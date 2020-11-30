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Шашлык на кипятке: старинный узбекский рецепт сочного мяса


Шашлык на кипятке: старинный узбекский рецепт сочного мяса

За окном отличная погода, а значит самое время задуматься о жарке мяса. При этом, если шашлык на старом-добром маринаде уже успел приесться, то можно попробовать реализовать один узбекский рецепт шашлыка на воде. Мясо после него получается исключительно вкусным, сочным и мягким. А самое главное, что приготовить блюда по данному рецепту не составит труда даже у новичка кулинарного дела!

Режем мясо. /Фото: youtube.com.

Режем мясо. /Фото: youtube.com.

 

Что понадобится: мягкое мясо, соль, растительное масло, вода, специи по вкусу

Подготовив все необходимое, берем острый нож и мясо. Нарезаем продукт точно также, как осуществляется нарезка при подготовке шашлыка на маринаде. Лучше всего, чтобы это были средних размеров кубики. Когда все мясо будет нарезано, необходимо взять чистую емкость и замешать в ней соль и специи.
Готовим маринад. /Фото: youtube.com.

Готовим маринад. /Фото: youtube.com.

 

Осталось совсем немного. Далее нужно залить приправу с солью вскипячённой водой, а также добавить в емкость немного подсолнечного масла. Не забываем об осторожности при работе с кипятком. На 1 кг мяса в среднем уходит 100 мл кипятка и 25 грамм масла. Как только маринад будет готов, можно переходить к заключительному этапу готовки.
Заливаем маринад. /Фото: youtube.com.

Заливаем маринад. /Фото: youtube.com.

 

Заготовленное и нарезанное кубиками мясо оперативно складируем с кастрюлю подходящего размера (еще лучше сделать это заблаговременно) и сразу же заливаем горячим маринадом, пока тот не остыл. Благодаря тому, что маринад сделан на основе кипятка, соль и приправы намного лучше и быстрее впитаются в продукт. Сам же кипяток ошпарив мясо сделает его еще мягче и сочнее.

Ждем 3 часа. Когда указанный срок выйдет, мясо можно извлекать из воды со специями и нанизывать на шампуры. Далее дело останется за малым – пожарить все на мангале и подать к столу. Вкус мяса получится исключительно достойным, несмотря на отсутствие таких классических продуктов, как лук. Маринад, приготовленный по описанной технологии, не позволит мясу стать сухим.
Вот, что получилось. /Фото: youtube.com.

Вот, что получилось. /Фото: youtube.com.

 

Видео:


 

В продолжение темы читайте про 3 блюда из куриного филе, которые практически «сами готовятся», а на вкус как ресторанные.

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Шашлык на кипятке: старинный узбекский рецепт сочного мяса

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Шашлык на кипятке: старинный узбекский рецепт сочного мясаПодписаться на мой Instagram
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