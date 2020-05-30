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Чесночная, вяленая курица

Вяленая, но нежная и ароматная, чесночная курица с жгучей остринкой от свежемолотого черного перца.

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Ингредиенты:
1) куриное филе - 1кг
2) соль - 30 грамм
3) чеснок - 2 головки

Берём куриное филе и посыпаем его солью (или нитритно-посолочной смесью) из расчета 30 грамм соли на 1 кг мяса. Просолить нужно равномерно, сверху и снизу. Отправляем на 2-е суток в холодильник, каждый день утром и вечером переворачиваем курицу. Про нитритную соль напишу ещё отдельно чуть дальше.

Чесночная, вяленая курица Видео рецепт, Курица, Рецепт, Закуска к пиву, Куриная бастурма, Бастурма, Видео, Длиннопост

Через 2-е суток сливаем жидкость, достаём курицу.

Чесночная, вяленая курица Видео рецепт, Курица, Рецепт, Закуска к пиву, Куриная бастурма, Бастурма, Видео, Длиннопост
Чесночная, вяленая курица Видео рецепт, Курица, Рецепт, Закуска к пиву, Куриная бастурма, Бастурма, Видео, Длиннопост

Трём чеснок на тёрке или давим чеснокодавкой и равномерно обмазываем курицу, после чего отправляем её в холодильник ещё на сутки. Нам нужно, чтобы мясо пропиталось ароматом чеснока.

Чесночная, вяленая курица Видео рецепт, Курица, Рецепт, Закуска к пиву, Куриная бастурма, Бастурма, Видео, Длиннопост
Чесночная, вяленая курица Видео рецепт, Курица, Рецепт, Закуска к пиву, Куриная бастурма, Бастурма, Видео, Длиннопост

На следующие сутки убираем чеснок с курицы и посыпаем её черным перцем по вкусу. Вешаем её на кухне сушиться, соль не даст мясу испортится, поэтому оно будет сохнуть и терять вес каждый день. Займёт это от 4-х до 7 дней, у всех может быть по разному т.к. температура и влажность в каждой квартире может отличаться.

Чесночная, вяленая курица Видео рецепт, Курица, Рецепт, Закуска к пиву, Куриная бастурма, Бастурма, Видео, Длиннопост
Чесночная, вяленая курица Видео рецепт, Курица, Рецепт, Закуска к пиву, Куриная бастурма, Бастурма, Видео, Длиннопост

Курица должна стать более плотной, сухой слегка упругой.

Чесночная, вяленая курица Видео рецепт, Курица, Рецепт, Закуска к пиву, Куриная бастурма, Бастурма, Видео, Длиннопост
Чесночная, вяленая курица Видео рецепт, Курица, Рецепт, Закуска к пиву, Куриная бастурма, Бастурма, Видео, Длиннопост
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