Цветы, которые нельзя сажать рядом

Если растения хорошо сочетаются по цветовой гамме и имеют одинаковые требования к условиям произрастания, это не значит, что в конечном итоге получится клумба мечты. Мы расскажем, какие цветы нельзя высаживать рядом.

Многие знают, что далеко не все огородные культуры могут благополучно соседствовать друг с другом. Однако мало кто знает, что и среди цветов есть такие, которые ни в коем случае нельзя высаживать рядом. Некоторые растения негативно влияют на какие-то конкретные виды и прекрасно уживаются с подавляющим большинством культур. А какие-то в принципе не способны мирно сосуществовать с кем бы то ни было. Рассмотрим их подробнее.



Роза + пион

Тюльпаны + лилии или мускари

Душистый горошек + виола

Растения-самосейки

Быстро разрастающиеся растения

Растения с ползущими корневищами

Растения со столонами

Раньше розы считались настолько самодостаточной культурой, что ни у кого и мысли не возникало создавать смешанные посадки с этими растениями. Однако со временем садоводы пришли к мысли, что, как и любой другой монаршей особе, королеве цветов все-таки нужна свита. В то же время далеко не каждый цветок может с ней соседствовать. Например, пионы негативно влияют на большинство растений. Особенно сильно не любят соседей древовидные пионы. Не стала исключением и роза. Слишком близко посаженные (менее 1,5 м) пионы будут ее угнетать.Роза, анютины глазки, астры, гейхеры, ирисыСреди прочих неудачных соседей для розы можно назвать анютины глазки, астры, гейхеры и ирисы.Розы нельзя высаживать возле черемухи, калины или чубушника, т.к. эти кустарники могут привлечь к листве роз грызущих вредителей.Роза, гвоздика и резедаТак же не самым удачным будет сочетание розы с ароматной резедой или гвоздикой. Однако в этом случае в качестве «агрессора» будет выступать уже сама королева цветов.Тюльпаны, мускари, лилииТюльпаны и другие луковичные, например, лилии и мускари (мышиный гиацинт, гадючий лук) лучше держать подальше друг от друга. Причина в том, что эти растения имеют много общих болезней и вредителей. Поэтому слишком обширное насаждение этих растений на ограниченном пространстве может стать настоящим рассадником инфекций. По этой же причине настоятельно не рекомендуется высаживать эти растения на смену друг другу.Душистый горошек слева и виола справаБлизкое соседство душистого горошка и виолы (анютины глазки) может оказаться фатальным для последней из-за того, что душистый горошек негативно влияет на ее рост.Растения-агрессоры, которые лучше высаживать подальше от остальныхНесмотря на то, что некоторые цветущие растения могут угнетать своих соседей по клумбе, положительных примеров сочетаний растений гораздо больше, чем отрицательных. И все же среди декоративных растений встречаются настоящие агрессоры. Они наносят ущерб другим посадкам не избирательно, как в случае с вышеописанными примерами, а в целом, независимо от того, какие конкретные виды с ними соседствуют. Рассмотрим их более подробно.1 – колокольчик молочноцветковый; 2 –колокольчик персиколистный; 3 – колокольчик скученный; 4 – колокольчик широколистныйСамосев – одна из наиболее частых причин, по которым декоративные растения превращаются в злостных вредителей. Одно дело, когда созревшие семена опадают и прорастают там, где это изначально планировалось, и совсем другое – когда это происходит бесконтрольно. Порой процесс появления первых всходов затягивается, и иногда случается так, что на клумбе растения уже давно нет, но его «потомки» продолжают встречаться на участке в самых неожиданных местах.1 – коровяк высокий; 2 – Лихнис корончатый; 3 – незабудка альпийская; 4 – примула обыкновенная; 5 – синеголовник гигантский; 6 – пижма крупнолистнаяЧтобы защитить свой участок от самосевов, необходимо своевременно срезать отцветшие соцветия. Обратите внимание, семенники этих растений вызревают не одновременно, поэтому за ними нужно постоянно следить. Удаленные цветоносы следует сразу же помещать в отдельные емкости и уносить как можно дальше от участка.Семена некоторые растений, например, копытника (копытень, азарум) или хохлатки, могут распространяться по участку муравьями.1 – бруннера крупнолистная; 2 – лабазник вязолистный (таволга); 3 – козлятник аптечный (галега лекарственная); 4 – золотарник канадский; 5 – камнеломка китайская; 6 – чистец византийскийНичуть не меньше хлопот доставляют растения, которые разрастаются слишком быстро, не оставляя своим соседям ни единого шанса. Самый эффективный способ борьбы с ними – регулярное деление каждые 2-3 года. Эти культуры категорически не рекомендуются для высаживания в миксбордере или цветниках с загущенной смешанной посадкой. От прочих растений «захватчиков» ограждают при помощи неглубоких бордюров. Своевременная и регулярная пересадка быстро разрастающихся растений поможет сохранить клумбы в том виде, в котором они были изначально задуманы.1 – энотера двулетняя; 2 – вербейник монетчатый; 3 – ландыш майский; 4 – лалистегия заборная (вьюнок); 5 – живучка ползучая; 6 – мятаПрекрасные и опасные, эти растения привлекают неопытных садоводов своей красотой и нетребовательностью к уходу. Они могут расти практически на любой почве и не требуют большого внимания. Однако если выращивать такие растения неправильно, уже совсем скоро они захватят все клумбы. Идеальный вариант для украшения участка с внешней стороны забора, однако от капризных культур их лучше держать подальше.И все-таки пугаться и полностью отказываться от этих растений не стоит. Большинство из них найдут свое применение в декорировании тех садовых территорий, где бы не смогли прижиться другие, более прихотливые растения. Не стоит отказываться от агрессоров и в том случае, если вы хотите ограничиться точечной посадкой. Чтобы растение не распространилось за пределы выделенной ему территории, его высаживают во вкопанные в землю глубокие емкости без дна (ведра, тазы, кастрюли, контейнеры).Окопник лекарственный – слева, лапчатка индийская – справаСтолон – это вытянутый боковой побег растения, имеющий удлиненные междоузлия, недоразвитые листья и пазушные почки. Именно на столонах развиваются клубни картофеля и топинамбура, а также луковицы тюльпанов. При этом у картофеля столоны образуются под землей, а у земляники или лапчатки – на поверхности (усики).Чтобы ограничить распространение таких растений, нужно постоянно удалять ползучие побеги и ограждать от других декоративных культур глубоко вкопанной (не менее 15-20 см) бордюрной лентой.На выбор растений для декора сада влияют не только степень фантазии и вкусовые предпочтения его владельца, но и совместимость культур. Подбирайте цветы с учетом их «характера» и предпочтений, и со временем ваша клумба порадует красотой и гармоничностью.