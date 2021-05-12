Помещик, который очень «любил» детей: Почему чиновники закрывали глаза на гарем несовершеннолетних Л

Славный военный путь будущего изувера

Дворянин-садист Лев Измайлов./Фото: i0.wp.com

Богатые поместья и громкие попойки

И. Ижакевич. Крепостных меняют на собак./Фото: homsk.com

Жестокость престарелого Измайлова

Измайлов был не только садистом, но и педофилом./Фото: theecology.ru

Гарем и подкупы судей

Самой трагичной была роль девушек из измайловского гарема. /Фото: tripadvisor.com.tr