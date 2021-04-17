14 советов по морковному урожаю

Кто не слышал рассказы стариков о вкусном морковном чае! А сколько сказочных баек и поговорок сочинил народ о «красной девице» – моркови!

Особых проблем при выращивании моркови у огородников, даже начинающих, обычно не возникает. Почти все, кто вовремя заделал в землю семена, поливал, правильно ухаживал за грядками, радуются урожаю. Но, вот незадача, не всякому хозяину удается сохранить его – морковь часто загнивает, ее портят вредители или она просто вянет, высыхает зимой. А ведь хранение наполовину зависит от того, как и когда убрали корнеплоды с огорода. Поэтому предлагаем вам четырнадцать советов, следуя которым, вы постигнете секреты «красной девицы», у которой зеленая коса на улице, а характер еще тот!

Совет первый. Не высевайте всю морковь одновременно, а разбейте этот процесс на несколько периодов, учитывая, ранние это сорта, средние или поздние, и предугадывая, естественно, со сроками посева, поливом и погодой. Тогда у вас безотказно будет действовать морковный конвейер, поставляющий продукцию и на стол, и на продажу, и на зимнюю лежку. Кстати, многие дачники применяют конвейерный способ, когда выращивают и другие овощи, а не только корнеплоды.

Совет второй. Всегда убирайте этот овощ на второй день, как прошел дождь или был произведен полив – тогда в продукции будет значительно меньше нитратов, что важно не только для еды, но и для хранения.

Совет третий. Средние и поздние сорта выкапывайте в зиму как можно позже – когда овощные корнеплоды полностью созрели. Диаметр их достигает трех-шести сантиметров, а ботва – крепкая и уже немного подсохшая сверху. НЕ ВЫРЫВАЙТЕ! Просто подкапывайте осторожно садовыми вилами, а потом уже вытаскивайте из земли за «косы». Не оставляйте корнеплоды с ботвой долго на огороде, иначе они повянут. Чем быстрее срежете зелень, тем лучше. Оставляйте «пенечек» не больше полтора сантиметра.

Совет четвертый. Учитывая, что морковь – овощ холодостойкий и активно растет осенью, не спешите убирать урожай – пусть стоит до самых-самых холодов. Но не до заморозков! Подмороженный продукт не выдержит длительного хранения. Ориентируйтесь со сроками по показателям вашей климатической зоны. Для уборки выбирайте ясные сухие дни в конце сентября – начале октября (температура воздуха в это время должна быть около восьми-пяти градусов тепла). Но если обещают дожди по прогнозам, то можно и раньше. Дождливая и холодная погода для уборки нежелательна.





Совет пятый. Грядки под выращивание корнеплодов, которые будут храниться зимой, должны стать своеобразным табу для огородника. Без дела туда нечего ходить, а особенно, чтобы нарвать морковки для пучковой продукции, для семейного стола или просто, чтобы похвастаться перед соседом красивыми и сильными корнеплодами. Забудьте об этом, ведь вырывая отдельные экземпляры, причем лучшие, вы вытаптываете землю, уплотняете ее, да и корешки соседних растений повреждаются. Это плохо отразится на будущем урожае, оставшаяся морковь начнет отставать в росте. Считается, что на «зимнем» участке, где морковь прорывали с вышеуказанными целями, урожай в полтора-два раза ниже.

Совет шестой. Не «гребите» в подвал все подряд и прямо с огорода! Урожай рассортируйте и без всякого сожаления расстаньтесь с поврежденными корнеплодами (их пускают на еду, на переработку, на корм животным и так далее). Мелкую и морковку с дефектами храните отдельно. Обрезанную партию обязательно просушите в течение двух часов на открытом участке, можно и на грядках, если погода благоприятствует, а затем несколько дней держите в прохладном месте.

Совет седьмой. Просушенную продукцию, с которой следует отряхнуть комочки земли, складывают в неглубокие ящики и слегка присыпают влажным песком (можно воспользоваться и верховым торфом). Часто морковь хранят в полиэтиленовых пакетах, но тогда их не завязывают плотно, а оставляют отверстие для вентиляции. Хорошая вентиляция нужна и в самом подвале, где вы будете хранить урожай. Температура воздуха должна быть от двух градусов тепла до ноля, но не ниже! Не храните урожай насыпью, в буртах!

Совет восьмой. Попробуйте, если есть время и желание, сделать густую глиняную болтушку, окуните в нее часть урожая, просушите каждый корнеплод на специальных рейках или решетках, а потом уже закладывайте в подвальное помещение. Глина сделает корнеплоды недоступными для мышей и других вредителей и поможет прекрасно сохранить вкусные овощи сочными и хрустящими. В глину некоторые овощеводы добавляют измельченный чеснок, чтобы отпугнуть вредителей. На нашем сайте вы найдете названия и других корнеплодов, которые можно защитить глиняным панцирем.

Совет девятый. Пучковую морковь начинают получать уже в июне-июле, когда корнеплоды в диаметре не меньше сантиметра-полтора. Обычно листья обрезают, оставляя двухсантиметровые черешки. Естественно, при подзимнем посеве или ранней весной морковь и созревает раньше. Ее потребляют и продают летом и осенью, но на хранение не берут.





Совет десятый. Грядку ранней моркови освобождайте в середине июля. До этого, выкапывая корнеплоды частично, не забывайте все пустоты засыпать землей и притаптывать, иначе соседние корнеплоды легко поразит морковная муха. Освободившуюся грядку засейте скороспелым овощем или высадите рассаду.

Совет одиннадцатый. Любую морковь, кроме пучковой, убирайте в конце развития, потому что именно в этот период корнеплоды накапливают сахара. Особенно вкусная получается морковка, когда ночи стоят прохладные, а дни солнечные. Для уборки поздних сортов дожидают таких условий, чтобы температура воздуха установилась в пределах восьми-пяти градусов тепла (конец сентября – начало октября). Если же корнеплоды «прибил» мороз, даже трехградусный, хранить их нельзя.

Совет двенадцатый. Сохранить не слишком крупную морковь до весны поможет яма глубиной 30-35 см. Засыпав дно ямы песком, туда рядами складывают урожай, переслаивая корнеплоды тем же песком (смотрите фото на нашем сайте). Сверху яму присыпают землей, закрывают еловыми ветками, листьями, шифером, а позже – снегом. Яму до весны не трогают, а весной можно открывать и пользоваться корнеплодами, которые свежи настолько, словно недавно с грядки.

Совет тринадцатый. Еще одно место хранения – холодильник, в отделении для овощей. Если каждый корнеплод завернуть в бумагу, то морковь долго будет сочной и неповрежденной. На длительное хранение (несколько месяцев) этот овощ помещают в морозильную камеру, и он не теряет своих качеств.

Совет четырнадцатый. А теперь «бабушкин» рецепт: сушеная морковь. Та самая, которую можно заваривать, как чай, или положить в суп. Для сушки подойдет как специальный шкаф, так и обычная духовка. Морковь помещают в кипящую воду и держат там минут двадцать (вода не должна бурлить). Следующий шаг – из кипятка вынуть и положить в холодную воду. Затем очистить от кожицы и порезать на тонкие (3-4 мм) кружочки. Сушить придется 5-6 часов при температуре 70-75°С. Дверцу духовки надо приоткрыть, иначе морковка испечется, а не высушится. Хранят продукт в банках из темного стекла.