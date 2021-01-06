Роскошные панорамы Токио

Вид с токийской башни Roppongi Hills, по праву считается одним из самых роскошных в этом мегаполисе. Городские пейзажи со смотровой площадки похожи на работы, созданные дизайнером при помощи компьютера.







Доступ к смотровой площадке башни Roppongi Hills есть у каждого желающего подняться на высоту 250 метров. В социальных сетях даже появились специальные странички, посвященные городским панорамам Токио. Конечно, со смотровой площадки вы всегда увидите намного больше, нежели просто находясь на улицах города. Благодаря качественным линзам, фотографы ловят шикарные закаты и рассветы в свои объективы. Если увиденного вам будет недостаточно, просто вбейте в поиск на Facebook запрос Tokyo City View.



















































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