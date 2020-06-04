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Животные в фотографиях



Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира. Животные в фотографиях

Древнейшее археологическое свидетельство одомашнивания кошки было обнаружено на Кипре, где в ходе археологических раскопок было найдено совместное захоронение человека и кошки, которое датируется 7500 годом до н. э. (Фото Jam Sta Rosa): Животные в фотографияхОтожрался. Медведь гризли в Национальном парке Катмай, Аляска, 21 сентября 2019. (Фото Jorel Cuomo): Животные в фотографиях Овечий рынок в Машаме, Англия, 5 октября 2019. (Фото Oli Scarff): Животные в фотографиях Итальянская борзая на выставке собак в Бишкеке, Кыргызстан, 5 октября 2019. (Фото Vyacheslav Oseledko): Животные в фотографиях Снежный барс в Парке дикой природы Хайленда, Шотландия. (Фото Sian Addison): Животные в фотографиях Чего тебе? Порт-о-Пренс, Гаити, 9 октября 2019. (Фото Rebecca Blackwell): Животные в фотографиях Бенгальский тигренок в зоопарке в городе Цзинань. (Фото Xinhua News Agency): Животные в фотографиях Большая панда является символом Всемирного фонда дикой природы (WWF). В КНР предусмотрена смертная казнь за убийство панды. (Фото Jiang Hongjing): Животные в фотографиях Львы в Большом Московском государственном цирке в Москве, Россия. (Фото Sergei Karpukhin): Животные в фотографиях Спасённый на побережье Нортумберленда, Англия. (Фото Owen Humphreys): Животные в фотографиях Четырехмесячный слоненок, которая потеряла своих родителей из-за браконьеров, и была спасена из ловушки.
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Животные в фотографиях
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