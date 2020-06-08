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Самые необычные аллергены

Мы все знаем, что аллергия может быть на кошек, собак, шоколад, цитрусовые и пыльцу растений. Но вещей, способных вызвать опасную реакцию, гораздо больше и многие из них довольно неожиданны. Мы приготовили список самых необычных, на наш взгляд, аллергенов с которыми может столкнуться современный человек. Самые необычные аллергены

Мобильные телефоны


Самые необычные аллергены Это звучит очень странно, но мобильные устройства и на самом деле могут вызвать аллергическую реакцию. Конечно, причина проблемы кроется не в самом смартфоне или планшете, а в никеле и кобальте, которые содержатся в их электронных деталях. Контакт с этими химическими элементами может вызвать высыпания на лице или руках.

Пот


Самые необычные аллергены Да, это не ошибка — пот человека, причем собственный, может вызвать аллергическую реакцию. У этого состояния даже есть особое медицинское название — холинергическая крапивница. Обычно она проявляется в жаркий день в местах, где выделение пота наиболее интенсивно. На коже появляются небольшие красные волдыри или очаги сыпи, исчезающие сразу же после душа.

Сперма


Самые необычные аллергены Проявления аллергической реакции на мужскую сперму отмечаются только в местах, где был прямой контакт с биологической жидкостью. При оральном сексе это слизистая поверхность ротовой полости, а при обычном сексе — влагалище.
Но полагаться на то, что зуд и высыпания после контакта — это всего лишь аллергия, не стоит и лучше при подобных симптомах отправиться за консультацией к врачу.

Презервативы


Самые необычные аллергены Если вы благоразумно решили использовать для защиты от спермы презервативы, то вам также следует знать, что аллергия может быть и на них. Точнее на латекс из которого они изготовлены. Если неприятная реакция в виде зуда все же проявилась, то это не значит, что от барьерного способа контрацепции нужно отказаться. Сегодня в продаже можно найти безлатексные презервативы, на которые аллергии не будет.

Спорт


Самые необычные аллергены Аллергия на спорт звучит как глупая отговорка, но это состояние — научно подтвержденный факт. Не только занятия спортом, но и просто сильная физическая нагрузка могут вылиться в аллергическую реакцию. Природа этого явления несколько необычна — на самом деле приступ крапивницы вызывает не футбол или подтягивания на турнике, а пища, съеденная перед тренировкой. Интенсивные упражнения разогревают тело, а иммунная система в это время неправильно реагирует на расщепленные в желудке белки.

Вода


Самые необычные аллергены Аквагенная крапивница — это очень редкое явление, при котором аллергия начинается при контакте кожи с водой. Наука до сих пор не может объяснить иммунную реакцию на воду, но предполагают, что сама жидкость здесь ни при чем. Вероятнее всего, организм реагирует на различные примеси, содержащиеся в воде. Ни для кого не секрет, что в жизни мы очень редко сталкиваемся с кристально чистой водой.

Холод


Самые необычные аллергены Холодовая крапивница, в отличие от аквагенной, очень распространена. Ее симптомы проявляются, как вы уже догадались, при низких температурах. Кроме высыпаний она выражается насморком и чиханьем, которые большинство из нас принимают за первые проявления простуды.

Рептилии


Самые необычные аллергены Аллергия на кошек и собак, чаще всего, связана с шерстью. Но оказывается, отсутствие у питомца меховой шубы вовсе не означает, что он безопасен с точки зрения реакции иммунитета. Белок, входящий в состав кожных покровов змей, ящериц и черепах, может вызвать точно такие же симптомы, как кошачья шерсть.

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