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Как организовать освещение для сада: виды подсветки дорожек, водоемов и растений

Как организовать освещение для сада: виды подсветки дорожек, водоемов и растений

Как организовать освещение для сада: виды подсветки дорожек, водоемов и растений

Без правильного освещения даже самый красивый ландшафтный дизайн с наступлением темноты потеряет свою привлекательность. Освещение для сада бывает функциональным, охранным, архитектурным и декоративным. Функциональное освещение необходимо для безопасного перемещения по территории сада в темное время суток. Охранное освещение создает иллюзию присутствуя, оберегая участок от внешних посягательств. Декоративное и архитектурное освещение призвано украсить садовый участок, подчеркнув форму той или иной детали.

Продумывая световое оформление сада, в первую очередь нужно отталкиваться от его размеров, а также наличия тех или иных ландшафтных объектов. В этом обзоре мы поделимся правилами организации подсветки и видами садового освещения.

Как организовать освещение для сада: виды подсветки дорожек, водоемов и растений


Садовое освещение

Подсветка садовых дорожек

Садовые дорожки, тропинки и мостики являются ярким украшением ландшафтного дизайна, поэтому подсветка для этих объектов относится как к функциональному, так и к декоративному типу освещения.

Самым простым способом подсветить дорожки является использование полусферических светильников, которые монтируются в грунт по периметру всех дорог. Напольная подсветка не обладает значительной яркостью, однако она отлично подчеркивает границы дорожек.

Если территория участка слишком большая, полусферическое освещение сада лучше использовать для подсветки второстепенных тропинок и мостиков, а главное дорожку, которая прилегает к дому, оформить с помощью уличных садовых фонарей или вертикальных торшеров. Однако выбирая садовые светильники или фонари, учтите, что их высота должна быть ниже взора человека.

В качестве дополнительных источников освещения для сада можно использовать светящиеся камни или декоративные светильники, выполненные в виде различных украшений. Для оформления узких дополнительных тропинок лучше всего подходит подсветка в виде светодиодного шнура. Поскольку светодиодный шнур обладает достаточной гибкостью, с его помощью можно подчеркнуть самые извилистые тропы. Если вдоль дорожек растут кустарники или небольшие растения, их можно очень красиво осветить с помощью подвесных фонарей.

Какой бы вариант освещения для садовых дорожек вы ни выбрали, помните, что наиболее ярким должен быть фасад дома и прилегающий к нему участок.

Освещение дома и участка

Освещение дома и участка

Красивое освещение сада фото

Красивое освещение сада фото

Светильники для освещения сада

Светильники для освещения сада

Организация садового освещения

Организация садового освещения

Оригинальные садовые светильники фото

Оригинальные садовые светильники фото

Подсветка водоемов в саду

В светлое время суток любой водоем становится главным украшением участка, однако с наступлением ночи его красота бесследно исчезает. Садовое освещение для водоемов, будь то пруд, фонтан, водопад или бассейн, в первую очередь должно дополнять его декоративную особенность.

Самыми распространенными источниками освещения водоемов являются обычные невысокие фонари или светильники-торшеры, которые располагаются по краям объекта. Чтобы дополнительно подчеркнуть красоту композиции фонтана или каскада, рекомендуется использовать напольные светильники, которые можно замаскировать в прилегающей листве, а их свет направить на сам объект. Кроме того, сегодня существует огромное разнообразие плавающих и погруженных светильников, благодаря которым водоем подсвечивается «изнутри», становясь настоящим произведением искусства.

Освещение сада и бассейна фото

Освещение сада и бассейна фото

Освещение возле бассейна

Освещение возле бассейна

Подсветка деревьев и кустарников на садовом участке

Необычное декоративное освещение для сада можно создать с помощью грунтовых светильников, которые монтируются в землю и подсвечивают объект вертикально. Особенно удачно подобные светильники освещают высокие деревья и кустарники. Если дерево имеет слишком широкую крону, рекомендуется устанавливать светильники с нескольких сторон.

Подсветить цветники или небольшие кустарники можно с помощью вертикальных закрытых светильников высотой не более 40см, которые будут окутывать объекты мягким заливающим светом.

Садовое освещение в ландшафтном дизайне

Садовое освещение в ландшафтном дизайне

Освещение сада фото

Освещение сада фото

Декоративная подсветка сада

Декоративная подсветка сада

Виды садового освещения

Виды садового освещения

Садовое декоративное освещение фото

Садовое декоративное освещение фото

Поскольку освещение для сада является неотъемлемой частью ландшафтного дизайна, при его организации нужно учитывать все стилевые особенности и нюансы участка.

 

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