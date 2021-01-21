Популярные советские (и не только) шутки, которым на самом деле несколько веков

Древние греки, спартанцы и мудрецы

Картина Жака Луи Давида. Фрагмент.

С точки зрения древних греков, несмотря на всю героику, полны были острот и *Илиада* с *Одиссеей*.

Ходжа Насреддин как сигнал, что пора смеяться

Один из анекдотов о Ходже Насреддине рассказывает, как он упал с осла, но спокойно сказал смеющимся детям: да ведь если б осёл меня не сбросил, мне всё равно пришлось бы рано или поздно с него слезть .

Проблема бюрократии древнее, чем кажется

Естественно, изрядная доля юмора всегда заключалась именно в том, что лиса совсем не похожа на верблюда .

Некоторые шутки изменили реквизит, но не географию