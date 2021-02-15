Загадочная авария Грейс Келли, гибель в горах принца Фризо и другие печальные истории в королевских

Наверняка каждый из нас хотя бы однажды мечтал стать членом королевской семьи. Ведь кажется, что монархи, обладая особым статусом, могут позволить себе всё. Однако мало кто задумывается над тем, что те, в чьих жилах течет голубая кровь, зачастую воспринимают свое происхождение вовсе не как подарок судьбы, а наказание. Ведь титулы дают не только привилегии, но и награждают обязанностями, которые, увы, не все готовы выполнить. К тому же монархи тоже плачут, ведь статус не может их оградить от невзгод и трагедий. Вспомним о самых драматических страницах в истории королевских семей.
Непальский принц, расстрелявший всю семью
Непальская корлевская семья, для которой совместный обед стал последним
Одна из проблем, которую периодически испытывают монаршие особы, - это невозможность связать свою жизнь с теми, с кем они хотят. Как тут не вспомнить историю Чарльза, который всю жизнь любил Камиллу, но женился на Диане. Хотя в этом деле прецеденты тоже есть (взять хотя бы принца Гарри и Меган Маркл). Но речь сейчас не о главной семье Великобритании, а о трагедии, которая произошла в далеком Непале в 2001 году.
Казалось бы, в тот день ничего страшного не предвещало. Вся королевская семья собралась за обедом. Что заставило наследного принца Дипендру взять в руки оружие и расстрелять всю семью (в том числе и отца-короля и сестру, не претендующую на престол), до сих пор вызывает жаркие дискуссии.
По официальной версии, причиной расправы стал алкоголизм и своенравный характер наследника. Якобы принц хотел жениться на девушке из знатного, но конкурирующего за престол рода. Однако услышав отказ, он выпил лишнего и решил избавиться от всей родни, а после застрелился сам.
Новым правителем страны стал брат убитого короля Гьянендра, который не присутствовал на обеде, обернувшегося резней. Он обещал разобраться в ситуации и объяснить, почему произошла трагедия. Впрочем, его официальная версия и приведена выше.
Однако подданные не поверили новому королю. Ведь очень странно, что именно в тот день его не было на обеде. К тому же он и до этого не скрывал, что хотел бы править страной. Народ решил, что Гьянендра был организатором преступления, а всю вину свалил на Дипендру, который тоже стал жертвой амбиций своего дяди. Это стало одной из причин того, что в Непале началась гражданская война, которая привела к тому, что 240-летняя династия пала.
Трагедия принцесса Дианы
Принцесса Диана
Выше мы уже говорили, что представители монарших семей зачастую не могут выбирать себе спутников жизни. Некоторые мирятся с этой участью, а судьбы других превращаются в драму. За примерами далеко ходить не нужно: одной из самых известных «нелюбимых» жен стала Диана Спенсер, заслужившая звания «королевы людских сердец», но так и не сумевшая получить простого женского счастья.
История не терпит сослагательного наклонения, и поэтому думать о том, что было бы, если Диана и Чарльз не поженились, сейчас уже поздно. Известно, что принц всегда был влюблен в Камиллу Паркер-Боулз, но по настоянию матери, королевы Елизаветы II, женился на мисс Спенсер. Однако с самого начала Диана поняла, что супруг никогда ее не полюбит, и она будет чувствовать себя одинокой в большой королевской семье.
Уже будучи беременной на первенца Уильяма, принцесса совершила первую попытку самоубийства, а затем были взаимные измены, скандалы, откровенные интервью и, наконец, громкий развод.
Казалось бы, после расторжения брака, личная жизнь обоих экс-супругов наладилась: Чарльз наконец-то смог быть со своей Камиллой, а Диана начала встречаться с египетским миллиардером Додди аль-Файедом. Но бывшей принцессе так и не суждено было стать счастливой: в августе 1997 года влюбленные погибли в автокатастрофе в Париже. Виновным в трагедии был признан водитель, который якобы был пьян. Теория о том, что Елизавета II не хотела, чтобы у ее внуков был отчим-египтянин, до сих пор остается одной из самых популярных. Однако вот уже больше 20 лет многие британцы уверены, что здесь не обошлось без вмешательства английских спецслужб.
Гибель Грейс Келли
Грейс Келли
Еще одна «народная» принцесса тоже погибла во время автомобильной аварии, и ее смерть до сих пор вызывает немало вопросов. И одним из самых популярных предположений является то, что в смерти Грейс Келли виновата ее на тот момент 17-летняя дочь Стефания.
По официальной версии, в сентябре 1982 года в момент, когда бывшая актриса была за рулем, у нее случился инсульт, и она, вместо тормоза нажав на газ, направила машину прямо в пропасть и рухнула с высоты более 45 метров. В автомобиле кроме принцессы находилась и ее дочь. Она смогла выбраться из транспортного средства, а ее мать скончалась от полученных травм на следующий день.
То, что Стефания избежала смерти, иначе как чудом не назовешь. Но именно то, что она осталась жива, и вызвало много вопросов. Дело усложнилось тем, что авария произошла на границе Франции и Монако, и полиции обеих стран высказывали противоположные мнения. Так, по одной из версий, якобы Грейс нашли на заднем сиденье, а Стефанию – на переднем. Говорилось также, что Келли до этого жаловалась на то, что дочь увлеклась экстремальным вождением. Кроме этого странным было то, что обе пассажирки не были пристегнуты ремнями безопасности, но осторожная княгиня всегда ответственно относилась к подобным вопросам.
Чтобы окончательно развеять слухи о своей причастности к гибели матери, в 2002 году Стефания дала интервью нескольким изданиям и еще раз уверила, что она не виновата ни в чем. Правда, и на этот раз поверили ей немногие.
Трагедия в горах принца Фризо
Принц Фризо Оранско-Нассауский с женой
Принц Фризо Оранско-Нассауский был вторым сыном нидерландской королевы Бетарикс и вполне мог претендовать на престол. Правда, наследник не особо хотел править страной и построил вполне обычную, но успешную карьеру: стал вице-президентом одного из банков, а позже открыл свое дело. И спутницу жизни мужчина выбрал «из народа» - его избранницей стала правозащитница Мейбл. Одновременно с женитьбой Фризо отказался от претензий на престол, предпочтя тихую семейную жизнь, тем более что вскоре он стал отцом двух дочерей.
Но беда пришла неожиданно. Бывший принц любил активный отдых и однажды на одном из горнолыжных курортов попал под сильную лавину. Его вытащили из-под снега через 15 минут, но и этого времени хватило на то, что мозг, лишенный кислорода, повредился. Полтора месяца Фризо был в коме и скончался, не приходя в сознание.
Самоубийство принца Эрнста и принцессы Сабины
Принц Эрнст
В 1996 году местный фермер, прогуливаясь по округе юга Германии, обратил внимание на белый Мерседес, в салоне которого виднелось что-то странное. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили в машине два тела, на коленях которых лежали охотничьи винтовки. Полицейские пришли к выводу, что это было спланированным самоубийством. Но еще больше удивления вызвало то, что решившими добровольно расстаться жизнью были принц Эрнст и его супруга Сабина. Хотя сразу их опознать не удалось из-за того, что тела были сильно изуродованы.
Но никто не мог понять, что толкнуло семейную чету на столь радикальный шаг. Ведь казалось, что все у супругов было хорошо: они воспитывали четверых детей, вели активную светскую и общественную жизнь. Эрнст был президентом одного из немецких музыкальных сообществ, Сабина возглавляла местную благотворительную организацию. Поэтому многие были ошарашены новостью о том, что муж с женой решили наложить на себя руки.
Сразу появилась версия о том, что на самоубийство пару толкнуло бедственное финансовое положение. Ведь Эрнст терпел убытки в бизнесе и к тому же был вынужден оплачивать долги отца. Плюс к этому супруги жили явно не по средствам. Однако брат принца заявлял, что его родственник был сильным человеком и все равно нашел бы выход из сложившейся ситуации. Как бы там ни было, причину суицида одной из самых ярких пар Германии найти не удалось.
Лорд Луис Маунбеттен, погибший в результате террористического акта
Лорд Луис Маунбеттен
Принц Чарльз, сын Елизаветы II, никогда не был особо дружен со своим отцом, но зато близкого по духу человека он нашел в родном дяде папы – лорде Луисе Маунбеттене. Адмирал британской армии всегда поддерживал своего родственника.
Однако беда, как обычно бывает, пришла неожиданно. В конце лета 1979 года лорд решил отправиться на рыбалку на своей яхте. Но как только он поднялся на борт, прогремел взрыв, унесший жизнь не только самого Луиса, но и свекрови его дочери, внука и ирландского мальчика, работавшего на судне.
Как выяснилось, организатором теракта стал Томас МакМахон, являющийся членом Ирландской республиканской армии. Взрывное устройство на судне он установил еще накануне, дождался, когда люди поднимутся на борт и привел в действие механизм. Убийце дали пожизненное заключение, но через 19 лет он вышел на свободу благодаря соглашению, заключенному между ирландскими и британскими властями.
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