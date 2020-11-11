Распродажа 11.11 ОЗОНАТОР как профилактика коронавируса и не только!

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Что такое озонатор?

Это миниатюрный прибор, в котором при воздействии разряда электрического тока образуется озон.

Всего несколько минут и:

Озонатор очищает воздух от неприятных запахов, пылевых клещей, цветочной пыльцы, плесневых грибков! Дезинфицирует и дезодорирует! Убирает затхлость! Бактерицидный эффект озонирования в течение 10 минут идентичен эффекту часа работы кварцевой лампы!

Всего несколько минут и:

Озонатор дезинфицирует воду, уничтожает вредные микробы и вирусы! Обогащает кислородом! Сохраняет полезные минералы! Удаляет хлор и токсичные вещества!

Всего несколько минут и:

Озонатор очистит мясо, рыбу и птицу от гормонов, антибиотиков и личинок паразитов! Озонатор очистит овощи и фрукты от пестицидов, нитратов, парафиновой пленки и других ядохимикатов. Увеличит срок годности продуктов питания! На сегодняшний день иметь дома озонатор так же естественно, как холодильник или телевизор.

Что такое ОЗОН ?

Озон - бесцветный газ Кристаллической модификации, постоянно содержится в атмосфере и образуется при разрядах молний, имеет цвет испаряющегося пара, с голубоватым оттенком, со специфическим запахом.

Озон — газ, очень нестойкий, он сразу распадается на кислород и отрицательно заряженный ион.

Озон имеет химическую формулу Оз, в переводе с греческого языка озон означает "ого — пахну". Озон уничтожает все известные микроорганизмы: бактерии, вирусы, простейших, их споры, цисты и т.д..

Озон на 51% сильнее хлора и действует в 15-20 раз быстрее. На споровые формы бактерий озон действует в 300-600 раз сильнее хлора.

Озонаторы используются в целях стерилизации, дезинфекции, дезодорации, уничтожения плесени и грибков. Но озонатор - это не только стерилизация и дезинфекция. Кроме бактерицидного действия озона также широко известна его способность повышать содержание кислорода в артериальной крови и улучшать тканевое дыхание. Попав в кровь человека, озон сразу же начинает свое лечебное воздействие. Прежде всего, улучшается питание и дыхание тех органов и участков тела, куда суженные склерозированные сосуды не могут доставить необходимое количество крови. Улучшается кровообращение мозга и повышается работоспособность человека. Сама кровь становится менее вязкой, уменьшается риск инфарктов и инсультов, тромбозов нижних конечностей. Эти свойства озона использует озонотерапия.

Озонирование воздуха

Бактерицидный эффект озонирования воздуха в течение 5-7 минут идентичен бактерицидному эффекту кварцевого облучения в течение одного часа. При обработке замкнутых помещений озон оказывает бактерицидное действие на золотистый стафилококк, на возбудителей холеры, тифа, дизентерии, чумы и т.д.Озон убивает вирусы и бактерии, а значит очень подходит для профилактики разного рода «сезонных» заболеваний, таких, как грипп, атипичная пневмония и т.д.

Озон очищает воздух от табачного дыма, плесневых грибков, бактерий, пылевых клещей, цветочной пыльцы, запахов, образующихся при приготовлении пищи, «ароматов» домашних животных и химикатов.

Озон обеззараживает воздух, окисляя примеси различных веществ, придавая приятную свежесть - запах грозы. Озон вступает в реакцию с большинством органических и неорганических веществ, в результате образуется кислород, вода, оксиды углерода и высшие оксиды других элементов. Все эти продукты абсолютно безвредны и постоянно присутствуют в чистом природном воздухе.

Озонирование помещений

Озон обладает мощным бактерицидным действием, способен эффективно разрушать различные виды плесневых грибов и дрожжей. Озоновую дезинфекцию наиболее целесообразно использовать там, где другие средства применить сложно или вообще невозможно.

Дезинфицирует и дезодорирует жилые и подсобные помещения (ванная и туалетная комнаты, бытовки, шкафы, холодильник и пр).



Особенно актуально использование озонатора в помещениях с работающими кондиционерами и обогревателями. Проходя через кондиционеры и обогреватели, воздух теряет кислород, а токсичных компонентов, напротив, становится больше, т.к. воздух не обновляется.



Кондиционеры сами являются источником загрязнения и заражения - из-за влажности в них очень быстро размножаются микробы и бактерии. Многим известен «синдром закрытых помещений», когда появляются головная боль, усталость, частые простудные заболевания.



Озонаторы воздуха для таких помещений – лучший способ решения проблемы.



Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли дышать озоном? Является ли озон вредным газом? Действительно, высокие концентрации озона неблагоприятны для слизистых оболочек дыхательных органов. Озон сушит слизистую подобно избыточному количеству кислорода. Озон является сильным окислителем. Здесь кроются его положительные и опасные свойства. Все зависит от концентрации, Т.е. от процентного соотношения содержания озона в воздухе. Действие его подобно огню… В малых количествах он поддерживает и оздоравливает, а в больших концентрациях вредит. Бытовые приборы дают безопасную концентрацию озона для человека. Каково действие озона на вирусы? Озон подавляет вирус, частично разрушая его оболочку. Прекращается процесс его размножения и нарушается способность вирусов соединяться с клетками организма. Как проявляется бактерицидное свойство озона при воздействии на микроорганизмы? При воздействии озона на микроорганизмы, в том числе на дрожжи, локально повреждается их клеточная мембрана, что приводит к их гибели или невозможности размножаться. В экспериментах установлено, что газообразный озон убивает практически все виды бактерий, вирусов, плесневых и дрожжеподобных грибов и простейших организмов. Озон в концентрациях от 1 до 5 мг/л в течение 4-20 мин приводит к гибели 99,9% эшерихии коли, стрептококков, микобактерий, филококков, кишечной и синегнойной палочек, протеев, клебсиеллы и др. Могут ли быть опасными соединения, образующиеся в жилых помещениях при озонировании воздуха? Концентрации озона, создаваемые бытовым озонатором, безвредны для человека и не приводят к образованию вредных соединений в жилых помещениях. В результате озонирования помещения происходит увеличение содержания кислорода в воздухе и очистка от вирусов, бактерий и токсичных соединений.

Фторуглероды, которые образуются в воздухе в результате работы холодильников и кондиционеров, разрушаются озоном. Проводились ли исследования воздействия озонированного воздуха на людей? Озон благотворно влияет на здоровье людей. В горном воздухе содержится большое количество озона. Именно там встречается самое большое число долгожителей. В серии статей, опубликованных в 1976 г. в журнале «Природа», ряд важных сведений и фактов исследований воздействия озона. В частности, описан эксперимент, который проводился в течение 5-и месяцев с двумя группами людей – контрольной и тестируемой. Воздух в помещении тестируемой группы наполнялся озоном с концентрацией 15 частиц озона на 1000000000 частиц воздуха. Все испытуемые отмечали хорошее самочувствие, исчезновение раздражительности. Медики отметили повышение содержания кислорода в крови, укрепление иммунной системы, нормализацию давления, исчезновение многих симптомов стресса. Каковы цели использования озона в медицинской практике? Обработка инфицированных ран, ожогов, грибковых поражений кожи, пролежней, плохо заживающих ран. Использование озона как кровоостанавливающего средства (при высоких концентрациях). В качестве заживляющего средства – низкие концентрации. В медицине используют в виде газовой смеси, растворяемой в физиологическом растворе или дистиллированной воде, для лечения заболеваний кишечного тракта, в хирургии и др. Используется также системная озонотерапия путем введения озона внутримышечно, внутривенно и пр.