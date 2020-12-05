6 способов, как в домашних условиях сохранить свежесть арбуза до нового года

При правильном хранении арбузы сохранят свежесть до 4 месяцев.

Как правильно выбирать арбузы

Если выбрать некачественные арбузы, долго они не пролежат / Фото: i.ytimg.com

Где можно хранить арбузы

Обустроить место для хранения арбузов можно и в квартире, и в частном доме / Фото: svoimi-rukamy.com

Для хранения арбузов лучше выделить отдельный холодильник / Фото: sdelai-lestnicu.ru

Переложите арбузы песком или зерном - разницы нет / Фото: twizz.ru

Обкладывать арбузы соломой - самый распространенный способ продления свежести / Фото: tatmvl.ru

Вешайте авоськи подальше от отопительных приборов и на расстоянии друг от друга / Фото: sad-ogorod.in.ua

Способ неудобен тем, что придется менять воду каждые 10 дней / Фото: 9ban.ru

Воск легко счистится ножом, а под ним будет свеженький арбуз / Фото: i.ytimg.com

Арбуз зимой - кусочек летнего наслаждения / Фото: i.ytimg.com