С нами не соскучишься!

7 947 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...
  • Отари Хидирбегишвили
    После смерти Ленина Сталин всячески развивал культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая была «живее всех живых»...Почему не похорон...

Царские пиры на Руси: Как устраивали застолья, и что случалось с обжорами во время торжества

Царские пиры на Руси: Как устраивали застолья, и что случалось с обжорами во время торжества

К. Маковский - Боярский свадебный пир в XVII веке.

К. Маковский - Боярский свадебный пир в XVII веке.

Пиры на Руси любили и устраивали их достаточно часто, благо поводов было достаточно: именины, рождение ребенка, свадьба, государственные события, православные праздники. Пир был сложным ритуалом, к которому готовились заранее, а царские пиры поражали своим великолепием. Важно было все: как садились участники, на каком отдалении от государя, и даже кому из них заранее подавали столовые приборы.

 

Что предшествовало пиру

Подготовка начиналась с составления пировальной росписи, в которой составлялся подробный план действия. Прописывались имена тех, кто был ответственен за организацию и обслуживание пира, а также перечислялись все гости, обозначались их места за столом. Подробно описывалось, какие кушанья и в каком порядке будут подаваться.

 

Пир Ивана Грозного в Александровской слободе. Картина русского художника Юрия Сергеева.

Пир Ивана Грозного в Александровской слободе. Картина русского художника Юрия Сергеева.

Помещение для пира украшалось очень тщательно. Если были приглашены иностранные гости, то использовалась дорогая посуда, а не обычная, глиняная или деревянная, которой ежедневно пользовались до 16 века.

Столы покрывались скатертями, ставились приборы для специй (соль, хрен, перец, уксус, привозные пряности).

Интересно, что индивидуальные столовые приборы стали подаваться каждому гостю лишь с 17 века, а до этого такими привилегиями пользовались лишь особо знатные участники пира. Например, принц Бухав оставил записки, в которых говорил, что во время пира у Ивана Грозного ему пришлось пользоваться ножом и тарелкой на пару с соседом по столу.

 

Как рассаживали гостей: садись по отчине!

Лавки ставили у стен, а столы вдоль них. Если гостей было очень много, то делали ряды из столов. Стол царя устанавливался на специальном возвышении. Кроме правителя за него усаживались царевич, патриарх и в редких случаях особый гость. Женщинам, царице и царевнам, разрешалось присутствовать только на свадебных пирах. За иными они с любопытством следили через специальные окошки. Видимо, чтобы было не очень обидно, иногда устраивались приемы для боярынь, для этого стол накрывали в палатах у царицы.

Иностранные гости безропотно занимали те места, на которые им указывали. А вот русские окольничие и бояре спорили до изнеможения за право сидеть на лучшем месте. За это были предусмотрены наказания: могли лишить вотчины и даже казнить. Место нужно было занимать по отчине, то есть по расстоянию до царского стола. Нарушение могло сказаться на последующей службе, и даже на родне провинившегося. Чтобы решить эти проблемы, стали проводить пиры без мест. Это означало, что какое бы место не занял боярин столом, это не скажется на его службе.

 

«Икра заморская, баклажанная»

После того как царь и гости рассаживались, выносили яства и торжество начиналось. Всем поддавались «изращатые» калачи вместо хлеба, пироги с начинкой из птичьего мяса с зеленью, капустными листами, сливами и брусникой. В качестве украшения использовались фигуры соответствующий птицы, их фигурки изготавливались из сахара или теста.

 

Царский пир в Грановитой палате Московского Кремля. Миниатюра. 1673 г.

Царский пир в Грановитой палате Московского Кремля. Миниатюра. 1673 г.

Подавалась соленая белуга с лимоном, яйцом и брусникой, обложенная капустными листьями, белужья и лососевая икра в деревянных чашах. После первого блюда выносились напитки. Изначально это были хмельные варианты - мёд, пиво, квас, позднее появилось вино.

Что касается горячего, то чаще всего это был жареный поросёнок с зеленью, брусникой, виртуозно украшенный полевыми цветами. В чести были также жареные тетерева, фазаны и лебеди. А вот супами баловали не слишком часто. Зато можно было удивиться обилию каш и самым разным жареным рубленым овощам с мясом - их всегда было много, и варианты были самые разные.

Когда наступало время десерта, выносили Кремль, сделанный из сахара, с маленькими каретами, лошадьми, стрельцами и пушками из марципана. Огромной популярностью пользовалось конфетное дерево, состоящая из груш в сиропе из мёда, вазы с полевыми цветами и сочных вишен и слив. Делали фруктово-ягодные пирамиды и фруктовые пряники, вес которых мог быть больше 6 кг.

 

Кто снимал пробы и как поступали с обжорами

Отвечал за проведение пира дворецкий, командовавший стольниками, чашниками и остальной прислугой. Подавать яства и напитки на стол, за которым сидел царь, могли только чашники и стольники знатного, порой княжеского рода. Чтобы обеспечить государю безопасность, царские блюда предварительно проверяли. Первые пробы под наблюдением дворецкого снимал повар, потом слуги, относящие блюда в специальную комнату, затем наступала очередь стольника или чашника. Они пробовали последними и подавали еду. Кушанья, которые предназначались гостям, пробовались на кухне.

 

Инсталляция «Царский стол»./Фото: krugozor.ru

Инсталляция «Царский стол»./Фото: krugozor.ru

Квас, морс, мёд, пиво, вино вперемешку с обильной и сытной едой делали свое дело. Многие люди наедались так, что не могли толком дышать, большое количество напитков кружило голову. Чтобы не приходило эксцессов, существовали специальные слуги, которые следили за гостями и при необходимости помогали им справиться с проблемами. Они сопровождали переевшего гостя в специальное помещение, где давали ему фазанье перо – им он мог щекотать в горле и вызвать рвоту. Существовали специальные козлы, на которые можно было лечь животом, свесив голову: в такой позе было легче избавиться от слишком большого количества еды и питья. После этого слуги провожали «ожившего «гостя за стол, где он снова принимался за еду.

 

Предпочтения отдельных правителей

У каждого правителя были свои личные предпочтения при организации пира, и это было видно по праздничному столу. Например, Анна Иоанновна любила роскошное балы и ужины, но которых поддавались охотничьи трофеи. Сама она в охоте практически не участвовала. Елизавета Петровна же охоту любила, зайцев и уток, подстреленных царственной рукой, жарили на открытом огне. В отличие от Анны Елизавета требовала, чтобы на столах было как можно больше алкоголя, и чтобы во время пира проходили театральные постановки.

 

Московский калач./Фото: www.koolinar.ru

Московский калач./Фото: www.koolinar.ru

Екатерина Великая ввела в моду французскую кухню. Это было время изысканности и многообразия. Повара готовили по 10 видов похлебки, до 25 промежуточных блюд, например рулады из кроликов, утку с соком и так далее. Подавали больше 30 закусок и потрясающее горячее, например глазированную семгу, окуня с ветчиной, пулярок с трюфелями. Затем круг повторяли. Отказаться от угощения считалось неприличным.

Павел 1 упростил царский стол. Обычная гречка с молоком подавалась в шикарных фарфоровых тарелках. Щи, каша, котлеты. Александр I вернул кухне разнообразие, но без прежнего размаха. Пышные празднества снова появились при Александре II, Александр III вернулся к правилу - чем проще, тем лучше. Последний император Николай II предпочитал скромность в питании. Его супруга Александра Фёдоровна, вегетарианка, каждое блюдо обсуждала со своим поваром.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
20 милых идей для татуировок с домашними животными
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

20 милых идей для татуировок с домашними животными

Жёлтые шторы в интерьере
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Жёлтые шторы в интерьере

Кровь, пот и уважение: 10 правил успеха от Дуэйна «Скалы» Джонсона
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Кровь, пот и уважение: 10 правил успеха от Дуэйна «Скалы» Джонсона

Придется секреты консервации вспоминать самим: на полях и заводах не хватает мигрантов
Материал, выбранный редакторами МиртесенСуть Событий

Придется секреты консервации вспоминать самим: на полях и заводах не хватает мигрантов

Как бы не пришлось хозяйкам снова вспоминать подзабытые в последние годы секреты консервирования плодов и овощей на зиму. На полях и заво...
Legends of Australia Sports: ANZAC Sports History
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Legends of Australia Sports: ANZAC Sports History

Около 150 фанатов подрались перед матчем «Спартака» и ЦСКА в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Около 150 фанатов подрались перед матчем «Спартака» и ЦСКА в Москве

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ СИЛОВЫХ ЕДИНОБОРСТВ "БОГАТЫРСКАЯ ЗАСТАВА"
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ СИЛОВЫХ ЕДИНОБОРСТВ "БОГАТЫРСКАЯ ЗАСТАВА"

«Любаша проснулась бледненькой»: мама 10 детей из Новосибирска узнала о страшном диагнозе дочери
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой личный блог

«Любаша проснулась бледненькой»: мама 10 детей из Новосибирска узнала о страшном диагнозе дочери

Зоолог рассказал, для каких животных лесной пожар особо опасен
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Зоолог рассказал, для каких животных лесной пожар особо опасен

ДФК "Рассказово" vs ФК "Апрелевка 2010"
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

ДФК "Рассказово" vs ФК "Апрелевка 2010"

 
Бетонный кусок крыши упал на голову мальчика в Петропавловске-Камчатском
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Бетонный кусок крыши упал на голову мальчика в Петропавловске-Камчатском

Спасатели выехали на место обрушения строительных лесов в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Спасатели выехали на место обрушения строительных лесов в Москве

Эти прикольные смс-переписки заставят ваши щеки поработать от смеха (надеюсь:)
Материал, выбранный редакторами МиртесенНе всё так грустно

Эти прикольные смс-переписки заставят ваши щеки поработать от смеха (надеюсь:)

Пошлые селфи с работы
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе о сексе и отношениях :)

Пошлые селфи с работы

Россия сокращает кредитование американской экономики
Материал, выбранный редакторами МиртесенМедвежий угол

Россия сокращает кредитование американской экономики

Челябинская область: «Аркаим» и «Страна городов»
Материал, выбранный редакторами МиртесенBRODUDE — интернет-издание для мужчин

Челябинская область: «Аркаим» и «Страна городов»

Челябинская область делится на горную и равнинную части, не имеет выхода к морю, но компенсирует это наличием нескольких тысяч озёр. Здес...
АРОМАТНЫЙ МАЛИНОВЫЙ КЛАФУТИ
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

АРОМАТНЫЙ МАЛИНОВЫЙ КЛАФУТИ

“Я завидую Русским” – Немец объяснил, почему Русские – самые свободные люди в мире
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛюбопытности и невероятности

“Я завидую Русским” – Немец объяснил, почему Русские – самые свободные люди в мире

Уроки Чернобыля и безопасность атомной энергетики обсудят в медиацентре «Патриот»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Уроки Чернобыля и безопасность атомной энергетики обсудят в медиацентре «Патриот»

Кто тут главный? Познакомьтесь с номинантами премии «Оскар» 2021 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Сибири

Кто тут главный? Познакомьтесь с номинантами премии «Оскар» 2021 года

«Как я мог столько нажрать?»: переболевшему коронавирусом Пригожину дважды перешивали костюм для шоу «Маска»
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

«Как я мог столько нажрать?»: переболевшему коронавирусом Пригожину дважды перешивали костюм для шоу «Маска»

Кражи, смена дизайна и традиционный поцелуй: 13 интересных фактов о статуэтке "Оскар"
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPLETNIK

Кражи, смена дизайна и традиционный поцелуй: 13 интересных фактов о статуэтке "Оскар"

АГУ (Астрахань) — СПГУ (Санкт-Петербург) | Высший дивизион, «Б» | 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

АГУ (Астрахань) — СПГУ (Санкт-Петербург) | Высший дивизион, «Б» | 2021

Строительные леса обрушились на Нахимовском проспекте в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Строительные леса обрушились на Нахимовском проспекте в Москве

О внесении изменений в Постановление.
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

О внесении изменений в Постановление.

Почему украинцы вымирают. Депопуляция Украины за 10 лет шокирует
Материал, выбранный редакторами МиртесенПодробно о главном

Почему украинцы вымирают. Депопуляция Украины за 10 лет шокирует

«Свинья грязи найдёт»: Плющенко показал опасные забавы Рудковской на Мальдивах
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

«Свинья грязи найдёт»: Плющенко показал опасные забавы Рудковской на Мальдивах

Подписчики нашли на фото ведущего "Маски" подсказку об итоге полуфинала проекта
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Подписчики нашли на фото ведущего "Маски" подсказку об итоге полуфинала проекта

У вас боррелиозный или энцефалитный? Если вы словили клеща — что делать и куда его везти
Материал, выбранный редакторами МиртесенФонтанка

У вас боррелиозный или энцефалитный? Если вы словили клеща — что делать и куда его везти

Картина дня

наверх