Почему в СССР качество грузинского чая оставляло желать лучшего, и есть ли он на прилавках сейчас

Первооткрывателем в области выращивания чая в Грузии стал Лау Джань Джау, китаец, которого пригласил русский купец для развития чайного дела. Его старания не прошли даром, несмотря на то, что в Советском Союзе чай называли «пылью грузинских дорог» в связи с его невысоким качеством. Чтобы понять, в чем причина такого отношения к напитку, следует окунуться в историю, насыщенную интересными событиями.
Чаеводство получило широкое распространение на территории Грузии и Азербайджана в 1920-30 годы / Фото: daily.afisha.ru
На территории Грузии и Азербайджана чаеводство распространилось в промежутке с 20-х по 30-е годы прошлого века. К концу существования СССР производить чай начали и в Краснодарском крае. Что касается Лау Джань Джау, то Союз он покинул в 1926 г., и на то были свои причины. Дело в том, что в великом государстве сбор чая решили механизировать. Естественно, «чаеуборочный комбайн» для китайца стал настоящим ужасом. Дело в том, что для хорошего напитка с куста следует собирать только верхние листочки, самые молодые и нежные.
1. Что повлияло на качество конечного продукта
Чаеуборочный комбайн нужно было настраивать под каждую полосу / Фото: Twitter
В 1928-1930 гг. трест «Чай-Грузия» начал работать над созданием специальной машины. Но на плантациях впервые появились чаеуборочные комбайны под названием «Сакартвело», созданные на заводе «Грузсельмаш» в Тбилиси. Машина передвигалась по ряду с кустами чая со скоростью 1 км/час. При этом с кустов собирались только нежные веточки. Одна машина выполняла работу 25-30 человек. При этом она нуждалась в особом обслуживании. Комбайн нужно было индивидуально настраивать под каждую полосу.
Один комбайн выполнял работу за 25-30 человек / Фото: br.az
Механизированный сбор оказывал свое негативное влияние на качество чая, но это не было критическим моментом. Кроме этого были нарушены все существующие правила, среди которых и сбор урожая под дождем. К концу 70-х годов прошлого столетия в Грузии в год выращивали 95 000 тонн чая. При этом работало 65 чайных заводов. С них уже брикеты распределялись по всему Советскому Союзу на фабрики.
После распада СССР чайное производство в Грузии сократилось в два раза / Фото: daily.afisha.ru
Кстати, около 50% урожая выбраковывали, а председатели колхозов, как только появлялась хоть какая-то возможность, были рады убрать кусты чая и вместо них посадить цитрусовые деревья. В связи с этим во времена Перестройки в Грузии чайное производство сократилось в два раза, а когда распался СССР, вообще практически исчезло. В итоге в Аджарии из всех осталось только три фабрики по изготовлению чая.
2. Процесс изготовления
В процессе обработки из чайных листьев выпаривают влагу / Фото: pikabu.ru
Завяливание – это 1-й этап обработки. Он необходим, чтобы удалить из листьев влагу. Обычно на спецмашинах это занимает 2-8 часов времени. Дальше идет нелинейная работа с листьями чая. Тут все зависит от урожая и от того, что рассчитывают в итоге получить.
Прессованный чай оставляют сушиться 2-3 недели / Фото: tc-company.ru
Осенний чай подвергают пропариванию в течение пяти-десяти минут. Температурный режим близок к кипению, что останавливает ферментирование. После этого сырье прессуется и полученные «кирпичи» оставляют сушиться на две-три недели.
3. Современные реалии
Качество современного чая из Грузии не уступает аналогам / Фото: 1coffee.ru
Современный грузинский чай значительно отличается от того, что предлагалось советским гражданам. Возможно, его качество не является самым высоким, но и низким назвать язык не повернется. По сути, грузинский чай ничем не хуже раскрученных опытными маркетологами аналогов.
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