Как вылечить розы без "химии"

Известно, что вредители и болезнетворные микроорганизмы со временем приобретают иммунитет ко многим магазинным препаратам. В такой ситуации для «армии неприятеля» будет полной неожиданностью, если вы проведете обработку народными средствами.

Опытные розоводы рекомендуют регулярно осматривать растения на наличие болезней и вредителей. Ведь до возникновения эпидемии большинство роз можно без труда спасти. А вот если затянуть с постановкой диагноза и упустить благоприятное время для обработки, розовый куст окажется в опасности, вплоть до полной гибели.

Именно на начальном этапе можно успешно применить народные средства и избежать использования «химии», которая наносит вред не только опасным, но и полезным насекомым, ухудшает состояние почвы и может пагубно сказаться на здоровье человека, домашних животных, пчел и рыб.





Чтобы вам было легче справиться с болезнями и вредителями роз, мы собрали самые эффективные и доступные способы лечения народными средствами. Также их можно использовать для профилактики. Вам осталось только определить, от чего страдает растение, и приготовить целебный препарат.



Лучшие народные средства от болезней роз

Народные средства от мучнистой росы на розах

Народные средства от ржавчины на розах

Народные средства от черной пятнистости на розах

Лучшие народные средства от вредителей роз

При неблагоприятных условиях произрастания, переизбытке подкормок и поливов, розы могут заболеть.Чаще всего кусты заболевают мучнистой росой, ржавчиной и черной пятнистостью.На начальном этапе с этими недугами можно успешно справиться с помощью народных средств.Признаки мучнистой росы: белый налет на листьях, побегах и бутонах.Лечение роз целесообразно проводить следующими средствами.Коровяк и древесная зола. Разведите 1 кг коровяка в ведре воды, добавьте 200 г золы и дайте настояться неделю в теплом месте, затем процедите. До распускания почек настоем можно облить куст в качестве профилактики, водой разбавлять не нужно. Если же обработка проходит в период роста и цветения, разведите настой в пропорции 1:10 и проведите опрыскивание по листьям. Через 3-4 дня обработку повторите.Пищевая сода и мыло. Растворите 1 ст.л. соды и 1/2 ч.л. хозяйственного мыла в 4 л теплой воды. Тщательно перемешайте и опрыскайте розы. Обработку повторите еще 1-2 раза через каждые 7 дней.Марганцовка. 3 г порошка разведите в ведре воды, затем опрыскайте или полейте розы. При необходимости через несколько дней процедуру повторите.Сыворотка. Разведите сыворотку в чистой воде в пропорции 1:10. Затем проведите три опрыскивания через каждые 3 дня.Чеснок. Измельчите 300 г чеснока, залейте ведром воды и дайте настояться сутки, после процедите. Опрыскайте кусты, а при необходимости процедуру повторите.Полевой хвощ. Измельчите 1 кг травы, залейте 10 л воды, дайте настояться сутки, а затем кипятите около 1 часа. Остудите отвар, процедите, разбавьте в пропорции 1:5 и опрыскайте растения.Обработку роз от болезней и вредителей проводите в сухую пасмурную погоду, чтобы повысить эффективность используемых средств. Если прошел дождь, опрыскивание следует повторить.Признаки ржавчины: желтые или оранжевые порошковые пятна на листьях, черешках, стеблях, бутонах.Ржавчина – коварное заболевание, которое быстро распространяется по участку. Поэтому меры нужно принимать очень быстро. На помощь придет настой молочая лозного, содержащего ядовитый млечный сок. Для этого 1,5 кг растения осторожно измельчите, залейте 10 л теплой воды и дайте сутки настояться. Затем опрыскайте растения, не разбавляя настой. Обычно достаточно двух тщательных опрыскиваний, чтобы болезнь отступила.Русский биолог и селекционер Иван Мичурин лечил ржавчину на розах таким способом: смазывал соком молочая пораженные места 2-3 раза в день. Конечно, этот способ более хлопотный, но если кустов у вас немного, можете его опробовать.Победить ржавчину поможет медно-мыльный раствор. В 9 л мягкой или дождевой воды растворите 300 г хозяйственного мыла, а в 1 л горячей воды – 30 г медного купороса. Затем тонкой струей влейте раствор медного купороса в мыльный и аккуратно перемешайте. Когда жидкость приобретет голубой цвет, остудите ее до 20-25°C и опрыскайте пораженные растения.Если в смеси в осадок выпали хлопья, применять препарат нельзя.Также стоит приготовить известково-серный отвар, который обладает мощными фунгицидными и инсектицидными свойствами. Возьмите 1,5 л нагретой гашеной извести, добавьте к ней 2 л молотой серы и хорошенько перемешайте. Затем залейте смесь 17 л воды и кипятите на огне до красного цвета (около 50 минут). Охладите отвар и процедите. Перед опрыскиванием 200 мл средства разведите в 10 л воды. Готовый отвар храните в темном и прохладном месте в закрытой емкости.Прежде чем обработать все кусты, сделайте пробное опрыскивание на 1-2 растениях. Если на листьях не появились ожоги, то через 2-3 дня можно провести обработку всех роз. В противном случае необходимо добавить в отвар еще извести.Признаки черной пятнистости: округлые пурпурно-бурые, постепенно чернеющие пятна на листьях. Со временем пятна сливаются, листья скручиваются и опадают.Как только вы обнаружили первые симптомы заболевания, нужно срочно подавить активность грибка. В противном случае роза начнет терять листья. На помощь придет коровяк! Разведите его водой в пропорции 1:20, дайте настояться пару дней и опрыскайте кусты. Процедуру повторяйте раз в неделю до исчезновения признаков пятнистости.Для профилактики черной пятнистости проведите обработку йодом: 5 мл на 2 л воды.В начале развития болезни можно провести обработку настоем чеснока. Для этого измельчите 500 г головок, залейте в кастрюле 5 л теплой воды. Через час воду слейте в отдельную емкость и залейте выжимки 1 л чистой воды. Подождите еще час, соедините оба раствора и добавьте 4 л воды. Чтобы опрыскать растения, возьмите 1,5 стакана готового настоя и разведите его в ведре воды.Если улучшения не наступило, понадобится обработка фунгицидными препаратами.Соком побегов, листьев и нежными бутонами роз любят лакомиться многие вредители: тля, паутинный клещ, розанная листовертка, трипсы, щитовка, слюнявая пенница и др. Конечно, не всегда удается заметить незваных гостей среди обилия листвы и цветов. Поэтому представленные ниже средства лучше всего применять в качестве профилактики. Но если вы увидели несколько насекомых, также не откладывайте обработку. На раннем этапе она будет очень эффективна и малозатратна.Справиться с вредителями помогут такие народные рецепты.Чеснок. Измельчите 200 г чеснока вместе с шелухой. Залейте 1 л воды и 5 суток настаивайте в теплом месте, периодически встряхивая. 100 мл готового настоя разведите в 5 л воды и обильно смочите пораженные вредителями части растений.Лук. Измельчите 2-3 средние луковицы вместе с шелухой, залейте 10 л воды, дайте настояться сутки. Затем процедите и добавьте 30-40 г измельченного хозяйственного мыла. После опрыскайте растения.Хозяйственное мыло. 4-5 ст.л. мыльной стружки растворите в 1 л теплой воды и опрыскайте розы.Древесная зола. 300-400 г золы разведите в 10 л воды и кипятите на огне в течение 2 часов. Перед использованием остудите.Табак. Залейте 400 г табака 9 л воды и кипятите в течение получаса. Дайте отвару настояться в теплом месте 2 суток, затем процедите. Можете добавить 40 г мыльной стружки, чтобы табак лучше держался на листьях.Красный перец. Измельчите 200 г сушеного или 600 г свежего красного перца, залейте 2 л воды и кипятите в течение часа. Затем дайте отвару настояться 2 дня и процедите его. 1 л готового отвара разведите в 10 л воды, добавьте 40 г мыла и опрыскайте пораженные розовые кусты.Полынь горькая. 150 г свежего или 15 г высушенного сырья залейте 5 л воды и настаивайте 14 дней. После разведите состав водой в пропорции 1:10. Препарат готов.Конский щавель. 200 г измельченных корней залейте 10 л теплой воды, дайте настояться 2 часа в теплом месте. Перед опрыскиванием можете добавить 40 г хозяйственного мыла.Периодичность обработок зависит от погодных условий (чем больше дождей, тем чаще придется проводить опрыскивание) и количества вредителей. В целом можно повторять процедуры каждые 7-14 дней. Для большей эффективности средства желательно чередовать.Как видите, розы можно успешно вылечить и без применения химических препаратов. Так вы сэкономите свой бюджет и не нарушите экологического равновесия на участке.