Как поливать рассаду сразу после всходов из семян, чтобы её не повредить? 2 «нежных» способа

Сеянцы, которые только что проклюнулись из семян и вылезли на поверхность, часто настолько хрупкие и нежные, что их даже страшно поливать. Действительно, крупные капли воды не говоря даже о слабой струе из лейки, способны их попросту смыть с поверхности почвы. Ведь у таких саженцев ещё практически нет корневой системы, которая могла бы их твёрдо удерживать на почве. И чтобы обеспечить молодую рассаду влагой, нужно грамотно продумать систему её полива. Иначе рассада погибнет или от жажды, или от воды. Оба эти сценария недопустимы.

2 безопасных способа полива молодой рассады в домашних условиях

Чтобы обезопасить молодую рассаду от воды, её нужно правильно и безопасно донести до растений. Сделать это традиционными способами не получится, потому, как рассада такого полива может «не пережить». Поэтому предлагаю использовать вот эти 2 простых метода. Их автор Луиза Ведерникова из г. Самара.

Вариант №1

Фитильный полив давно зарекомендовал себя в качестве одного из самых безопасных методов создания благоприятных условий для молодых саженцев.

Систему такого полива в домашних условиях можно сделать из подручных материалов. Для этого нужно использовать шнур, который хорошо проводит воду благодаря своим капиллярным свойствам.

Один конец такого шнура опускается в воду или в питательный раствор, а другой – выводим в горшок с молодыми саженцами. Шнур пропитывается водой и таким образом вода по нему постоянно поступает к растениям в почву. Рассада получает необходимое количество воды безопасно. А такая безопасность не может быть обеспечена при обычном способе полива.

Шнурок вставляем в отверстие в донце горшка, равномерно его распределяем по донцу и засыпаем грунтом. Теперь можно высаживать рассаду или сеять семена.

Теперь берём контейнер из-под торта, переворачиваем его, и в ёмкость наливаем воду. Дно этого контейнера послужит крышкой ёмкости с водой.

В нём проделываем отверстия для шнурков от нашей рассады. Через эти отверстия пропускаем фитили и опускаем их в воду. Чтобы фитили не всплывали, привязываем к их концам пуговицы или бусинки. После этого контейнер можно закрывать крышкой и на неё ставить горшки с рассадой. Всё, система полива готова. С этого момента она начинает свою работу.

При такой системе полива нужно исключить сквозняки и обеспечить молодой рассаде хорошее освещение. Грунт хорошо увлажняется, и при этом остаётся достаточно рыхлым.

Вариант №2

Можно сделать минилейку, которая обеспечит безопасный полив саженцев. Для её изготовления нам понадобится пластиковая бутылка и одноразовый шприц.

Снимаем с пластиковой бутылки крышку и проделываем в ней отверстие, диаметр которого должен быть равен диаметру корпуса шприца. От шприца нам понадобится только его корпус, без поршня.

Теперь вставляем корпус шприца в отверстие в крышке и фиксируем его там клеем, для надёжности крепления и герметичности. Когда клей высохнет, наливаем в бутылку воду для полива (нехолодную, уже отстоявшуюся) и закручиваем на ней крышку. Наша минилейка готова.

При поливе из такой минилейки очень легко можно регулировать напор воды. Ведь вода будет вытекать из неё не под воздействием силы тяжести, а в зависимости от силы вашего нажатия руками на корпус бутылки.

Ещё один плюс такой минилейки заключается в том, что её объём запросто можно изменять. Для этого просто нужно заменить бутылку. Например, взять не пол-литровую, а литровую или полутора-литровую. Ведь крышка-насадка подходит для разных по объёму бутылок. Поэтому можно отстаивать воду для полива сразу в нескольких бутылках. И, когда в одной закончится вода, просто нужно будет снять крышку и поставить её на другую.

И смотрим видео где вам расскажут о тонкостях полива молодых саженцев до и после появления всходов.