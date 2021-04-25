С нами не соскучишься!

7 947 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...
  • Отари Хидирбегишвили
    После смерти Ленина Сталин всячески развивал культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая была «живее всех живых»...Почему не похорон...

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

13 ноября 1987 года в целях популяризации “безопасного секса” и предотвращения распространения эпидемии СПИДа, телеканал Би-Би-Си впервые показал коммерческую рекламу презервативов. С того момента на международном уровне началась серьезная социальная кампания, направленная на информирование людей о способах защиты от главной «болезни века».

Мы подобрали самые яркие образцы рекламы против СПИДа.

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса


Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

Крайне креативная реклама от китайского производителя: «Спорт делает тебя здоровым»

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«Не глупи, защити себя»

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«Будь осторожен!» настоятельно рекомендует реклама аргентинского производителя презервативов 2008 года

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«Предохраняйся!»

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

Бельгийская реклама «ребристых» презервативов

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«Перед СПИДом все равны»

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

Серия рекламных макетов, изображающих всем известных самых страшных людей в мировой истории – Гитлера, Осаму Бен Ладена. Эта социальная кампания проходила в Германии в 2009 году.

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«СПИД – массовый убийца»

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«Каждый раз, когда ты спишь с кем-нибудь, ты также спишь с его прошлым»

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

Аналогичная идея

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

И снова про «прошлое». Кстати, вопреки расхожему мнению, в нашей стране доля заболевших СПИДом гомосексуалистов в разы меньше доли наркоманов.

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«Прошлое накладывает отпечаток на будущие отношения…»

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«Прыгать вниз без защиты опасно» предупреждает Бельгийская реклама 2009 года.



Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

Социальная реклама из Бразилии сообщает «СПИД убивает. Защищай себя»

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

А это ироничный вариант креативщиков из Германии

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

Стоит отметить, в западных странах государство активно финансирует социальные кампании разного рода, в том числе направленные на профилактику распространения СПИДа и ВИЧ. И за последние годы статистика заболеваемости показывает очень неплохие результаты подобной работы.

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«Сюрприз! СПИД все еще опасен»

Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

«Кэти Милс и еще 34 девушки здесь побывали»

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Lenovo представила новый ThinkPad X1 в титановом корпусе

Читать
Сузука останется в календаре Формулы 1 как минимум до 2024 года
Материал, выбранный редакторами Миртесенautosprot.com

Сузука останется в календаре Формулы 1 как минимум до 2024 года

Дизайн интерьера гостиной. Дизайн-проект интерьера квартиры. Автор: Пекашев Андрей.
Материал, выбранный редакторами МиртесенПекашев Андрей

Дизайн интерьера гостиной. Дизайн-проект интерьера квартиры. Автор: Пекашев Андрей.

Дизайн-интерьера спальни. Дизайн-проект интерьера квартиры. жк "Зеленые аллеи". Автор: Пекашев Андрей.
Материал, выбранный редакторами МиртесенПекашев Андрей

Дизайн-интерьера спальни. Дизайн-проект интерьера квартиры. жк "Зеленые аллеи". Автор: Пекашев Андрей.

Провокация: Латвия извинилась перед русскими
Материал, выбранный редакторами МиртесенМедвежий угол

Провокация: Латвия извинилась перед русскими

1
Пивной супершпион и люди-коробки: новые лучшие рекламные «лица» от «Каннских львов»
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Пивной супершпион и люди-коробки: новые лучшие рекламные «лица» от «Каннских львов»

Легко! Если ролики прошли тщательный отбор во время престижнейшего международного фестиваля креативности «Каннские Львы». На премьере пре...
Преимущества Roll up, как современного вида рекламы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСамое полезное и актуальное на сегодня

Преимущества Roll up, как современного вида рекламы

В Самаре приводят в порядок элементы рекламных конструкций
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Самаре приводят в порядок элементы рекламных конструкций

Почтовую открытку ко Дню Победы в Тверской области можно отправить онлайн
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

Почтовую открытку ко Дню Победы в Тверской области можно отправить онлайн

Нижегородцы смогут отправить открытки ко Дню Победы, не выходя из дома
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Нижегородцы смогут отправить открытки ко Дню Победы, не выходя из дома

Максим Галкин сменил свой имидж на более брутальный
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Максим Галкин сменил свой имидж на более брутальный

Аферисты в законе: на соцсети хотят возложить обязанность блокировки рекламы фишинговых сайтов
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Аферисты в законе: на соцсети хотят возложить обязанность блокировки рекламы фишинговых сайтов

Десятки миллионов рублей российских граждан ежегодно попадают в руки аферистов с помощью так называемых фишинговых сайтов — подделок офиц...
Почтовую открытку ко Дню Победы рязанцы могут отправить онлайн
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

Почтовую открытку ко Дню Победы рязанцы могут отправить онлайн

Россиянам напомнили о длинных выходных из‑за майских праздников
Материал, выбранный редакторами МиртесенРИАМО

Россиянам напомнили о длинных выходных из‑за майских праздников

Падение рейтингов не помешало «Оскару» распродать рекламу
Материал, выбранный редакторами МиртесенAdIndex

Падение рейтингов не помешало «Оскару» распродать рекламу

Длинные выходные ждут россиян по случаю майских праздников
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Длинные выходные ждут россиян по случаю майских праздников

«Хочу увидеться с прадедушкой и прабабушкой»: в Латвии вызвала скандал реклама вакцинации
Материал, выбранный редакторами МиртесенBerg PRESS

«Хочу увидеться с прадедушкой и прабабушкой»: в Латвии вызвала скандал реклама вакцинации

Самые лучшие денежные даты в мае 2021 года по лунному календарю
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Самые лучшие денежные даты в мае 2021 года по лунному календарю

Лунный календарь на привлечение денег на май 2021 Луна влияет на силы Вселенной, когда она благоволит вашим денежным делам. Узнайте эти в...
53-летняя Джулия Робертс сплясала, представляя новые часы
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

53-летняя Джулия Робертс сплясала, представляя новые часы

Госдума обязала крупные сайты размещать социальную рекламу
Материал, выбранный редакторами МиртесенBerg PRESS

Госдума обязала крупные сайты размещать социальную рекламу

Госдума установила обязательную квоту социальной рекламы в интернете
Материал, выбранный редакторами МиртесенAdIndex

Госдума установила обязательную квоту социальной рекламы в интернете

20 примеров действительно шедевральной рекламы
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

20 примеров действительно шедевральной рекламы

5 необычных календарей, которые легко сделать своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

5 необычных календарей, которые легко сделать своими руками

Хотите создать успешный рекламный ролик? Придерживайтесь этих пяти привычек
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusbase

Хотите создать успешный рекламный ролик? Придерживайтесь этих пяти привычек

Госдума приняла закон о социальной рекламе в интернете
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Госдума приняла закон о социальной рекламе в интернете

Госдума ввела квоту на социальную рекламу в интернете
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

Госдума ввела квоту на социальную рекламу в интернете

Три способа использовать визуальную иерархию в дизайне
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusbase

Три способа использовать визуальную иерархию в дизайне

«Хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой». Латвийское агентство извинилось за рекламу вакцинации
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

«Хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой». Латвийское агентство извинилось за рекламу вакцинации

Призыв к вакцинации в Латвии: что-то явно пошло не так
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина дня. Финансы

Призыв к вакцинации в Латвии: что-то явно пошло не так

Все сильные стороны PS5 в новом рекламном ролике
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Все сильные стороны PS5 в новом рекламном ролике

Качественные японские часы от Seiko для любителей классики
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Качественные японские часы от Seiko для любителей классики

На социальную рекламу в интернете хотят установить квоту
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

На социальную рекламу в интернете хотят установить квоту

​​Как выбрать идеальное название для бизнеса
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

​​Как выбрать идеальное название для бизнеса

Надпись известного екатеринбургского художника была сделана незаконно
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Надпись известного екатеринбургского художника была сделана незаконно

Центральный рынок не меняет график работы
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

Центральный рынок не меняет график работы

Картина дня

наверх