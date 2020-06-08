Самые необычные аллергены

Мы все знаем, что аллергия может быть на кошек, собак, шоколад, цитрусовые и пыльцу растений. Но вещей, способных вызвать опасную реакцию, гораздо больше и многие из них довольно неожиданны. Мы приготовили список самых необычных, на наш взгляд, аллергенов с которыми может столкнуться современный человек.





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