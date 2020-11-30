Как сложилась судьба Белки и Стрелки после полета в космос
До того, как человек смог шагнуть за пределы синего купола своего дома – Земли, в черную пустоту отправлялись животными. Судьба большинства мохнатых космонавтов оказалась незавидной. Значительная часть из них гибла в результате того, что их скафандры и космические аппараты были несовершенны. Каждый с детства помнит клички двух советских собак-космонавтов: Белка и Стрелка. А как сложилась их судьба, и стали ли возвращать животных в родной мир?
Выбирали лучших. |Фото: sm-news.ru.
Первым человеком, побывавшем на околоземной орбите, стал гражданин Советского Союза – Юрий Гагарин. Мало кто доподлинно понимает, до того, как в космос был отправлен первый человек, там побывало большое количество животных. Американцы запускали преимущественно обезьян. Советские ученые отправляли собак. Именно мохнатые космонавты в том числе проложили человеку дорогу в космос. Их запуск был необходим для изучения воздействия перегрузок на живой организм, последствий длительного воздействия невесомости, космической радиации и много другого.
Две простые дворняжки. |Фото: m.fishki.net.
Белка и Стрелка в некотором роде стали коллективным Юрием Гагариным среди собак. Все потому, что они первые животные, которые побывали в космосе и смогли благополучно вернуться на Землю. Запуск ракеты с собаками состоялся 19 августа 1960 года в 11 часов 44 минуты по МСК. Система жизнеобеспечения предусматривала не только создание условий близких к земным (кроме притяжения), но также включала в себя аппарат кормления с едой и водой. Белка и Стрелка были облачены в специальные костюмы с датчиками, которые позволяли следить за их состоянием в Земли. 20 августа 1960 года корабль было решено сажать на Землю. К этому моменту животные провели в космосе уже 25 часов, совершив 17 витков вокруг планеты. На 18 витке космический аппарат был направлен Центром к точке посадки. Приземление произошло в 10 км от намеченного участка.
Отправлены к космос. |Фото: kipmu.ru.
На месте посадки собак встретила спасательная группа. Животные были живы. Белку и Стрелку извлекли из спутника и отправили обратно в центр космонавтики для дальнейшего наблюдения и исследования. Еще во время полета аппаратура показывала, что в момент прохождения перегрузок собаки испытывали большой стресс, однако быстро успокаивались, когда перегрузки проходили. После четвертого витка с Белкой случилось неладное. Собака снова начала нервничать и долго не успокаивалась, пытаясь избавиться от аппаратуры. В тоже время Стрелка вела себя абсолютно нормально. Любопытно, что Белка была более активной и эмоциональной собакой, в то время как Стрелка - более дружелюбной и флегматичной.
Собаки успешно вернулись. |Фото: yandex.com.tr.
В центре исследований животные дожили до старости и умерли от естественных причин. Все это время собаки находились под постоянным наблюдением ученых. Не обошлось и без грустных страниц. Через несколько месяцев после полета Белка привела щенков, у которых были выявлены многочисленные проблемы со здоровьем. Это заставило ученых отказаться от идеи с запуском в космос женщины вплоть до 1963 года.
После смерти их чучела выставили в музее. |Фото: yandex.com.
Более того, тревожный опыт Белки заставил советских ученых ограничиться полетом со всего одним витком вокруг Земли для Юрия Гагарина. От старости собаки умерли через много лет. В последствии из их тел были сделаны чучела, которые сегодня стоят в Мемориальном музее космонавтики в Москве.
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