6 способов, как в домашних условиях сохранить свежесть арбуза до нового года

При правильном хранении арбузы сохранят свежесть до 4 месяцев.
Арбуз - любимое летнее лакомство многих людей. Однако сезон у растения довольно короткий, а ведь так хочется наслаждаться вкусностью и в канун нового года. Запоминайте наши рекомендации, чтобы поздней осенью и зимой под рукой были свежие арбузы.
Как правильно выбирать арбузы
Если выбрать некачественные арбузы, долго они не пролежат / Фото: i.ytimg.com
1. Лучше всего покупать бахчу в конце сентября-начале октября и отдавать предпочтение поздним сортам. Например, разновидностям «Холодок», «Подарок Солнца», «Астраханский», «Волжский», «Полосатый», «Поповка», «Маристо».
2. Тщательно проверяйте целостность арбузов. Важно, чтобы не было никаких вмятин, царапин и других повреждений, иначе продукт очень быстро испортится. Кожура должна блестеть и иметь ярко выраженные полосы.
3. Оптимальный вес бахчевых - 4,5-5 кг, т.к. арбузы среднего размера дольше хранятся.
4. Проверяйте сухость хвостика. В идеале вокруг него должен быть ореол, свидетельствующий о естественном созревании плода. Если такового нет - арбуз дозревал на складе или в магазине.
5. Постучите по ягоде. Если слышите глухой звук, арбуз спелый.
6. Обращайте внимание на пятна. Желтая полоса остается на месте лежания плода и должна быть небольшого размера. Белые пятна свидетельствуют о присутствии нитратов.
Где можно хранить арбузы
Обустроить место для хранения арбузов можно и в квартире, и в частном доме / Фото: svoimi-rukamy.com
Если живете в квартире, оставить ягоды можно в кладовке, ванной комнате, на антресоли, застекленном балконе или лоджии. У владельцев частных домов есть и другие варианты - подвал, гараж, чердак, летняя кухня. Однако выбор места - только половина дела, важны еще и подходящие условия. Среди них: хорошая циркуляция воздуха в помещении, темнота, влажность на уровне 60-80%, средняя температура - +6+8 градусов. Несоблюдение этих условий приведет к гниению продуктов. После подготовки помещения переходим к нюансам хранения.
1. Холодильник
Для хранения арбузов лучше выделить отдельный холодильник / Фото: sdelai-lestnicu.ru
На случай, если у вас огромный холодильник или их несколько, можно хранить арбузы и в нем. Установите температуру на уровне +1+3 градусов. Бахчевые лучше располагать через полку от морозильной камеры, чтобы они не примерзли. Также следите, чтобы арбузы не соприкасались друг с другом. Предварительно укройте решетки мягкой натуральной материей в несколько слоев, а лишь затем выкладывайте плоды. Время от времени переворачивайте арбузы и проверяйте их на предмет повреждений, порчи.
2. Песок или зерно
Переложите арбузы песком или зерном - разницы нет / Фото: twizz.ru
Возьмите прочный высокий ящик и расположите его в прохладном темном месте. Положите арбуз плодоножкой книзу и присыпьте со всех сторон сухим чистым песком или любым зерном. Какой материал использовать - роли не играет. Оба варианта работают одинаково хорошо. Следите, чтобы между бахчевыми было свободное пространство.
3. Солома
Обкладывать арбузы соломой - самый распространенный способ продления свежести / Фото: tatmvl.ru
Хранение в соломе - один из лучших вариантов. Владельцам частных домов будет проще раздобыть материал, однако и жителям квартир стоит поискать сухие стебли злаковых. Разложите солому толстым слоем на полу или на полке для хранения. Сверху разместите арбузы и со всех сторон обложите их сухими стеблями. Именно этим лайфхаком пользуются опытные бахчеводы. Раз в несколько недель осматривайте плоды и убирайте порченные.
4. Подвешивание
Вешайте авоськи подальше от отопительных приборов и на расстоянии друг от друга / Фото: sad-ogorod.in.ua
Для этого способа необходимо обмотать арбуз натуральной материей, положить в авоську и подвесить к потолку. У каждого плода должен быть отдельный «кокон». Учитывайте, что весить авоська будет не меньше 5 кг, поэтому хорошо ее укрепите. Также важно располагать арбузы подальше от отопительных приборов и следить, чтобы они ни с чем, включая друг друга, не соприкасались.
5. Вода
Способ неудобен тем, что придется менять воду каждые 10 дней / Фото: 9ban.ru
Вариант хранения бахчи при отсутствии подвала. Понадобятся глубокие чаны, которые необходимо наполнить водой с температурой +15 градусов. Окуните в жидкость арбузы и накройте емкость крышкой или плотной тканью. Недостаток такого метода - воду придется менять каждые 10 дней.
6. Парафин или воск
Воск легко счистится ножом, а под ним будет свеженький арбуз / Фото: i.ytimg.com
Расплавьте парафин и кистью нанесите его по всему периметру арбуза. Толщина покрытия должна быть не менее 1,5 см. Хранить продукты можно при температуре +4 градуса. Восковая обработка надежно закупоривает оболочку арбуза, защищая плод от патогенных микроорганизмов. Обязательно проследите, чтобы слой был герметичным.
Арбуз зимой - кусочек летнего наслаждения / Фото: i.ytimg.com
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