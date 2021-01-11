10 любопытных фактов об истоках современных свадебных традиций

Заключение брака практически во всех культурах считается особым событием, которое связано с различными ритуалами и традициями. Многие из этих традиций настолько укоренились в современном обществе, что люди даже никогда не задумывались об их происхождении. В этом обзоре мы расскажем, откуда же берут своё начало известные всем свадебные ритуалы.









«Медовый месяц» или «Угасание любви»

Первые мальчишники спартанцев

«Лучший человек» – похититель невесты

Обручальные кольца — символ покупки невесты

Невеста на руках

Свадебные подвязки как талисман

Брачные договоры в Древнем Египте

Свадебные торты из мяса

Фата как защита от злых духов

Подружки невесты были приманкой для злых духов