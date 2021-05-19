Простые советы, которые будут полезны каждому дачнику

Новый обзор продолжает освещать вопрос дачных работ.

Всегда можно что-то улучшить, однако иногда, само ничего в голову не приходит.

Будем надеяться, что собранные здесь полезные советы помогут вдохновить себя на трудовые свершения в текущем сезоне.

Смотрим!

1. Цветущий сад

Буйное цветение.

Дабы избежать лишних хлопот, связанных с высадкой цветов, лучше покупать семена, которые можно будет сразу высадить в грунт на участке. К таким цветам относятся маки, васильки, георгины, ромашки, лилии, розы, хризантемы. Эти растения не потребуют больших забот и порадуют буйным цветением во второй половине лета.

2. Плетистые растения

Вьющиеся растения.

Вьющиеся растения - это, пожалуй, самое простое и в то же время красивое украшение садового участка. Кадки с плетистыми растениями и шпалеры можно разместить на веранде, у стен беседки или у забора.

3. Зола

Удобрение почвы древесной золой.

Древесная зола - это доступное удобрение для растений и почвы. Посыпайте ею грунт под наиболее уязвимыми растениями, чтобы защитить их от появления тли, крестоцветных блошек и капустного клеща, капустной мухи, яблонной плодожорки, совок, слизняков и улиток.

4. Использование пня

Столик из старого пня.

Вместо того, что тратить массу сил на выкорчевывание старого пня, используйте его для создания небольшого столика, который станет любимым местом для семейных посиделок в летнее время года.

5. Средство от колорадских жуков

Раствор сухой горчицы от колорадских жуков.

Избавиться от колорадских жуков, которые из года в год портят урожай картофеля, поможет раствор из сухой горчицы, воды и уксуса, которым следует опрыскивать листья растений после дождя или в сухую погоду. Также горчичный порошок можно рассыпать на грядки с клубникой, помидорами и капустой для борьбы со слизнями, гусеницами и тлей.

6. Проращивание семян

Секрет быстрого проращивания семян.

Используйте перекись водорода, чтобы ускорить процесс проращивания семян. Например, семена капусты, замоченные в перекиси, прорастут уже через 12 часов, а свекла и помидоры - через сутки.

7. Средство от тли

Настой крапивы от тли.

Справится с вредоносной тлей, беспощадно пожирающей стебли, листья и плоды растений, поможет настой крапивы. Для приготовления чудодейственного средства, залейте два килограмма листьев крапивы ведром воды и оставьте сутки настаиваться. Получившийся настой налейте в бутылку с распылителем и используйте для обработки наиболее уязвимых растений.

8. Здоровый лук

Чайная заварка для выращивания лука.

Перед посадкой лука, щедро удобрите почву для предполагаемых грядок отработанной и высушенной чайной заваркой. Такое простое и доступное средство позволит обогатить почву необходимыми минералами и микроэлементами и в последствии получить богатый и здоровый урожай.

9. Банановая кожура

Банановая кожура для удобрения растений.

Банановые шкурки - колоссальный источник калия и фосфора, который необходим растениям для здоровья и роста. Измельченную свежую или жареную банановую кожуру можно прикапывать в почву или настаивать шкурки в воде и поливать этим раствором растения. Такие нехитрые манипуляции помогут быстро реанимировать и оздоровить даже самые хилые растения.

10. Эпсомская соль

Сульфат магния для сада.

Эпсом или английская соль - это эффективное и весьма доступное удобрение, которое можно приобрести в аптеке буквально за копейки. Перед высадкой рассады, рассыпьте соль на грядки и перекопайте почву. Сульфат и магний, содержащиеся в этом средстве, сделают растения сильными, здоровыми и цветущими.

11. Система полива

Пластиковые бутылки для полива.

Вкопанные в землю пластиковые бутылки с маленькими отверстиями позволят значительно облегчить процесс полива растений и обеспечат их достаточным количеством влаги даже в период засухи.

12. Мыльный раствор

Мыльный раствор от тли и грызунов.

Опрыскивайте растения мыльным раствором, чтобы защитить их от нападения тли и грызунов.

13. Средство от грибка и вредителей

Чесночная настойка от грибка.

Четыре зубчика чеснока залейте кипятком и оставьте настаиваться в течении получаса после чего, добавляйте его в воду для полива в пропорциях 1 ложка настойки на литр воды. Такая хитрость позволит избавиться от вредителей и защитить растения от грибка.

14. Средство от комаров

Лимон от комаров.

Лимонное дерево станет не только экзотической деталью дачного участка, но и защитит его от нашествия комаров. Особенно актуальным такой совет станет для людей, чьи участки расположены у рек и водоемов.

15. Кофейная гуща

Кофейная гуща для подкормки растений.

Отработанная кофейная гуща - прекрасное натуральное удобрение, которое содержит большое количество азота, магний и калий. Использование такого удобрения в саду сделает почву воздухопроницаемой, обогатит ее минералами и микроэлементами, нужными для роста и развития растений, а также отпугнет некоторых вредителей.

16. Борьба с сорняками

Средство от сорняков.

Не тратьте время и силы на ежедневную борьбу с сорняками, которые то и дело появляются на грядках. Вместо этого, приготовьте простой раствор из уксуса, соли и средства для мытья посуды. Получившимся средством обработайте все сорняки в жаркий день и приготовьтесь забыть о них.

17. Вешалка

Вешалка из старых граблей.

Купили новые грабли? Не спешите избавляться от старых, лучше используйте их для создания удобной вешалки для хранения мелкого садового инструмента, перчаток и головных уборов.

18. Контейнер для шланга

Контейнер для садового шланга.

Длинный садовый шланг, тянущийся вдоль участка или лежащий в стороне, может стать причиной падения или серьезной травмы. Решить проблему поможет большой контейнер с отверстием. Для этих целей можно использовать медное кашпо, большую кастрюлю, корыто или ящик.

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