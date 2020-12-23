6 значимых причин не выливать рассол от огурцов в раковину, а применить его с пользой

Рассол не помешает в каждом холодильнике.
Не всем нравится вкус рассола. Однако возможно стоит пить его почаще, зная, что он очень полезен для здоровья. Выливать сок, который остался от маринованных огурцов — не лучшая идея. Стоит всегда хранить запас рассола в холодильнике, поскольку этот действенное средство пригодится тем, кто любит активный образ жизни и хочет реже болеть.
1. Почему рассол от огурцов полезен?
Пить рассол полезно практически всем. /Фото: dmbotanicalgarden.com
Рассол — довольно простой напиток. Он состоит из трех ингредиентов: сока огурцов, воды и соли. Зачастую к этим компонентам также добавляется уксус. Огурцы содержат природный пробиотик - бактерии лактобациллы, которые находятся на верхней поверхности овоща и способствуют налаживанию процесса ферментации.
При регулярном употреблении рассол, особенно домашний:
• способствует укреплению иммунной системы;
• помогает наладить пищеварительные процессы;
• борется с мышечными спазмами;
• помогает справиться с обезвоживанием после тренировки;
• контролирует уровень сахара в крови;
• снимает периодические спазмы;
• помогает с потерей веса;
• служит действенным средством от обычного похмелья;
• устраняет неприятный запах изо рта.
Полезный совет: Несмотря на многочисленные плюсы от употребления рассола, с осторожностью его следует пить людям, которые страдают от повышенного давления или предрасположенности к нему.
2. Хорошее средство от икоты
Помогает при икоте. /Фото: vz.ua
Народные методы очень часто хорошо срабатывают. Поэтому во время икоты стоит попробовать выпить больше половины стакана рассола. Только пить его следует небольшими порциями: по половинке чайной ложки каждые 5 секунд, пока икота полностью не пройдет. Простой, но проверенный метод обычно довольно быстро спасает от неприятного проявления.
3. Помощь при мышечных спазмах
Обязательный напиток для спортсменов. /Фото: c1.peakpx.com
Употребление рассола после напряженной тренировки уже давно является проверенным средством у спортсменов. Такое действие помогает устранить мышечные спазмы и другие виды боли после физических нагрузок. Считается, что рассол справляется с мышечными судорогами даже лучше, чем вода, и это подтверждено несколькими научными исследованиями. Необычный напиток помогает восстановить электролитный дисбаланс, вызванный обезвоживанием. Рассол может сделать этот процесс на 45% быстрее, чем, если бы спортсмен после тренировки обходился без него. Согласно одному из экспериментов, выпивая рюмку рассола ежедневно на протяжении недели, можно полностью избавиться от судорог в стопах после тренировок.
4. Борьба с обезвоживанием
Лучше обычной воды. /Фото: ocdn.eu
Рассол помогает справляться с нормализацией уровня электролитов, восстанавливая их количество. Именно поэтому он так хорошо помогает быстро нормализовать свое самочувствие, почувствовать прилив сил и бодрости после тренировки. Также рассол помогает справляться с обезвоживанием в других ситуациях. Например, беременным женщинам он позволяет быстро избавиться от утреннего недомогания и недостатка жидкости в организме. Рассолом вполне можно заменить соленые огурцы.
5. Нормализация уровня сахара в крови
Кислое снижает сладкое. /Фото: priborka.life
В рассоле зачастую содержится уксус, который благотворно влияет на ответную реакцию организма на действие инсулина. После употребления этого напитка заметно снижается уровень сахара в крови, особенно после принятия пищи. Если есть склонность к проблемам с сахаром, регулярное принятие рассола способствует снижению риска развития диабета и других хронических патологий. Чтобы средство подействовало, следует принимать около рюмки рассола до еды.
6. Уменьшение болей в животе
Справиться с болями будет гораздо легче, если в холодильнике этот напиток. /Фото: gomel.today
Период менструаций у женщин обычно проходит довольно болезненно. Чтобы уменьшить боли и улучшить свое самочувствие, представительницам прекрасного пола стоит попробовать простое народное средство — рассол. Для того чтобы почувствовать ощутимый эффект, стоит выпить половинку стакана рассола с добавлением небольшого количества укропа.
7. Дополнительная порция антиоксидантов
Полезный для здоровья напиток, а главное очень доступный. /Фото: greenpost.ua
В рассоле находится два полезных для организма компонента — витамины Е и С, которые являются мощнейшими антиоксидантами. Они отлично помогают организму справляться с паразитами, вирусными заболеваниями и инфекционными патологиями. Витамины, содержащиеся в рассоле очень быстро попадают в кровь, благодаря хорошей всасываемости, которая обеспечивается дополнительному содержанию кислоты в напитке.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии