Что в СССР лечили с помощью аппарата с теплым названием «Солнышко»

Ультрафиолетовая лампа или облучатель с красивым названием «Солнышко» в СССР был незаменимым прибором. Сегодня аналогичные устройства тоже пользуются спросом, так как позволяют избавиться от ряда простуд, вирусных недугов.
В СССР этот аппарат был в каждом лечебно-профилактическом учреждении / Фото: yandex.ru
В Советском Союзе этот чудо-аппарат был практически в каждом лечебно-профилактическом кабинете, профилактории, санатории и даже в детских лагерях, куда родители отправляли ребятишек на лето, чтобы те оздоровились. В советские времена это был основной лечебный прибор.
Неотъемлемой составляющей прибора были песочные часы /Фото: teplyca.com.ua
Одной из основополагающих составляющих процедуры являлись песочные часы, которые ставились на него сверху. Ну а запах и привкус еще долго ощущался после прогревания. Использовали «Солнышко» для прогревания ротовой полости и горла, носа, ушей.
Ультрафиолетовые лампы востребованы и сегодня / Фото:doc.akvarely.ru
Ультрафиолетовые лампы остаются востребованными и сегодня, и это не удивительно. Ультрафиолет является отличным средством для лечения ЛОР-болезней, а также их профилактики. Лучи убивают вирусы и бактерии, что способствует быстрому выздоровлению.
Советские детские оздоровительные лагеря строили в сосновых борах / Фото: palata-npr.ru
Если вспомнить советские лагеря для юных отдыхающих, то многие из них строились в сосновых борах, поближе к речке или озеру. Дети, приехавшие из городов, попадали совершенно в другой мир, экологические, а то и климатические условия. В период адаптации многие чувствовали першение в горле или незначительные болевые ощущения, заложенность носа и прочие симптомы начинающихся воспалительных процессов.
Одновременно могли прогреваться четыре человека / Фото: vlagere.ru
Самое первое, что спасало в этих условиях, это именно старый добрый аппарат «Солнышко». Одновременно могли прогреваться четыре человека. При этом, каждый из пациентов лечил свою проблему. В комплекте с аппаратом шли разнотипные насадки – для уха, горла, носа.
Сегодня не менее популярны аналогичные аппараты, только более усовершенствованные / Фото: kyrov.price.ru
В настоящее время тоже выпускаются аналогичные приборы, но уже в усовершенствованном, модернизированном виде. И таких вариантов достаточно много.
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