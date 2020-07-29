В Большой советской энциклопедии о Родезии сказано вот что:

Южная Родезия — самоуправляющееся владение Великобритании: одностороннее провозглашение в 1965 году «независимости» Южной Родезии расистским режимом белого меньшинства не признано Великобританией. Система управления, сложившаяся под эгидой Великобритании и базирующаяся на принципах господства белого меньшинства, расовой дискриминации и сегрегации, подавления коренного населения, сохранилась и после 1965 года.

Сразу стоит сказать, что информация, приведенная в этом отрывке, имеет мало общего с действительностью. В отличие от ЮАР, здесь никогда не проводилась политика апартеида, а черное население имело в парламенте своих депутатов. Именно на СССР лежит немалая часть вины в том, что эта страна превратилась в то, что мы сегодня можем наблюдать.

Родезия до своего уничтожения

В конце XIX столетия Британская империя впала в колониальный кризис и начала терять свои несокрушимые позиции в своих заморских владениях. Чтобы не усугублять ситуацию, было решено передать часть территорий в руки частных английских компаний.

Представители крупного бизнеса только приветствовали эту инициативу — незадолго до этого на землях, которые сейчас занимает Зимбабве (Южная Родезия) и Замбия (Северная Родезия), нашли большие месторождения золота. Британский бизнесмен Сесил Родс начал активно вкладывать силы и средства в развитие региона и плоды его труда не заставили себя долго ждать.

Богатые недра, мягкий климат, доброжелательно местное население и активность белых колонистов позволили в короткие сроки превратить захудалую африканскую колонию в развитый промышленный регион, привлекательный для инвесторов и поселенцев.

Столица Родезии Солсбери

После окончания Второй мировой войны Великобритания утратила окончательно свое влияние в колониях и они одна за одной начали требовать независимости. В Лондоне сопротивлялись этому очень вяло и, как результат, на карте Африки одна за одной начали образовываться независимые государства.

Это привело к массовому оттоку белого населения и убийствам тех, кто не захотел покидать места, давно уже ставшие для нескольких поколений колонистов родиной. Как правило, у власти в молодых республиках приходили полуграмотные бывшие военные колониальных армий, отличавшиеся самодурством, непоследовательностью и неоправданной жестокостью.

Но Родезию эта участь миновала. Белое население не собиралось покидать насиженных мест и, более того, поддержало идею отделения от метрополии. На референдуме, состоявшемся в ноябре 1964 года, 90% белого населения проголосовало за независимость. В результате выборов к власти пришла партия «Родезийский фронт», во главе которой стоял Ян Смит, занявший позднее пост премьер-министра.

Слева: Ян Смит в кресле премьер-министра независимой Родезии. Справа: «Белый человек в черной Африке: родезийский Ян Смит». Обложка Time 1965 года

Великобритания, как и большинство других стран мира, отказалась признавать результаты референдума и, изображая заботу о коренном населении, начала требовать передачи власти в стране черному большинству. Разумеется, белое население Родезии было не согласно с таким решением вопроса и Великобритания и Ян Смит начал затяжные и утомительные переговоры с британским правительством. Он не смог добиться в этом ни малейшего успеха, поэтому в 1965 году Родезия объявила о своей независимости в одностороннем порядке, а Смит занял пост премьер-министра.

Против страны тут же была развернута широкая кампания — Ян Смит был объявлен кровавым диктатором, а экономику Родезии попытались задушить экономическими санкциями. Они вступили в силу в 1966 году с подачи ООН.

К счастью, страна на тот момент была преимущественно аграрной и без особых проблем выдержала экономическую блокаду. Другой всемирный изгой — ЮАР, также находившаяся под действием санкций, с большой охотой торговала с Родезией, предоставляя взамен сельскохозяйственных товаров и сырья технику и вооружение.

В 1965 году белое население Родезии составляло 5% и его численность приближалась к 200 тысячам. Почти все ключевые посты в стране занимали белые, но в парламенте, как мы уже говорили, было несколько черных депутатов. Увеличить количество представителей коренного населения в высшем законодательном органе страны не позволял имущественный ценз.

Родезийские бойскауты

Такая ситуация вполне устраивала черных — их никто не притеснял, в армии они служили вместе с белыми, по всей стране открывались школы и больницы, а работой были обеспечены все желающие. Но такое положение вещей совсем не устраивало Великобританию и ряд других «цивилизованных стран».

Родезия до 1962 года была самой безопасной страной Африки, в которой полиция обходилась без оружия. Это обуславливало ее высокую привлекательность для туристов со всего мира. Но в 1965 году все закончилось — ориентированная на СССР партия ЗАНУ и ориентированная на КНР и маоизм партия ЗАПУ, встали на путь террора.

Начались нападения на родезийские фермы и жестокие расправы над населением, в которых страдали как белые, так и черные. В Советском Союзе это сразу же квалифицировали как борьбу с «расистским режимом» и в некогда мирную африканскую республику потекли потоки оружия, обмундирования и военной техники. В лагерях ЗАНУ и ЗАПУ появились военные инструкторы, говорящие на русском языке.

Террористы обосновались на территории сопредельных Родезии Мозамбика, Замбии и Ботсваны. Они наносили молниеносные удары по приграничным населенным пунктам и тут же отходили на исходные позиции. Атаки были безжалостными и направленными на полное уничтожение населения как лояльного к существующей власти, так и нейтрально настроенного. Целью нападений было устрашение, но они не смогли сломить волю граждан молодой республики.

Родезийские солдаты во время военных операций

Родезия имела достаточно сильную по африканским меркам армию, общая численность которой составляла около 10 тысяч человек. Страна имела собственную артиллерию, бронеавтомобильные полки, спецподразделения и даже авиацию, состоящую из 48 самолетов и 50 вертолетов. Премьер-министр Ян Смит, служивший во время Второй мировой войны летчиком британской авиации, неплохо разбирался в военном деле и понял, что при такой тактике противника, нужно делать акцент на удары с воздуха.

«Эти женщины готовы умереть за Родезию». Девушки-солдаты на агитационном плакате родезийской армии

Несколько операций правительственных войск достигли цели и часть приграничных баз террористов была уничтожена. Тогда противник начал осуществлять теракты. В 1976 году из ПЗРК Стрела-2, изготовленного в СССР, был сбит пассажирский самолет ВВС Родезии. Погибли все, кто находился в самолете, причем есть данные, что некоторых выживших жестоко добивали на земле.

В 1977 году в столице Родезии, Солсбери, взорвалась бомба, унесшая жизни 11 человек и ранившая 78 мирных граждан. Еще один самолет был сбит в 1979 году и в этот раз количество жертв достигло 59. Это не повлияло на боевой дух армии Родезии и эффективные операции с участием авиации и аэромобильных подразделений продолжались без перерывов.

Бойцы отряда Селус, загримированные под террористов

Бои были настолько интенсивными, что бойцы проводили по три боевых десантирования в день! В результате за 7 лет противостояния армии удалось уничтожить до 70% террористов. Фермеры из приграничных районов также не остались в стороне — они массово приобретали стрелковое оружие и создавали отряды самообороны.

Но несмотря на героизм военных и мирных жителей, многолетняя война не могла не привести к разрушительным для страны последствиям. Некогда прочная экономика Родезии была подорвана, а экономические санкции помогли приблизить ее крах.

В конце 70-х годов было решено искать мирные варианты решения конфликта и в истощенной партизанской войной стране было решено создать правительство национального единства. Выборы по принципу «один человек — один голос» прошли 1 июня 1979 года и в качестве наблюдателей на них присутствовали представители Великобритании.

В результате премьер-министром стал епископ Абель Музорева, а саму страну переименовали в Зимбабве-Родезию. После выборов была распущена боеспособная правительственная армия, а также службы безопасности страны. В 1980 году власть перешла в руки Роберта Мугабе, который в 1977 году был признан организатором взрыва в Солсбери.

Роберт Мугабе

Новый глава государства начал проводить политику изгнания белого населения из страны. Фермы передавались черному населению, которое не имело желания вести масштабные хозяйства. Белые родезийцы начали массово выезжать в Великобританию, а военные уходить через границу в ЮАР, уничтожая попутно технику и стратегические объекты.

В 2001 году в Зимбабве был принят закон, запрещающий белым иметь частную собственность в стране и аграрный сектор, на котором из последних сил держалась экономика страны, окончательно рухнул. В 2010 году из 200 тысяч белого населения в стране остались только 10 тысяч. Некогда процветающая страна превратилась в одну из самых нищих на континенте, где хорошо живут только семья президента и его приближенные.

Гибель Родезии является наглядным примером того, как террор, демократия и изгнание интеллектуальной элиты способны загнать самодостаточное государство в каменный век и превратить в грязную страну-изгоя