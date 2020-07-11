Волшебные обложки блокнотов из полимерной глины

Aniko Kolesnikova совсем недавно бросила свою работу ретушером и полностью посвятила себя делу, которое приносит ей настоящее удовольствие. Она – мастерица на все руки, и создает не только красивые кулоны, бусы, но и делает невероятные обложки для книг и блокнотов – как по запросам своих клиентов, так и собственным эскизам. Мы предлагаем вам посмотреть несколько примеров работ Анико и оценить тяжесть ее работы и великолепный результат.







“Дракончик”.







Семейный альбом “Лиса”.







“Любовь матери” – для Фонда защиты жирафов.







Обложка книги.







Наиболее популярный персонаж для обложки блокнота, судя по числу заказов – лягушка.







Книга о драконах.







“Пегас” стал подарком матери на 14-летие дочери, которая обожает единорогов и Пегаса.







“Дух леса” – обложка для электронной книги.







“Белая овчарка” – альбом для семьи, у которой три собаки такой породы.







Цветочный альбом.







Блокнот “Семейный пикник” стал подарком матери для дочери, которая недавно родила второго ребенка.



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