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Простые советы, которые будут полезны каждому дачнику

Простые советы, которые будут полезны каждому дачнику

Новый обзор продолжает освещать вопрос дачных работ.

Всегда можно что-то улучшить, однако иногда, само ничего в голову не приходит.

Будем надеяться, что собранные здесь полезные советы помогут вдохновить себя на трудовые свершения в текущем сезоне.

Смотрим!

Простые советы, которые будут полезны каждому дачнику

1. Цветущий сад

Буйное цветение.

Буйное цветение.

Дабы избежать лишних хлопот, связанных с высадкой цветов, лучше покупать семена, которые можно будет сразу высадить в грунт на участке. К таким цветам относятся маки, васильки, георгины, ромашки, лилии, розы, хризантемы. Эти растения не потребуют больших забот и порадуют буйным цветением во второй половине лета.

2. Плетистые растения

Вьющиеся растения.

Вьющиеся растения.

Вьющиеся растения - это, пожалуй, самое простое и в то же время красивое украшение садового участка. Кадки с плетистыми растениями и шпалеры можно разместить на веранде, у стен беседки или у забора.

3. Зола

Удобрение почвы древесной золой.

Удобрение почвы древесной золой.

Древесная зола - это доступное удобрение для растений и почвы. Посыпайте ею грунт под наиболее уязвимыми растениями, чтобы защитить их от появления тли, крестоцветных блошек и капустного клеща, капустной мухи, яблонной плодожорки, совок, слизняков и улиток.

4. Использование пня

Столик из старого пня.

Столик из старого пня.

Вместо того, что тратить массу сил на выкорчевывание старого пня, используйте его для создания небольшого столика, который станет любимым местом для семейных посиделок в летнее время года.

5. Средство от колорадских жуков

Раствор сухой горчицы от колорадских жуков.

Раствор сухой горчицы от колорадских жуков.

Избавиться от колорадских жуков, которые из года в год портят урожай картофеля, поможет раствор из сухой горчицы, воды и уксуса, которым следует опрыскивать листья растений после дождя или в сухую погоду. Также горчичный порошок можно рассыпать на грядки с клубникой, помидорами и капустой для борьбы со слизнями, гусеницами и тлей.

6. Проращивание семян

Секрет быстрого проращивания семян.

Секрет быстрого проращивания семян.

Используйте перекись водорода, чтобы ускорить процесс проращивания семян. Например, семена капусты, замоченные в перекиси, прорастут уже через 12 часов, а свекла и помидоры - через сутки.

7. Средство от тли

Настой крапивы от тли.

Настой крапивы от тли.

Справится с вредоносной тлей, беспощадно пожирающей стебли, листья и плоды растений, поможет настой крапивы. Для приготовления чудодейственного средства, залейте два килограмма листьев крапивы ведром воды и оставьте сутки настаиваться. Получившийся настой налейте в бутылку с распылителем и используйте для обработки наиболее уязвимых растений.

8. Здоровый лук

Чайная заварка для выращивания лука.

Чайная заварка для выращивания лука.

Перед посадкой лука, щедро удобрите почву для предполагаемых грядок отработанной и высушенной чайной заваркой. Такое простое и доступное средство позволит обогатить почву необходимыми минералами и микроэлементами и в последствии получить богатый и здоровый урожай.

9. Банановая кожура

Банановая кожура для удобрения растений.

Банановая кожура для удобрения растений.

Банановые шкурки - колоссальный источник калия и фосфора, который необходим растениям для здоровья и роста. Измельченную свежую или жареную банановую кожуру можно прикапывать в почву или настаивать шкурки в воде и поливать этим раствором растения. Такие нехитрые манипуляции помогут быстро реанимировать и оздоровить даже самые хилые растения.

10. Эпсомская соль

Сульфат магния для сада.

Сульфат магния для сада.

Эпсом или английская соль - это эффективное и весьма доступное удобрение, которое можно приобрести в аптеке буквально за копейки. Перед высадкой рассады, рассыпьте соль на грядки и перекопайте почву. Сульфат и магний, содержащиеся в этом средстве, сделают растения сильными, здоровыми и цветущими.

11. Система полива

Пластиковые бутылки для полива.

Пластиковые бутылки для полива.

Вкопанные в землю пластиковые бутылки с маленькими отверстиями позволят значительно облегчить процесс полива растений и обеспечат их достаточным количеством влаги даже в период засухи.

12. Мыльный раствор

Мыльный раствор от тли и грызунов.

Мыльный раствор от тли и грызунов.

Опрыскивайте растения мыльным раствором, чтобы защитить их от нападения тли и грызунов.

13. Средство от грибка и вредителей

Чесночная настойка от грибка.

Чесночная настойка от грибка.

Четыре зубчика чеснока залейте кипятком и оставьте настаиваться в течении получаса после чего, добавляйте его в воду для полива в пропорциях 1 ложка настойки на литр воды. Такая хитрость позволит избавиться от вредителей и защитить растения от грибка.

14. Средство от комаров

Лимон от комаров.

Лимон от комаров.

Лимонное дерево станет не только экзотической деталью дачного участка, но и защитит его от нашествия комаров. Особенно актуальным такой совет станет для людей, чьи участки расположены у рек и водоемов.

15. Кофейная гуща

Кофейная гуща для подкормки растений.

Кофейная гуща для подкормки растений.

Отработанная кофейная гуща - прекрасное натуральное удобрение, которое содержит большое количество азота, магний и калий. Использование такого удобрения в саду сделает почву воздухопроницаемой, обогатит ее минералами и микроэлементами, нужными для роста и развития растений, а также отпугнет некоторых вредителей.

16. Борьба с сорняками

Средство от сорняков.

Средство от сорняков.

Не тратьте время и силы на ежедневную борьбу с сорняками, которые то и дело появляются на грядках. Вместо этого, приготовьте простой раствор из уксуса, соли и средства для мытья посуды. Получившимся средством обработайте все сорняки в жаркий день и приготовьтесь забыть о них.

17. Вешалка

Вешалка из старых граблей.

Вешалка из старых граблей.

Купили новые грабли? Не спешите избавляться от старых, лучше используйте их для создания удобной вешалки для хранения мелкого садового инструмента, перчаток и головных уборов.

18. Контейнер для шланга

Контейнер для садового шланга.

Контейнер для садового шланга.

Длинный садовый шланг, тянущийся вдоль участка или лежащий в стороне, может стать причиной падения или серьезной травмы. Решить проблему поможет большой контейнер с отверстием. Для этих целей можно использовать медное кашпо, большую кастрюлю, корыто или ящик.

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