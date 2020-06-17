Что посадить в огороде в июне

Часто начинающие садоводы не успевают следить за календарем посева. В итоге на календаре уже середина июня, а в огороде пустые грядки. К счастью, есть растения, которыми не поздно заниматься после начала лета.

Автор популярного канала «Дневник садовода» в Яндекс. Дзене рассказывает, какие культуры еще можно успеть посадить.





Время корнеплодов

Ставка на рассаду

В начале лета еще не поздно посадить корнеплоды, например, картофель, морковь, свеклу. Также в этом ряду находятся фасоль и капуста. Эти традиционные культуры быстро созревают, поэтому со сбором урожая проблем не возникнет. Обычно высаженные в июне растения дают урожая в конце августа или начале сентября.Урожай картофеля.Начинающие садоводы могут самостоятельно высадить летние культуры — сложно представить, что может быть проще посадки картофеля. Для этого не нужны специальные знания о растениях, а уход не требует особых умений в области садоводства.Комфорт для растенийОпытные садоводы знают, что поздно высаженные культуры не требуют особого ухода. Правда, нужно помнить, что в июне часто бывает солнечная погода. Жгучее солнце может навредить юной корневой системе растений. Поэтому в первое время посадки нужно чаще поливать, чтобы сформировались прочные корни.После этого никаких специальных мер принимать не нужно — ухаживайте за ними, как за обычными садовыми посадками.Чтобы облегчить созревание ваших растений, создайте им комфортные условия. Как можно чаще удаляйте сорняки, используйте удобрения и следите за внешним видом культуры.Молодая морковь.Дачники по‑разному отвечают на вопрос, как высаживать летние культуры — семенами или рассадой. Одни садоводы придерживаются мнения, что высаживание рассады ускоряет рост, а растения менее подвержены заболеваниям. Что касается высаживания семян в грунт, то некоторые люди считают, что так культура сразу формирует для себя наиболее благоприятную среду. Опыт подсказывает, что для поздних культур все же больше подходит рассада — так у растений будет больше шансов вызреть к осени.Огород на балконеНекоторую июньскую рассаду можно выращивать даже в квартире, хотя, например, капуста или картофель не принесут желанного урожая, поскольку не смогут расти в домашних условиях. А вот фасоль или горох можно прекрасно посадить на балконе.Если вы выращиваете растения в квартире, нужно создать для них подходящие условия. Необходимо постоянно регулировать свет в помещении, следить за влажностью, обеспечить полив грунта и другие необходимые параметры.Для выращивания дома хорошо подойдут карликовые сорта: они не займут много места и быстрее вырастут. При этом нужно использовать самоопыляемые сорта, чтобы садоводу не пришлось работать пчелкой.Огород на балконе.Перед посадкой изучите, какой грунт нужен каждому конкретному виду и какое количество дренажа в горшке необходимо. И, конечно, выбирайте качественную землю — от этого зависит ваш садоводческий успех.Лучше всего выращивать растения в квартире в специальных емкостях и раздельно друг от друга — так они не будут переносить болезни друг у друга. В емкостях должны быть дренажные отверстия, а для разных культур нужны емкости определенного размера — это зависит от величины корневой системы. И последний совет: используйте светлые емкости, тогда грунт не будет перегреваться.Работа в огороде.Следуя этим простым рекомендациям, вы соберете осенью достойный урожай, даже если вспомнили о дачных посадках только в начале лета.