Продукты, которые не стоит покупать даже по скидкам и акциям

К сожалению, они регулярно попадают в наши тележки и корзины в супермаркетах.



Мы не будем говорить о том, что эти продукты каким-то образом влияют на уровень холестерина, портят фигуру или цвет лица. Они просто вводят нас в заблуждение. И даже внимательное чтение этикеток не всегда дает нужную информацию.



Почти всё со вкусом черники

Апельсиновый сок

Салаты в упаковке

Овощи в вакуумной упаковке

Кофе 3 в 1

Молотые специи

Тертый сыр

Нет ничего плохого в самой чернике, наоборот, она очень вкусная и полезная. Но найти настоящие ягоды в большей части продукции сложно. Почти всё, что производится со вкусом и кусочками так называемой «черники», а именно маффины, кексы, батончики, хлопья, мюсли, йогурты и даже шоколад сделано с использованием красителей, восстановленного черничного сока и ароматизаторов, а не из свежих или сушеных ягод, как можно было предполагать.Сначала черника, а теперь апельсиновый сок? Мы не хотели испортить вам завтрак, только немного рассказать о том, по какой технологии изготавливают соки низкой и средней ценовой категории большинство производителей. Делают это путем восстановления концентрированного апельсинового сока, т.к. это намного дешевле. После сбора апельсинов их обрабатывают и отправляют под пресс. Затем полученный из апельсинов сок направляют на концентрирование, где в результате кипения из сока испаряется вода.На заводы по производству соков поступают бочки концентрата, которые могут храниться там до нескольких месяцев, в зависимости от объемов и технологии производства. Затем в них снова добавляют очищенную воду, аромадобавки и большое количество сахара, и сок снова проходит пастеризацию при высокой температуре. После этого его разливают в упаковку. Говорить о пользе витаминов в таком напитке, наверное, излишне, хотя наличие аскорбиновой кислоты в составе сока не менее 0,2 г/л строго соблюдено.Что же плохого в свежем салате, тщательно упакованном в пакет? Во-первых, стоимость такого пакета может быть выше всех видов салата и зелени, купленных по отдельности. Но это не самое страшное. В результате проведенных неоднократно лабораторных исследований выяснилось, что такие салатные наборы небезопасны. Несмотря на многоэтапную обработку, которая, помимо мытья и шокового охлаждения, включает в себя также и этап дезинфекции в разных химических растворах, на листьях зелени можно обнаружить огромное количество бактерий, включая сальмонеллу, а закрытая полиэтиленовая упаковка является идеальной средой для их дальнейшего размножения даже при условии хранения в холодильнике.Безусловно, удобный способ облегчить жизнь на кухне, ведь за нас уже кто-то всё почистил, помыл, нарезал и даже отварил. Но если сравнить цену такого товара с ценой на свежие овощи, учитывая их вес и количество, то получится, что она может быть выше в 2, 3, а иногда и в 4 раза. Это не должно удивлять, почему вы подумали, что кто-то будет мыть и чистить для вас овощи бесплатно? Мы не запрещаем вам покупать картофель с морковью в 3 раза дороже, просто не забывайте, что в этом случае вы платите не за качество продукта, а за несколько минут времени, проведенного на кухне.А в этом случае мы настоятельно рекомендуем отказаться от маленького пакетика с кофейным порошком, который, возможно, удобно высыпать в чашку с кипятком и размешать чайной ложкой. Кофе как такового, даже растворимого, в этом пакетике нет, как, впрочем, и сливок. Зато есть много добавок. К примеру, транс-жиры (кокосовое или пальмовое масло), регуляторы кислотности, стабилизаторы, эмульгаторы, красители и ароматизаторы, которые придают напитку сливочный вкус и приятный цвет, а также наносят неоценимый «вклад» здоровью. Не можете прожить ни дня без кофе? Купите кофе, добавьте молоко и сахар.Оказывается, в молотом перце некоторых торговых марок почти нет перца. В пакеты с душистым перцем производители могут добавить шелуху гречихи, в куркуму и зиру – вредные консерванты, в корицу – кассию, а вместо шафрана насыпать лепестки бархатцев. Кроме того, молотые приправы намного быстрее выдыхаются и теряют аромат, так что намного лучше покупать перец горошком, а корицу в палочках и измельчать их в ступке непосредственно перед добавлением в блюда.Во-первых, это скорее всего старый сыр, во-вторых, нередко случается так, что часть сыра не соответствует той марке, которая указана на упаковке. Но еще хуже то, что в некоторые разновидности сыров, например в пармезан, добавляют целлюлозу, чтобы избежать образования комочков. Если точнее, в качестве добавки используется целлюлозная пудра: она бесцветная, не имеет запаха и вкуса, зато хорошо впитывает влагу. Зачем нам есть опилки и за это платить?