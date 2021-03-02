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«Ляпы», которые могут поставить крест на отношениях после первого приглашения к себе домой

Мы признаем, что романтические отношения не завязываются только потому, что он или она замечательно ведут домашнее хозяйство, однако нет никаких сомнений, что дом вашего любимого или любимой может многое рассказать о его/её характере.

«Ляпы», которые могут поставить крест на отношениях после первого приглашения к себе домой

Стоит вам переступить порог, как сразу же возникает масса вопросов: А не означает ли вон тот ворох нестиранной одежды, что здесь не справляются с делами? А если на кухне шаром покати, то какой же тут хозяин?

Так вот узнайте, на что нужно обратить внимание, если вы собираетесь привести в дом своего избранника или избранницу. Вам помогут результаты опроса, в котором приняли участие 2000 мужчин и женщин.

Итак, вот некоторые домашние «ляпы», которые могут все испортить – вам уже страшно?

Мужчины


Когда дело касается жилищных условий то, как мужчины, так и женщины обычно жалуются на: плохой запах в доме, грязную ванну и засорившийся туалет. Интересно отметить, что поведение домашних животных – это то, на что парни тоже обращают внимание при посещении вашего дома. Итак, вот что важно больше для мужчин, чем для женщин, и что может помешать развитию ваших романтических отношений:

Невоспитанность домашних питомцев
Отсутствие возможности уединиться
Сколотая или грязная посуда

Женщины


Как и мужчины, женщины в этом опросе указали на то, что плохой запах и плесень в ванной комнате не способствуют развитию отношений, но комфорт и гигиена для них значат даже больше, чем для мужчин.
Предметы интерьера также служили важным показателем, женщины отмечали, что произведения искусства, которые не вписывались в обстановку, явно не располагали к романтизму. Итак, вот ТО, что важно больше для женщин, чем для мужчин, и что может разрушить ваши отношения:

Несвежие простыни
Отсутствие кондиционера (непроветренное помещение)
Безобразная или неуместная картина на стене

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