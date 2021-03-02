«Ляпы», которые могут поставить крест на отношениях после первого приглашения к себе домой

Мы признаем, что романтические отношения не завязываются только потому, что он или она замечательно ведут домашнее хозяйство, однако нет никаких сомнений, что дом вашего любимого или любимой может многое рассказать о его/её характере.







Стоит вам переступить порог, как сразу же возникает масса вопросов: А не означает ли вон тот ворох нестиранной одежды, что здесь не справляются с делами? А если на кухне шаром покати, то какой же тут хозяин?



Так вот узнайте, на что нужно обратить внимание, если вы собираетесь привести в дом своего избранника или избранницу. Вам помогут результаты опроса, в котором приняли участие 2000 мужчин и женщин.



Итак, вот некоторые домашние «ляпы», которые могут все испортить – вам уже страшно?





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