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Волшебные обложки блокнотов из полимерной глины

Aniko Kolesnikova совсем недавно бросила свою работу ретушером и полностью посвятила себя делу, которое приносит ей настоящее удовольствие. Она – мастерица на все руки, и создает не только красивые кулоны, бусы, но и делает невероятные обложки для книг и блокнотов – как по запросам своих клиентов, так и собственным эскизам. Мы предлагаем вам посмотреть несколько примеров работ Анико и оценить тяжесть ее работы и великолепный результат.

Волшебные обложки блокнотов из полимерной глины

“Дракончик”.

Волшебные обложки блокнотов из полимерной глины

Семейный альбом “Лиса”.

Волшебные обложки блокнотов из полимерной глины

Любовь матери” – для Фонда защиты жирафов.

Волшебные обложки блокнотов из полимерной глины

Обложка книги.

Волшебные обложки блокнотов из полимерной глины

Наиболее популярный персонаж для обложки блокнота, судя по числу заказов – лягушка.

Волшебные обложки блокнотов из полимерной глины

Книга о драконах.

Волшебные обложки блокнотов из полимерной глины

“Пегас” стал подарком матери на 14-летие дочери, которая обожает единорогов и Пегаса.

Волшебные обложки блокнотов из полимерной глины

“Дух леса” – обложка для электронной книги.

Волшебные обложки блокнотов из полимерной глины

“Белая овчарка” – альбом для семьи, у которой три собаки такой породы.

Волшебные обложки блокнотов из полимерной глины

Цветочный альбом.

Волшебные обложки блокнотов из полимерной глины

Блокнот “Семейный пикник” стал подарком матери для дочери, которая недавно родила второго ребенка.

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