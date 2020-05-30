Чесночная, вяленая курица

Ингредиенты:

1) куриное филе - 1кг

2) соль - 30 грамм

3) чеснок - 2 головки



Берём куриное филе и посыпаем его солью (или нитритно-посолочной смесью) из расчета 30 грамм соли на 1 кг мяса. Просолить нужно равномерно, сверху и снизу. Отправляем на 2-е суток в холодильник, каждый день утром и вечером переворачиваем курицу. Про нитритную соль напишу ещё отдельно чуть дальше.

Через 2-е суток сливаем жидкость, достаём курицу.

Трём чеснок на тёрке или давим чеснокодавкой и равномерно обмазываем курицу, после чего отправляем её в холодильник ещё на сутки. Нам нужно, чтобы мясо пропиталось ароматом чеснока.

На следующие сутки убираем чеснок с курицы и посыпаем её черным перцем по вкусу. Вешаем её на кухне сушиться, соль не даст мясу испортится, поэтому оно будет сохнуть и терять вес каждый день. Займёт это от 4-х до 7 дней, у всех может быть по разному т.к. температура и влажность в каждой квартире может отличаться.