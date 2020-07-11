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Серийные убийцы, которых до сих пор не поймали

Термин «серийный убийца» появился в 1976 году для того, чтобы как можно правильней и детальней описать личность и порядок действий американского маньяка, некрофила и похитителя людей Теда Банди. Но самым известным убийцей всех времен и народов все же считается не ужасный Тед, а Джек-потрошитель. Так или иначе, когда мир начинает говорить о любом новом маньяке, всем становится дико страшно. История помнит имена некоторых серийных убийц, которые, несмотря на усиленные действия полиции, так и остались на свободе. Итак, топ-10 маньяков, не пойманных до сих пор, хотя с момента их появления прошло очень много времени. Серийные убийцы, которых до сих пор не поймали

Серийные убийцы, которых до сих пор не поймали 1. Монстр Анд Колумбийский маньяк Педро Алонсо Лопес хоть и был пойман полицией, но просидел в тюрьме всего 16 лет, а потом вышел на свободу. И это несмотря на его искренние признания в том, что на руках убийцы запеклась кровь более 300 человек! Сегодняшнее местонахождение маньяка до сих пор неизвестно, так что пойманным Лопеса посчитать можно, а вот справедливо наказанным — вряд ли. Серийные убийцы, которых до сих пор не поймали 2. Суини Тодд Этот опасный серийный убийца стал героем множества мюзиклов и фильмов (на фото — Джонни Депп в образе Суини Тодда из одноименного фильма). И хотя некоторые считают, что этот кровожадный англичанин был всего лишь вымышленным злодеем, другие говорят о том, что маньяк по прозвищу Суини Тодд был реальным человеком, который работал парикмахером и убивал людей при помощи странного кресла. Серийные убийцы, которых до сих пор не поймали 3. Дровосек из Нового Орлеана Этот убийца совершал злодеяния в Новом Орлеане и его окрестностях в период с весны 1918-го по осень 1919 года. Дровосек, соответствуя своему прозвищу, расправлялся с жертвами при помощи топора. Поймать маньяка или хотя бы установить его противоречивую личность так и не удалось. Серийные убийцы, которых до сих пор не поймали 4. Алфавитный убийца На счету этого серийного маньяка числится 3 доказанных преступления, которые были совершены в Рочестере в начале 70-х годов. Жертвами «Алфавитного убийцы» становились маленькие девочки (на фото), инициалы которых совпадали с первой буквой города (Carmen Colon в Churchville, Wanda Walkowicz в Webster, Michelle Maenza в Macedon), благодаря чему маньяк получил такое прозвище.

Главным подозреваемым долгое время считался Денис Термини, однако в 2007 году его оправдали, а настоящий преступник, как вы поняли, так и остался на свободе. Серийные убийцы, которых до сих пор не поймали 5. Лонг-айлендский серийный убийца Убийца, которому приписывают смерть четырех (возможно, их было больше) проституток. Он не только расправился с ночными бабочками, но и расчленил их, а потом «усыпал» останками тел девушек территорию Ocean Parkway и Парка Джонс-Бич. Только спустя время полиция смогла обнаружить останки его жертв, но, как это ни печально звучит, самого преступника поймать не сумела. Серийные убийцы, которых до сих пор не поймали 6. Кливлендский мясник Этот преступник был известен еще и как Безумный мясник из Кингсбери-Ран, который совершал кровавые преступления в 1930-х годах. Ему приписывают 12 официально зарегистрированных убийств, однако расследование показало, что на самом деле их было гораздо больше. Серийные убийцы, которых до сих пор не поймали 7. Настоящий ночной охотник Так был прозван американский «серийник» из Калифорнии, убивший десять и подвергнувший сексуальному насилию пятьдесят человек. Его действия не попадали ни под одну классификацию, потому Ночного Сталкера считают одним из самых странных маньяков в истории США. Серийные убийцы, которых до сих пор не поймали 8. «Feb 9 Killer» (или Убийца 9 февраля) Этот серийный убийца лишал жизни жителей округа Солт-Лейк. Но самое главное, он делал это только 9 февраля 2006-го, а затем и 2008 года, из-за чего, собственно, и получил такое загадочное прозвище. Расследование по делу февральского маньяка в 2011 году зашло в тупик, а сам он до сих пор фигурирует в делах полиции как Джон Доу. Это его условное имя. Серийные убийцы, которых до сих пор не поймали 9. Зодиак Этот жестокий и загадочный маньяк-убийца серийного жанра действовал на территории США и Сан-Франциско в конце 60-х годов. Все его послания, адресованные полиции, содержали зашифрованные криптограммы, благодаря которым Зодиак и получил свое прозвище. Однако за все время расследования шифровальщики смогли прочесть только одно его «кровавое» письмо. Серийные убийцы, которых до сих пор не поймали 10. Джек-потрошитель Самый известный «серийник» в истории, личность которого установить так и не удалось. Псевдоним Джек-потрошитель он получил за характер преступлений: в 1888 году маньяк убивал проституток в Лондоне. Точное количество жертв Джека по сей день не установлено. Равно как и то, кем на самом деле был Потрошитель.

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Серийные убийцы, которых до сих пор не поймали

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