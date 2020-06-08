Самые необычные аллергены

Мы все знаем, что аллергия может быть на кошек, собак, шоколад, цитрусовые и пыльцу растений. Но вещей, способных вызвать опасную реакцию, гораздо больше и многие из них довольно неожиданны. Мы приготовили список самых необычных, на наш взгляд, аллергенов с которыми может столкнуться современный человек.
Мобильные телефоны
Это звучит очень странно, но мобильные устройства и на самом деле могут вызвать аллергическую реакцию. Конечно, причина проблемы кроется не в самом смартфоне или планшете, а в никеле и кобальте, которые содержатся в их электронных деталях. Контакт с этими химическими элементами может вызвать высыпания на лице или руках.
Пот
Да, это не ошибка — пот человека, причем собственный, может вызвать аллергическую реакцию. У этого состояния даже есть особое медицинское название — холинергическая крапивница. Обычно она проявляется в жаркий день в местах, где выделение пота наиболее интенсивно. На коже появляются небольшие красные волдыри или очаги сыпи, исчезающие сразу же после душа.
Сперма
Проявления аллергической реакции на мужскую сперму отмечаются только в местах, где был прямой контакт с биологической жидкостью. При оральном сексе это слизистая поверхность ротовой полости, а при обычном сексе — влагалище. Но полагаться на то, что зуд и высыпания после контакта — это всего лишь аллергия, не стоит и лучше при подобных симптомах отправиться за консультацией к врачу.
Презервативы
Если вы благоразумно решили использовать для защиты от спермы презервативы, то вам также следует знать, что аллергия может быть и на них. Точнее на латекс из которого они изготовлены. Если неприятная реакция в виде зуда все же проявилась, то это не значит, что от барьерного способа контрацепции нужно отказаться. Сегодня в продаже можно найти безлатексные презервативы, на которые аллергии не будет.
Спорт
Аллергия на спорт звучит как глупая отговорка, но это состояние — научно подтвержденный факт. Не только занятия спортом, но и просто сильная физическая нагрузка могут вылиться в аллергическую реакцию. Природа этого явления несколько необычна — на самом деле приступ крапивницы вызывает не футбол или подтягивания на турнике, а пища, съеденная перед тренировкой. Интенсивные упражнения разогревают тело, а иммунная система в это время неправильно реагирует на расщепленные в желудке белки.
Вода
Аквагенная крапивница — это очень редкое явление, при котором аллергия начинается при контакте кожи с водой. Наука до сих пор не может объяснить иммунную реакцию на воду, но предполагают, что сама жидкость здесь ни при чем. Вероятнее всего, организм реагирует на различные примеси, содержащиеся в воде. Ни для кого не секрет, что в жизни мы очень редко сталкиваемся с кристально чистой водой.
Холод
Холодовая крапивница, в отличие от аквагенной, очень распространена. Ее симптомы проявляются, как вы уже догадались, при низких температурах. Кроме высыпаний она выражается насморком и чиханьем, которые большинство из нас принимают за первые проявления простуды.
Рептилии
Аллергия на кошек и собак, чаще всего, связана с шерстью. Но оказывается, отсутствие у питомца меховой шубы вовсе не означает, что он безопасен с точки зрения реакции иммунитета. Белок, входящий в состав кожных покровов змей, ящериц и черепах, может вызвать точно такие же симптомы, как кошачья шерсть.
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