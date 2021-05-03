11 культовых научных открытий, которые перевернули мир, хотя современникам казались бредом

Путь гениев редко бывает легким и успешным, ведь привносить в мир нечто новое всегда тяжело. Тем более, что и сами гении люди чудаковатые, не производят впечатление людей основательных и серьезных. Трагичные судьбы непризнанных гениев лишь подтверждают тот факт, что многие из них опережали свое время, а общество слишком настороженно (или равнодушно) относится к любым нововведениям и прогрессу в целом.
Борьба с вирусами и бактериями от Ингаца Филипп Земмельвейса
Его научное открытие спасло жизни многим женщинам.
Он был врачом-акушером, который заведовал больницей. Однажды он обратил внимание на то, что в одном корпусе смертность рожениц многократно превышает показатели второго корпуса. Он пытался найти этому логичное объяснение, тогда как его коллеги были уверены в том, что первом обит
Но эти доводы казались Земмельвейсу глупыми, ведь он привык рассуждать более прагматично. К тому же разница в цифрах была пугающей. Если во втором корпусе погибало менее 3% рожениц, то в первом – треть всех родивших женщин не удавалось спасти. Врач, который явно не шел в ногу со временем, а опережал его, решил рассмотреть проблему более детально и пришел к выводу о том, что причина кроется в отсутствии обеззараживания.
Если с гигиеной вопрос как-то был решен, то с санитарией было сложнее.
Дело в том, что в первом корпусе находилось другое отделение, из которого врачи часто бежали на помощь роженицам, просто вытерев наспех руки. Сегодня это кажется диким, но никакой дезинфекции не было вовсе, да, что там, они забывали элементарно помыть руки, прежде чем приступить к родовспоможению.
Заведующий больницей приучил свой персонал не просто тщательно мыть руки, но и использовать хлорную известь. После этого, смертность в родильном отделении снизилась до рекордных 1%! Но никто не поддержал инициативу врача, особенно среди коллег, которые не воспринимали статистику, а нововведение считали пустой тратой времени.
Врач-новатор скончался в психиатрической клинике (что не редкость для гениев), и лишь спустя 20 лет Джозеф Листер обнародовал идею о необходимости обеззараживать руки и инструменты. Медицинское сообщество поддержало идею Листера, а о Земмельвейсе никто к этому моменту уже и не помнил.
Победа над оспой от Эдварда Дженнера
Его открытие помогло остановить эпидемию оспы.
Оспа сегодня считается официально побежденной болезнью, но если бы не Дженнер, неизвестно, сколько бы жизней она еще унесла. Сегодня вирус оспы хранится в двух лабораториях, одну из страшнейших болезней человечества удалось утихомирить. Индусы даже верили, что есть богиня, которая навела на людей эту болезнь и приносили ей подаяния, пытаясь добиться ее милости. Об оспе сказано в Библии и Коране, переболеть ей успел чуть ли не каждый европеец. Причем, согласно официальной статистике, погибал от нее каждый третий. И это если не учитывать, сколько уродств она оставляла после себя.
Что-то похожее на прививки существовало и тогда, например, в Китае и Индии, специально втирали в ранку гной от больных оспой, чтобы переболеть в молодом и сильном возрасте в более легкой форме и получить иммунитет. Но такой подход зачастую вызывал новые вспышки эпидемий.
Первая прививка.
Дженнер предложил прививать людей не человеческой оспой, а коровьей. Последняя передавалась и человеку в том числе, но переносилась в легкой форме. Но при этом, вырабатывался иммунитет к обеим формам заболеваний. Он провел эксперимент на мальчике и подтвердил свою теорию. Сначала он намеренно заразил ребенка оспой коровы, а потом – человеческой. Первая болезнь прошла легко, а во втором случае заражения и вовсе не произошло. Он понял, что это успех.
А вот научное сообщество отнеслось к новаторству такого рода со скептицизмом. Особенно возмущались религиозные деятели и королевские врачеватели. Слыханное ли дело – искать спасение людей в коровьей болезни? Антипрививочники развернули настоящую агитационную кампанию, даже распространялись карикатуры, высмеивающие коровью прививку.
Но заразиться оспой и заболеть в тяжелой форме было все же страшнее, потому взгляды менялись, а вакцинация становилась обязательной во многих странах. Дженнер же стал знаменит, после стольких лет осмеивания. Впрочем, для него было главным то, что он сумел спасти множество жизней.
Разгадка естественного отбора от Альфреда Рассела Уоллиса
Выдающийся биолог своего времени.
Если бы теория Уоллиса была оценена по достоинству, то существовала бы не тория Дарвина, а теория Дарвина и Уоллиса. Именно Альфред занимался научными изысканиями, которые привели его к разгадке «естественного отбора», который он сформулировал как «выживает наиболее приспособленный». Впрочем, теория Дарвина строится на этом же принципе. Поэтому можно выделить сразу две неточности: правильнее будет говорить «выживает наиболее приспособленный», а не «выживает сильнейший», ну и называть эту разработку теорией Дарвина тоже было бы несправедливо.
Уоллис написал письмо Дарвину, когда тот работал над своим трудом «Происхождение видов», и попросил прочитать его труды на эту же тему. Дарвин не мог не отметить схожесть выводов, об этом он сообщил Уоллису и заверил его, что включит в свои труды его мысли с указанием авторства.
Дарвина и Уоллиса было бы правильным называть основоположниками теории.
Дарвина, впрочем, сложно обвинить в том, что он «увел» успех Уоллиса, пусть даже он пришел после его жизни. Дарвин, представляя свой труд, первым делом прочел письмо Уоллиса и обратил внимание собравшихся, что они независимо друг от друга пришли к схожим выводам. Несмотря на то, что Дарвин и его теория были признаны имеющими право на существование, известности это не принесло.
Лишь в 20 веке теория Дарвина и Уоллиса была оценена по достоинству, но к тому времени от фамилии второго автора не осталось и следа. Потому в памяти потомков теория так и осталась Дарвиновской.
Новые земли, открытые Христофером Колумбом
Своей идее он не побоялся посвятить всю жизнь.
Да, Колумб был путешественником, а не ученым, однако идея всей его жизни была весьма научной – он искал западный путь в Индию, это бы доказало, что Земля круглая. Колумб искал поддержки монархов, ведь путешествия были делом затратным, а экспедиционные поездки тем более, но от него отмахивались поскольку его доводы казались неубедительными. Нашлись те, кто его поддержал, но расходы были слишком велики и сам Колумб также влез в долги для того чтобы полностью покрыть расходы на экспедицию.
Он был первым европейцем, которому удалось пересечь Атлантику, он открывал новые земли, но этого казалось недостаточным и все его открытия обесценивались донельзя. Его называли мошенником, а его открытия – пустышкой. Однажды его даже заковали в кандалы и отправили на родину. Но Колумб был явно не из тех, кто легко сдается, он стоял на своем, чем только раздражал окружающих. Так он и закончил свою жизнь непризнанным гением.
Теплоход от Роберта Фултона
К его изобретению общественность оказалась не готова.
Еще один непризнанный при жизни новатор, изобретение которого используется и по сей день. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы создать из обычной лодки, которую движет парус – теплоход. То был 19 век, вовсе не средневековье, но все его разработки не оказали на общественность ровным счетом никакого впечатления. И это крайне странно, учитывая преимущества парового двигателя перед парусом.
Главный по делам флота в стране сказал, что изобретение Фултона – глупость, а парус всегда останется парусом и ничто не сможет его заменить. Однако этот изобретатель был не так прост, он сумел создать не просто модель парохода, а само судно на паровой машине. И это практически в одиночку. Однако даже эксперимент на реке, когда его судно проплыло против течения, развив скорость в три узла, никто особо не впечатлился.
Новаторские разработки дошли до самого Наполеона, однако он счел изобретателя обычным прощелыгой, жаждущим славы и денег. Правда спустя всего десять лет разработка все же была взята на вооружение. По эскизам, оставшимся после Фултона, соорудили военное судно, на котором были даже пушки. Но самого изобретателя к этому моменту уже не было в живых, так что триумфа своего изобретения он не застал. Впрочем, ничего удивительного.
Печатный станок от Иоганна Гутенберга
Принцип работы печатного станка оказался просты, но эффективным.
Человек, которому общество обязано всей периодикой, тоже не был оценен по достоинству. До его изобретения – печатного станка книги переписывались вручную, на это тратилось огромное количество времени, сил и денег. Стоит ли говорить, что стоили такие издания огромных средств?
Гутенберг придумать отлить буковки из олова (назвал их литерами) и из них составлять слова, предложения, страницы и целые книги. Если литеры покрыть краской, то они будут оставлять отпечаток на бумаге. У самого Гутенберга денег не было, он сумел уговорить богатого дельца спонсировать его изобретения. И вот, первая книга была напечатана, казалось бы, успех близко. Но общество снова выразило свое «фи», не оценив по достоинству все возможности печатного станка.
Изобретателю пришлось возвращать взятые взаймы деньги, загнав себя в финансовое болото. Книгопечатное ремесло не принесло Иоганну ни успеха, ни денег. А церковь даже объявила это занятие запретным, ведь так быстро изготовить книгу можно было бы только при помощи дьявола.
Паровоз от Ричарда Тревитика
Англичане не поняли своей удачи и не оценили вагонетку.
Изобретение этого гения было поистине грандиозным, но настолько оно было гениальным, настолько огромное сопротивление встретило среди общественности. Современному человеку такое кажется смешным и нелепым, но жители Англии отказывались ездить на изобретенном паровозе, потому что боялись, что высокая скорость (40 км в час) может стать причиной психических отклонений, потому что последует немедленное сотрясение мозга со всеми вытекающими последствиями.
Все началось с того, что англичанин решил изобрести самоходную машину на пару, некая замена лошади, запряженной в повозку. Но учитывая качество дорог, он решил, что для такого транспорта нужны рельсы. Причем на изобретение потребовалось всего несколько лет, после чего он его запатентовал.
Однако общественность, вместо того чтобы с восторгом принять тот факт, что отныне они могут передвигаться гораздо быстрее, экономить собственное время и бывать гораздо в больших местах, весьма скептически отнеслась к изобретению Тревитика. Большинство было уверено, что внутри вагончика люди попросту задохнуться, потому что воздух туда поступать не будет. Доходило до того, что население разрушало железнодорожные пути, а газеты писали о вреде передвижения на высоких скоростях. Кто бы мог подумать на тот момент, что это изобретение поистине перевернет мир.
Тепловая машина от Ивана Ползунова
Его изобретение успели оценить, но не смогли починить.
Этот изобретатель отличается от остальных тем, что он сумел увидеть результат своего труда, но не в полной мере. Он создал тепловую машину, которая заменяла рабочих на плавильных печах и заметно удешевляла процесс, да еще и ускоряла его.
Ему удалось увидеть свое детище на одном из российских заводов, установка работала на плавке тяжелых металлов. Но, буквально сразу после этого изобретатель скончался, а его изобретение заглохло спустя месяц с небольшим. Подвел медный котел, нужно было заменить металл, из которого он был изготовлен. Но Ползунова уже не было, а тех, кто бы мог доработать его паровую машину – и в помине.
Да, КПД от машины был очевидным, чистая прибыль возросла, но фабриканты не стали тратить время и силы на поиски нового гения, просто сняли машину с производства и расплавили ее. К тому же недостатка в дешевой рабочей силе при царских-то временах не было. Позже паровая машина была разработана и запатентована в Англии.
Основы генетики от Грегора Иоганна Менделя
И да, он был монахом.
Сегодня его научные изыскания известны как «Законы Менделя», он заложил основы генетики, однако, как водится, при жизни его труды не были оценены по достоинству. Хотя он крайне пытался получить не просто одобрение научного сообщества, а извлечь пользу для всего общества.
Он подробно делился своими разработками с научным сообществом, даже сделал 40 копий своего труда и разослал наиболее именитым ботаникам, для того чтобы они не просто высказали свою точку зрения по данному вопросу, но и использовали в своих трудах.
Но, несмотря на все его старания должной оценки он при жизни так и не получил, но до конца верил в этом. Даже на его надгробии высечено: «Мое время придет!».
Летательный аппарат от Александра Федоровича Можайского
До успеха ему не хватило совсем чуть чуть.
Довести свою разработку до логического завершения ему не хватило денег. Он изобретал самолет, причем на собственные средства, без какой-либо поддержки со стороны государства. Для этого он привлекал в качестве экспертов других коллег, советовался с ними относительно конструкции будущего летательного аппарата и его технических характеристик.
Первый раз его разработка поднялась в небо в 1882 году, самолет сумел взлететь и даже преодолеть определенное расстояние, на затем упало, одно из крыльев конструкции было сломано. Можайский не смог починить свое детище, по той простой причине, что собственные накопления кончились, а на государственном уровне его научными изысканиями никто так и не заинтересовался.
В следующем веке, когда изобретателя уже не было в живых, его разработки очень пригодились при конструировании самолета. Оказалось, что он все делал правильно, вот только жил слишком рано, и творил, опережая свое время.
Электромагнитные поля от Джеймса Максвелла
Перейти от теории к практике у него не получилось.
Именно этому физику принадлежит теория электромагнитного поля. Это научное изыскание стало основой для открытия радио, телевидения, интернета и мобильной связи. Но, то был 19 век, изобретение Максвелла не было признано открытием как таковым, ведь он не смог доказать коллегам существование электромагнитных волн на практике. У него были лишь теоретические разработки, которых показалось недостаточно.
Максвелл не получил никаких бонусов от своего открытия. Зато спустя достаточно небольшое количество времени – каких-то 9 лет, его коллега смог доказать присутствие электромагнитных волн экспериментальным путем.
Дуговая лампа от Павла Яблочкова
До последнего стремился вернуться на родину.
Несмотря на то, что Яблочков получил вполне заслуженную долю успеха, денег и славы, в его истории есть и нотка грусти. Он уехал во Францию после того как его научные разработки в России не были поддержаны. Там же и изобрел лампочку, которую стали называть «свечой Яблочкова» или «русским светом». Ее тут же стали широко использовать, освещая театры, улицы, торговые дома.
Об изобретении писалось в газетах, именно корреспонденты и прозвали изобретение Яблочкова «русским светом», вот только в саму Россию свет приходить не спешил. Он до последнего не продавал патент на изготовление другим странам, ждал ответа из России, предложив соотечественникам забрать патент бесплатно. Весьма широкий жест, учитывая, что изобретение было сделано на французской базе. Ответа с родины он так и не дождался, продал патент французам.
Но на одной из технических выставок он познакомился с русским князем, который обещал ему помочь с продвижением дела в России. Яблочков немедля выкупил свой патент обратно и уехал на родину.
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