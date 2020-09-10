10 личных вещей, которым не место в кошельке

Мы храним в кошельках не только деньги, но и важные записки, фотографии близких, визитки, дисконтные карты и даже сувениры. Однако правильно ли это?

Лишние вещи в бумажнике могут испортить финансовое положение и даже привести к нежелательной беременности.

Скорее проверьте ваш кошелек и выложите все неподходящие предметы.

1. Записка с ПИН-кодами

Ни в коем случае не оставляйте подобную записку в кошельке

В случае кражи у злоумышленника на руках окажется и карта, и доступ к ней. А значит, с деньгами можно сразу распрощаться. Всю ценную информацию старайтесь держать в голове или хотя бы в записной книжке, но определенно не в предмете, который могут украсть.

2. Пароли

Благодаря паролям, мошенники могут обмануть ваших друзей

С паролями и логинами от соцсетей и приложений тоже стоит быть осторожнее. Злоумышленники получат доступ к вашим персональным данным и могут использовать их в незаконных целях. Например, просить деньги у друзей в Фейсбуке или совершать различные покупки.

3. Банковские карты

Одну карту обязательно оставляйте дома

Хранить все карты в одном бумажнике - не лучшая мысль. В случае кражи вы успеете заблокировать пластик. Однако на перевыпуск карт также потребуется время и на какой-то период вы можете остаться без финансовых средств.

4. Дисконтные и подарочные карты

Желательно иметь несколько карт и одну из них всегда оставлять дома. В экстренной ситуации вы быстро сможете перевести деньги с украденного пластика через онлайн-банкинг.

Храните дисконты в отдельной визитнице

Если любите собирать подарочные карты, храните их подальше от кошелька. Исключение составляют только сертификаты, срок которых вот-вот истечет. В случай потери бумажника карты не восстанавливаются. Часто заглядывая в кошелек, вы не забудете использовать подарочный сертификат в срок. Для дисконтов тоже лучше завести отдельный бумажник.

5. Кубышка

Не носите в кошельке крупные суммы денег

Не рекомендуем носить крупные суммы денег в кошельке. Например, если получили зарплату наличными, лучше припрятать их в недра сумки, а не класть в потенциально опасное место. Оставляйте в кошельке небольшие суммы, время от времени пополняя запас.

6. Кассовые чеки

Кассовые чеки опасны для здоровья

Знали ли вы, что бумага, на которой печатают чеки, очень токсична? В ее состав входит бисфенол А. При попадании в организм химическое вещество негативно сказывается на репродуктивной и сердечно-сосудистой системе, провоцирует онкологические заболевания и сахарный диабет. Желательно вообще не трогать чеки, а если это произошло, обязательно мыть после них руки.

7. Проездной

Носите отдельно проездной билет

Если потеряете кошелек вместе с проездным, будет сложнее добраться домой. Плюс все деньги на карте исчезнут без возврата и придется тратиться на новый проездной. Именно поэтому носите документ в отдельном кармане. Актуальный совет для людей, которые заранее оплачивают проезд на длительный срок.

8. Документы

Чтобы не восстанавливать документы, не носите их в кошельке

Документы - главное подтверждение личности человека. Обычно злоумышленникам не нужны паспорта и коды, поэтому они их сбрасывают в урны, а особо порядочные - в людных местах, чтобы кто-то вернул пропажу владельцу. Если не хотите беспокоиться о восстановлении документов, носите их отдельно от кошелька.

9. Ключи

Носите ключи в специальных ключницах

Если помимо денег вы хотите предоставить ворам еще и доступ к вашей квартире, обязательно оставьте в бумажнике запасной ключ. В современном мире несложно выяснить адрес проживания, поэтому зачем подвергать дополнительной опасности свой дом.

10. Презервативы

В кошельке презерватив испортится и станет непригоден для контрацепции

У многих мужчин есть привычка носить контрацептивы в кошельке. Однако таким образом они совершают роковую ошибку. В процессе трения обертка презерватива может порваться или проколоться. Визуально вы даже не заметите, но средство контрацепции будет испорчено. Стоит ли говорить, что контакт интимной вещи с деньгами также вызывает сомнения по части гигиены.