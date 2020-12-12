Что в СССР лечили с помощью аппарата с теплым названием «Солнышко»

В СССР этот аппарат был в каждом лечебно-профилактическом учреждении / Фото: yandex.ru

Неотъемлемой составляющей прибора были песочные часы /Фото: teplyca.com.ua

Ультрафиолетовые лампы востребованы и сегодня / Фото:doc.akvarely.ru

Советские детские оздоровительные лагеря строили в сосновых борах / Фото: palata-npr.ru

Одновременно могли прогреваться четыре человека / Фото: vlagere.ru

Сегодня не менее популярны аналогичные аппараты, только более усовершенствованные / Фото: kyrov.price.ru