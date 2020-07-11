Серийные убийцы, которых до сих пор не поймали

Термин «серийный убийца» появился в 1976 году для того, чтобы как можно правильней и детальней описать личность и порядок действий американского маньяка, некрофила и похитителя людей Теда Банди. Но самым известным убийцей всех времен и народов все же считается не ужасный Тед, а Джек-потрошитель. Так или иначе, когда мир начинает говорить о любом новом маньяке, всем становится дико страшно. История помнит имена некоторых серийных убийц, которые, несмотря на усиленные действия полиции, так и остались на свободе. Итак, топ-10 маньяков, не пойманных до сих пор, хотя с момента их появления прошло очень много времени.



1. Монстр Анд Колумбийский маньяк Педро Алонсо Лопес хоть и был пойман полицией, но просидел в тюрьме всего 16 лет, а потом вышел на свободу. И это несмотря на его искренние признания в том, что на руках убийцы запеклась кровь более 300 человек! Сегодняшнее местонахождение маньяка до сих пор неизвестно, так что пойманным Лопеса посчитать можно, а вот справедливо наказанным — вряд ли. 2. Суини Тодд Этот опасный серийный убийца стал героем множества мюзиклов и фильмов (на фото — Джонни Депп в образе Суини Тодда из одноименного фильма). И хотя некоторые считают, что этот кровожадный англичанин был всего лишь вымышленным злодеем, другие говорят о том, что маньяк по прозвищу Суини Тодд был реальным человеком, который работал парикмахером и убивал людей при помощи странного кресла. 3. Дровосек из Нового Орлеана Этот убийца совершал злодеяния в Новом Орлеане и его окрестностях в период с весны 1918-го по осень 1919 года. Дровосек, соответствуя своему прозвищу, расправлялся с жертвами при помощи топора. Поймать маньяка или хотя бы установить его противоречивую личность так и не удалось. 4. Алфавитный убийца На счету этого серийного маньяка числится 3 доказанных преступления, которые были совершены в Рочестере в начале 70-х годов. Жертвами «Алфавитного убийцы» становились маленькие девочки (на фото), инициалы которых совпадали с первой буквой города (Carmen Colon в Churchville, Wanda Walkowicz в Webster, Michelle Maenza в Macedon), благодаря чему маньяк получил такое прозвище.

Главным подозреваемым долгое время считался Денис Термини , однако в 2007 году его оправдали, а настоящий преступник, как вы поняли, так и остался на свободе. 5. Лонг-айлендский серийный убийца Убийца, которому приписывают смерть четырех (возможно, их было больше) проституток. Он не только расправился с ночными бабочками, но и расчленил их, а потом «усыпал» останками тел девушек территорию Ocean Parkway и Парка Джонс-Бич. Только спустя время полиция смогла обнаружить останки его жертв, но, как это ни печально звучит, самого преступника поймать не сумела. 6. Кливлендский мясник Этот преступник был известен еще и как Безумный мясник из Кингсбери-Ран, который совершал кровавые преступления в 1930-х годах. Ему приписывают 12 официально зарегистрированных убийств, однако расследование показало, что на самом деле их было гораздо больше.7. Настоящий ночной охотник Так был прозван американский «серийник» из Калифорнии, убивший десять и подвергнувший сексуальному насилию пятьдесят человек. Его действия не попадали ни под одну классификацию, потому Ночного Сталкера считают одним из самых странных маньяков в истории США. 8. «Feb 9 Killer» (или Убийца 9 февраля) Этот серийный убийца лишал жизни жителей округа Солт-Лейк. Но самое главное, он делал это только 9 февраля 2006-го, а затем и 2008 года, из-за чего, собственно, и получил такое загадочное прозвище. Расследование по делу февральского маньяка в 2011 году зашло в тупик, а сам он до сих пор фигурирует в делах полиции как Джон Доу. Это его условное имя.9. Зодиак Этот жестокий и загадочный маньяк-убийца серийного жанра действовал на территории США и Сан-Франциско в конце 60-х годов. Все его послания, адресованные полиции, содержали зашифрованные криптограммы, благодаря которым Зодиак и получил свое прозвище. Однако за все время расследования шифровальщики смогли прочесть только одно его «кровавое» письмо. 10. Джек-потрошитель Самый известный «серийник» в истории, личность которого установить так и не удалось. Псевдоним Джек-потрошитель он получил за характер преступлений: в 1888 году маньяк убивал проституток в Лондоне. Точное количество жертв Джека по сей день не установлено . Равно как и то, кем на самом деле был Потрошитель.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: