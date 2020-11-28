Как 5 дней в плену навсегда изменили жизнь «греческого соловья» Демиса Руссоса

15 июня могло бы исполниться 74 года известному во всем мире греческому певцу и музыканту Демису Руссосу, но 5 лет назад он ушел из жизни. Его называют «греческим соловьем» и самым успешным исполнителем этой страны. В 1980-х гг. Демис Руссос был одним из самых популярных певцов в мире, но однажды произошло событие, которое навсегда разделило его жизнь на «до» и «после» и заставило пересмотреть свои ценности. Как Демис Руссос оказался в плену у террористов, и за что его осуждали на родине – далее в обзоре.
Певец в юности и в детстве | Фото: 24smi.org
Настоящее имя певца – Артемиос Вентурис Руссос. Он появился на свет в 1946 г. в египетской Александрии, в семье выходцев из Греции – танцовщицы и певицы и инженера, который прекрасно играл на гитаре. Демис рос в творческой атмосфере и занимался музыкой с самого детства – учился в музыкальной школе, играл на гитаре, трубе, контрабасе и органе. В середине 1950-х гг. его семья переехала на родину их предков в Грецию.
*Греческий соловей* Демис Руссос | Фото: soyuz.ru
Свою карьеру Демис Руссос начинал в ресторанах и отелях, исполняя там популярные западные хиты. В 1968 г. он создал собственную группу «Aphrodite’s Child» и переехал в Париж, а спустя 3 года занялся сольной деятельностью. После выпуска первого же альбома он стал мировой суперзвездой. В 1970-х гг. певец выступал с гастролями во многих странах. Хиты «Forever And Ever» и «Goodbye My Love, Goodbye» завоевали мировое признание, его пластинки возглавляли хит-парады во всей Европе.
Знаменитый греческий певец Демис Руссос | Фото: soyuz.ru
В 1980-х гг. его имя знали во всем мире. Он постоянно летал в разные страны с концертами и привык к тому, что его везде узнают и очень тепло встречают. Демис Руссос не скрывал, что очень любил наслаждаться плодами своей популярности и успеха – он привык жить на широкую ногу, останавливаться в самых дорогих отелях, коллекционировать машины, изысканно одеваться. Так длилось до тех пор, пока в его жизни не произошла трагедия.
Самый известный в мире греческий певец | Фото: soyuz.ru
*Греческий соловей* Демис Руссос | Фото: uznayvse.ru
14 июня 1985 г., за день до 39-летия Демиса Руссоса, самолет, совершавший рейс Афины-Рим, был захвачен террористами. Двое вооруженных ливанцев приказали пилоту лететь на Ближний Восток. Затем они потребовали освобождения сотен ливанских заключенных из израильских тюрем. Целых 5 дней они держали своих пленников в Бейруте и в Алжире. Их постоянно держали под дулами автоматов, одного человека расстреляли на глазах у остальных пассажиров. К счастью, ни сам певец, ни его спутница – будущая жена, американская модель Памела – остались целыми и невредимыми. В то время Демиса знали и в арабских странах, и когда террористы поняли, что перед ними – всемирно известный певец, они заставили его запеть.
Знаменитый греческий певец Демис Руссос | Фото: uznayvse.ru
*Греческий соловей* Демис Руссос | Фото: stories-of-success.ru
Позже Демис Руссос очень не любил вспоминать о том кошмаре, который ему довелось пережить за эту неделю, хотя помнил о нем всегда. Певец признавался: «Ты никогда не сможешь забыть то, что хочешь забыть больше всего». Отвечая на вопросы об этих 5 днях в плену, певец был немногословным: «На борту они заставляли нас часами сидеть, держа руки за головой... В самые ужасные моменты я думал о своей матери: мой отец умер всего 3 месяца назад, и если бы что-то случилось со мной, её сердце бы этого не вынесло. Они заставляли меня петь, когда стреляли. Кошмар этого захвата никогда не оставит меня… Самое ужасное – это то, что никто не знает, что происходит. Не знаешь, кто они, зачем они это делают, что им надо, и почему они хотят захватить нас… Я не помню, что случилось, потому что когда переживаешь нечто подобное, теряешь ощущение времени – никто не знает, в какой день и час что происходило».
Самый известный в мире греческий певец | Фото: uznayvse.ru
Знаменитый греческий певец Демис Руссос | Фото: uznayvse.ru
Он неохотно говорил об этом в интервью, рассказав лишь о том, что это событие разделило его жизнь на «до» и «после», ведь только тогда он осознал, насколько хрупкой и быстротечной может оказаться человеческая жизнь, что никакие материальные блага не гарантируют покоя и безопасности, и что все может вдруг завершиться в один миг. После этого певец пересмотрел свои взгляды и ценности. Он понял, что радоваться нужно простым каждодневным вещам, быть благодарным за все, что ему дается, и помогать тем, кто в этом нуждается.
*Греческий соловей* Демис Руссос | Фото: soyuz.ru
Самый известный в мире греческий певец | Фото: aif.ru
Как это ни удивительно, но у себя на родине «греческий соловей» Демис Руссос не был столь же популярен, как во всем мире. Греки очень неохотно говорили о нем при жизни и редко вспоминали после его ухода. Певец долгие годы обивал пороги чиновников с предложениями, которые могли бы помочь его стране, но его и слушать не хотели.
Певец на сцене | Фото: dp.ru
Знаменитый греческий певец Демис Руссос | Фото: livemaster.ru
Демис Руссос хотел организовать шоу с участием греческих и мировых звезд, чтобы на вырученные средства обеспечить отопление в школах, но его идею никто не поддержал. На родине ему так и не смогли простить того, что он мало жил в Греции и не пел на греческом языке. Тем не менее, когда в 2010 г. Демис Руссос выступил в Афинах на сцене большого древнего театра Иродио, местные жители разобрали билеты за считаные часы.
Певец на сцене | Фото: 24smi.org
*Греческий соловей* Демис Руссос | Фото: uznayvse.ru
Весной 2014 г. у певца диагностировали рак поджелудочной железы в прогрессирующей стадии. Его родные решили не сообщать ему всю правду о состоянии его здоровья, и до последних дней поддерживали в нем веру в то, что он сможет выздороветь и вернуться к нормальной жизни. К сожалению, чуда не случилось. 25 января 2015 г. знаменитый «греческий соловей» Демис Руссос покинул этот мир. Когда его провожали в последний путь, все центральные улицы Афин перекрыли – желающих проститься с легендой оказалось очень много.
Певец на сцене | Фото: dp.ru
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