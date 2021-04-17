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14 советов по морковному урожаю

14 советов по морковному урожаю

14 советов по морковному урожаю

Кто не слышал рассказы стариков о вкусном морковном чае! А сколько сказочных баек и поговорок сочинил народ о «красной девице» – моркови! 

Особых проблем при выращивании моркови у огородников, даже начинающих, обычно не возникает. Почти все, кто вовремя заделал в землю семена, поливал, правильно ухаживал за грядками, радуются урожаю. Но, вот незадача, не всякому хозяину удается сохранить его – морковь часто загнивает, ее портят вредители или она просто вянет, высыхает зимой. А ведь хранение наполовину зависит от того, как и когда убрали корнеплоды с огорода. Поэтому предлагаем вам четырнадцать советов, следуя которым, вы постигнете секреты «красной девицы», у которой зеленая коса на улице, а характер еще тот!

 

Совет первый. Не высевайте всю морковь одновременно, а разбейте этот процесс на несколько периодов, учитывая, ранние это сорта, средние или поздние, и предугадывая, естественно, со сроками посева, поливом и погодой. Тогда у вас безотказно будет действовать морковный конвейер, поставляющий продукцию и на стол, и на продажу, и на зимнюю лежку. Кстати, многие дачники применяют конвейерный способ, когда выращивают и другие овощи, а не только корнеплоды.

Совет второй. Всегда убирайте этот овощ на второй день, как прошел дождь или был произведен полив – тогда в продукции будет значительно меньше нитратов, что важно не только для еды, но и для хранения.

Совет третий. Средние и поздние сорта выкапывайте в зиму как можно позже – когда овощные корнеплоды полностью созрели. Диаметр их достигает трех-шести сантиметров, а ботва – крепкая и уже немного подсохшая сверху. НЕ ВЫРЫВАЙТЕ! Просто подкапывайте осторожно садовыми вилами, а потом уже вытаскивайте из земли за «косы». Не оставляйте корнеплоды с ботвой долго на огороде, иначе они повянут. Чем быстрее срежете зелень, тем лучше. Оставляйте «пенечек» не больше полтора сантиметра.

Совет четвертый. Учитывая, что морковь – овощ холодостойкий и активно растет осенью, не спешите убирать урожай – пусть стоит до самых-самых холодов. Но не до заморозков! Подмороженный продукт не выдержит длительного хранения. Ориентируйтесь со сроками по показателям вашей климатической зоны. Для уборки выбирайте ясные сухие дни в конце сентября – начале октября (температура воздуха в это время должна быть около восьми-пяти градусов тепла). Но если обещают дожди по прогнозам, то можно и раньше. Дождливая и холодная погода для уборки нежелательна.

14 советов по морковному урожаю


Совет пятый. Грядки под выращивание корнеплодов, которые будут храниться зимой, должны стать своеобразным табу для огородника. Без дела туда нечего ходить, а особенно, чтобы нарвать морковки для пучковой продукции, для семейного стола или просто, чтобы похвастаться перед соседом красивыми и сильными корнеплодами. Забудьте об этом, ведь вырывая отдельные экземпляры, причем лучшие, вы вытаптываете землю, уплотняете ее, да и корешки соседних растений повреждаются. Это плохо отразится на будущем урожае, оставшаяся морковь начнет отставать в росте. Считается, что на «зимнем» участке, где морковь прорывали с вышеуказанными целями, урожай в полтора-два раза ниже.

Совет шестой. Не «гребите» в подвал все подряд и прямо с огорода! Урожай рассортируйте и без всякого сожаления расстаньтесь с поврежденными корнеплодами (их пускают на еду, на переработку, на корм животным и так далее).  Мелкую и морковку с дефектами храните отдельно. Обрезанную партию обязательно просушите в течение двух часов на открытом участке, можно и на грядках, если погода благоприятствует, а затем несколько дней держите в прохладном месте.

Совет седьмой. Просушенную продукцию, с которой следует отряхнуть комочки земли, складывают в неглубокие ящики и слегка присыпают влажным песком (можно воспользоваться и верховым торфом). Часто морковь хранят в полиэтиленовых пакетах, но тогда их не завязывают плотно, а оставляют отверстие для вентиляции. Хорошая вентиляция нужна и в самом подвале, где вы будете хранить урожай. Температура воздуха должна быть от двух градусов тепла до ноля, но не ниже! Не храните урожай насыпью, в буртах!

Совет восьмой. Попробуйте, если есть время и желание, сделать густую глиняную болтушку, окуните в нее часть урожая, просушите каждый корнеплод на специальных рейках или решетках, а потом уже закладывайте в подвальное помещение. Глина сделает корнеплоды недоступными для мышей и других вредителей и поможет прекрасно сохранить вкусные овощи сочными и хрустящими. В глину некоторые овощеводы добавляют измельченный чеснок, чтобы отпугнуть вредителей. На нашем сайте вы найдете названия и других корнеплодов, которые можно защитить глиняным панцирем.

Совет девятый. Пучковую морковь начинают получать уже в июне-июле, когда корнеплоды в диаметре не меньше сантиметра-полтора. Обычно листья обрезают, оставляя двухсантиметровые черешки. Естественно, при подзимнем посеве или ранней весной морковь и созревает раньше. Ее потребляют и продают летом и осенью, но на хранение не берут.

14 советов по морковному урожаю


Совет десятый. Грядку ранней моркови освобождайте в середине июля. До этого, выкапывая корнеплоды частично, не забывайте все пустоты засыпать землей и притаптывать, иначе соседние корнеплоды легко поразит морковная муха. Освободившуюся грядку засейте скороспелым овощем или высадите рассаду.

Совет одиннадцатый. Любую морковь, кроме пучковой, убирайте в конце развития, потому что именно в этот период корнеплоды накапливают сахара. Особенно вкусная получается морковка, когда ночи стоят прохладные, а дни солнечные. Для уборки поздних сортов дожидают таких условий, чтобы температура воздуха установилась в пределах восьми-пяти градусов тепла (конец сентября – начало октября). Если же корнеплоды «прибил» мороз, даже трехградусный, хранить их нельзя.

Совет двенадцатый. Сохранить не слишком крупную морковь до весны поможет яма глубиной 30-35 см. Засыпав дно ямы песком, туда рядами складывают урожай, переслаивая корнеплоды тем же песком (смотрите фото на нашем сайте). Сверху яму присыпают землей, закрывают еловыми ветками, листьями, шифером, а позже – снегом. Яму до весны не трогают, а весной можно открывать и пользоваться  корнеплодами, которые свежи настолько, словно недавно с грядки.

Совет тринадцатый. Еще одно место хранения – холодильник, в отделении для овощей. Если каждый корнеплод завернуть в бумагу, то морковь долго будет сочной и неповрежденной. На длительное хранение (несколько месяцев) этот овощ помещают в морозильную камеру, и он не теряет своих качеств.

Совет четырнадцатый. А теперь «бабушкин» рецепт: сушеная морковь. Та самая, которую можно заваривать, как чай, или положить в суп. Для сушки подойдет как специальный шкаф, так и обычная духовка. Морковь помещают в кипящую воду и держат там минут двадцать (вода не должна бурлить). Следующий шаг – из кипятка вынуть и положить в холодную воду. Затем очистить от кожицы и порезать на тонкие (3-4 мм) кружочки. Сушить придется 5-6 часов при температуре 70-75°С. Дверцу духовки надо приоткрыть, иначе морковка испечется, а не высушится. Хранят продукт в банках из темного стекла.

 

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