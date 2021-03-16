Что известно о девочке из прошлого, ставшей в наши дни героиней интернет-мемов

Недетский взгляд этой девочки стал причиной лавины интернет-шуток. Народ придумывает к фотографии надписи, разной степени приличности, чаще всего называя малышку Наташей. Исследователи из сети сумели не только найти оригинал старой фотографии и узнать дату этого снимка, но и выяснили настоящее имя героини, ведь для серии мемов был выбран снимок известного русского этнографа и исследователя, и эту девочку он запечатлел не один раз.
Оказалось, что источником, вдохновившим шутников из интернета, стал альбом старинных фотографий Александра Антоновича Беликова. Все они сегодня находятся в свободном доступе, и желающие могут найти в нем множество прекрасных и достоверных снимков крестьян северных губерний России начала XX века.
Александр Антонович Беликов оставил след в истории как краевед, этнограф и талантливый фотограф. В 1920-х годах он неоднократно принимал участие в исследовательских экспедициях. В самое нелегкое для страны время, когда молодая республика разрывалась на части от внутренних и внешних агрессий, ученый делал свою работу, – он ответственно и увлеченно фиксировал моменты жизни и быта крестьян.
Старики. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он. 1927г.
Иногда не получалось собрать полноценную экспедицию, - у руководства страны тогда были другие приоритеты, и исследования жизни в глубинке явно не входили в число первоочередных задач. В таких случаях Александр Антонович, как настоящий энтузиаст, отправлялся в путь один, с многочисленными тетрадками и, разумеется, главной своей ценностью – фотокамерой.
Беликов А.А., Деревенское гулянье во время празднования дня Пантелеймона, Карелия, Олонецкий р-он. 1927 год
Жизнь менялась с огромной скоростью. Буквально за несколько десятилетий быт советских людей кардинально изменилась, и исследования Беликова сегодня часто остаются единственным источником для получения информации о том, как работали и отдыхали крестьяне в Ленинградской области и Карелии, вот что они одевались и как обустраивали дома. Снимки Беликова – это настоящий экскурс в прошлое, который охватывает очень интересный и нелегкий период истории нашей страны – послереволюционное и довоенное время.
Беликов А.А., Фотографии рыбачек, Карелия, Олонецкий р-он, Коткозеро д. (Коткозеро). 1927г.
Что же касается девочки на знаменитом снимке, ее на самом деле звали Машенька. Фотография сделана в 1927 году в карельской деревне Олонецкого района. Героине на тот момент было всего четыре года. Вот пояснение к фотографии, сделанное самим краеведом:
«Вторник 12/VII. Петров день. Лето 1927.
Карелка-полусиротка Мария Комарова (4лет). Общая любимица деревушки!
Живет Марьюшка в деревушке Пограничные Кондуши, Видлицкой волости Олонецкого уезда Карелии.
Сфотографирована мною в бытность мою штатным сотрудником Карельской этнологической экспедиции всесоюзной академии наук, госуд. академии истории материальной культуры госуд. Русского музея.
В лучах полуденного солнца!»
Фото Машеньки и пояснение к снимку
А вот еще одна фотография этой девочки, все в том же вышитом передничке:
«Общая любимица деревни полусиротка Машенька у плетня»
О дальнейшей судьбе этой девочки ничего не известно, но к началу войны ей должно было исполниться 18 лет. К сожалению, знаменитый краевед, сохранивший для нас образ Машеньки, погиб в 1941 году. Его наследие составляет более тысячи снимков.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии