10 самых сюрреалистичных пейзажей нашей планеты

Наша планета полна чудес, осмыслить которые человек не в состоянии. Так и стоим мы, любуясь странными играми красок, которые формируют внеземные ландшафты по прихоти Матери-Природы. Посмотрите, какими чудесами может обогатить свое мироощущение каждый, кто рискнет оставить уютный дом и отправиться в долгое путешествие.









Храм Та Пром, расположенный в Ангкор, Камбоджа, обеспечит путешественнику невероятно увлекательное зрелище. Огромные корни деревьев проросли сквозь постройку, сформировав собственную архитектуру.







Во время сезона дождей, солончаки Салар де Уюни в Боливии покрыты тонким слоем воды, которая создает сюрреалистические отражения неба.







Пляж Уайтхевен переходит в бухту, где волна смещает песок и воду вместе, создавая захватывающие дух сочетания. Белые пески и бирюзовые воды сливаются воедино, будто краски на палитре художника-сюрреалиста.







А это самое жаркое место во всей Эфиопии. С двумя активными вулканами, кипящим озером лавы, гейзерами — все вместе выглядит настоящим пейзажем с другой планеты.







Знаменитые террасы Памуккале ежегодно привлекают десятки тысяч туристов.







Каньон Антилопы, штат Аризона, является наиболее часто фотографируемым объектом на юго-западе США.







Национальный парк Гёреме и скалы Каппадокии формируют вулканический пейзаж, украшенный пятнами эрозии.

Оазис, как полагают, существует уже около 2000 лет. Здесь развлекаются катанием на верблюдах и серфингом на дюнах Марвел в Grand Prismatic Spring, расположенный в национальном парке Йеллоустоун, Вайоминг . Это крупнейший природный горячий источник в США.Ришат, также известный как Глаз Сахары, выглядит как центр огромной мишени. Диаметр этого образования — почти 60 километров. Ученые считают, что перед нами образчик эразивных процессов, протекающих в глубине песков.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)