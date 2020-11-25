Динамичный домик, который может подстраиваться под настроение хозяина и погоду

На берегу озера появилась обычная с виду хижина, которую можно адаптировать под любой вкус, настроение и погоду. Казалось бы, что такое невозможно, если создана надежная конструкция, то постоянно менять конфигурацию дома вряд ли получится. Но такой проект действительно существует, его создал физик Каспар Шолс, который решил построить необычный садовый домик для своей мамы. Эта модель вызвала небывалый интерес, что заставило автора проекта кардинально поменять свою жизнь и заняться усовершенствованием универсального дома-трансформера.

Садовый домик Garden House создал нидерландский физик Caspar Schols для своей мамы.

Террасу по центру дома можно сделать как полностью открытой, так и прикрыть стеклянной конструкцией (Cabin ANNA).

Каспар Шолс (Caspar Schols) – физик, не имеющий никакого отношения к архитектуре и дизайну, прославился благодаря нестандартному проекту садового домика. Несколько лет назад он поддался на уговоры матери построить ей летний павильон, в котором она смогла бы устраивать чаепития с друзьями, театральные представления ее внуков, их занятия живописи или своей медитацией.Понадобилось несколько месяцев, прежде чем Каспар спроектировал и построил обычную с виду деревянную хижину, но она оказалась с большим секретом. Соседи несказанно удивлялись, когда видели совсем крошечный домик утром, а уже в обед он разделялся на две половинки, между которыми была обустроена прекрасная зона отдыха как на открытом воздухе, так и прикрытая со всех сторон стеклом.

Обычный с виду деревянный домик легко превращается в многофункциональное жилое пространство, если раздвинуть его по центру (Cabin ANNA).

Дом-трансформер может иметь 4 конфигурации, которые создаются на усмотрение владельца (Cabin ANNA/Garden House).

Динамичную модель дома ANNA можно установить в любом понравившемся месте (Cabin ANNA).

Все домики модельного ряда ANNA оснащены дровяными печками.

В динамичном коттедже оформили две спальни, одна из которых расположена над кухней (Cabin ANNA).

В модели садового домика изменилось расположение окон (Garden House и Cabin ANNA).

Стоит приложить небольшие физические усилия и крошечный дом увеличится в два раза (Cabin ANNA).

С этого времени жизнь Каспара круто поменялась, наравне с процессом обучения он упорно работал над созданием подобной модели, которую можно было бы производить массово. Как рассказывает сам автор идеи:«Я хотел спроектировать полностью пригодный для жизни дом, такой себе базовый модуль, который можно было бы построить и перестроить в любой точке мира. Я нашел людей, которые поддерживали меня не только на словах, но и были готовы финансово инвестировать в новый садовый дом, названный ANNA. Это привело к появлению новых моделей, в которых мы экспериментировали, создавая модули, предусматривающие не только временное проживание, но и постоянное обитание».В итоге получился динамичный дом, созданный сразу из нескольких слоев и открытой платформы, с конфигурацией которого можно «играть». Наподобие того, как мы одеваемся в соответствии с различными погодным условиям, какими-то важными событиями или поддавшись особенному настроению. Базовая модель, претерпевшая несколько существенных изменений, по сравнению с первым проектом, имеет 4 каркасных уровня и позволяет создать 4 конфигурации.Первая структура функционирует как обычный мини-дом со стационарными стенами и окнами, вторая – позволяет вручную раздвинуть стенки деревянной хижины, чтобы полностью освободить центр и сделать зону отдыха на открытом воздухе, в то время как третья часть конструкции обеспечивает стеклянной крышей и стенами, создавая уже крытую террасу. Ну и, наконец, четвертая позиция – дает возможность организовать две скромных террасы по обе стороны сооружения или одну большую, сдвинув конструкцию домика в бок. Их тоже можно полностью или частично спрятать под стекло.Это описание звучит довольно сложно, но если посмотреть на фотографии, то сразу становится понятно, что от такого загородного домика никто бы не отказался. Еще бы! Захотелось, например, устроить семейный ужин на свежем воздухе – пожалуйста, вдруг поднялся ветер или начался дождь, то в считанные секунды стеклянная оболочка избавит собравшихся от этой напасти. Ну а для тех, кто любит отдыхать в одиночестве и каждый на своей территории, то две полностью изолированные веранды удовлетворят и такие пожелания. Причем и эти половинки могут быть как открытыми платформами, так и остекленными верандами.Учитывая, что это все-таки не только летний павильон, а полноценный дом, то в той части, которая остается неподвижной, на нижнем уровне обустроена кухня и ванная, ведь к ним подключаются инженерные коммуникации, а на лофтовом пространстве создана дополнительная спальня. Небольшая гостиная, столовая и основная спальня расположены в другой половинке дома. Хотя такое зонирование условно, поскольку каждый объект создают согласно пожеланиям клиентов. Некоторые хотят иметь подобные офисы, спа-салоны, музыкальные студии или отельные номера.Чтобы в домике можно было проживать круглогодично или проводить выходные в любое время года, все модели надежно утеплены, что способствует звуко- и теплоизоляции. Также они оснащены дровяными каминами или печками, хотя по желанию владельца могут установить и электрическое отопление, как и автономные системы – солнечные панели, устройства сбора, очистки и переработки воды и твердых отходов.Несмотря на то, что дизайн и обустройство дома-трансформера ANNA уникально и соответствует запросу заказчиков, но для создания экстерьера модуля и отделки интерьера используется только натуральная древесина. Это обусловлено сразу несколькими факторами. Мало того, что фасад такого жилища идеально вписывается в любой ландшафт, при этом дерево является самым приятным как в зрительном восприятии, так и для тактильных ощущений материалом. Плюс ко всему оно благотворно влияет на здоровье человека и не вредит окружающей среде. В основном для фасадов используют древесину лиственницы, а для облицовки внутреннего пространства – пихту Дугласа и березу.Интересным решением стало изменить расположение окон (в сравнении с первым садовым домиком и классическим). Теперь они располагаются горизонтально прямо под навесом крыши и имеют длинную узкую форму. Такое размещение и конфигурация обеспечивают попадание только скользящих солнечных лучей, поэтому летом помещение не нагревается. Как утверждает разработчик, который уже создал свою компанию и имеет множество единомышленников, окна обеспечивают отличный панорамный вид, но только когда человек сидит в кресле или лежит в кровати и в расслабленном состоянии любуется открывающимися видами. Особенно выигрышной бывает ситуация, когда на улице бушует непогода, а владельцы наслаждаются теплом и полным уединением, надежно спрятавшись от окружающего мира.А как же дом раздвигается в разные стороны, спросите вы. Оказалось, очень просто, деревянный модуль, состоящий из скользящих каркасов, устанавливается на рельсах. При желании создать любую из террас, стоит лишь сдвинуть мобильные части конструкции и закрепить между собой с помощью большой защелки, оборудованной пружинной системой. При этом сработают еще и тормозные колодки, установленные на рельсах, что надежно зафиксирует скользящие элементы. Дополнительно гарантировать безопасность во время сильного ветра сможет и анкерная система из стальных крюков, которые захватывают раздвижную конструкцию под платформой.И самое приятное для потенциальных владельцев, универсальный домик, имеющий несколько модификаций и размеров (ANNA, ANNA Stay, ANNA Meet, а также версии On-и Off-Grid), не требует создания традиционного фундамента и в полностью разобранном виде может быть доставлен в любую точку планеты. Понадобится всего лишь 5 дней, чтобы установить винтовые сваи, на которые закрепят рельсы, платформу и сам домик. При этом конструкцию можно будет в любой момент разобрать и перевезти в другое место, не оставив после этого разруху и не нанося вред природе.Стоимость базовой модели трансформирующегося дома вместе с мебелью, кухонным и сантехническим оборудованием стартует от 100 тыс. дол. В эту цену не входят транспортировка и установка дополнительных систем «умного» дома, но гарантия действует 15 лет.