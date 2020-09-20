Как будет выглядеть наш мир, если наступит конец света? Европейские художники Люси и Симон представили свое видение мира после апокалипсиса. Их необычная работа «Молчаливый мир» содержит фотографии самых известных городов, от Нью-Йорка до Пекина, на которых удалены все люди, кроме одного-двух человек. Иллюзия опустошения и мир после конца света.







Лувр, Париж: Медисон-сквер-гарден, Нью-Йорк: Мост Куинсбор, Нью-Йорк: Ж/д вокзал в Пекине: Парк в Пекине: Коламбус-сёркл (Площадь Колумба) — одна из самых известных площадей Манхэттена: Некогда самый большой в мире киноконцертный зал Radio City Music Hall, Нью-Йорк: Церковь в Париже: Площадь Тяньаньмэнь, Пекин: Париж: Манхеттен: Париж: Пекин: Пекин: Пекин: Таймс-Сквер — площадь в центральной части Манхэттена: Китайский всемирный торговый центр, Пекин: Манхеттен: Нью-Йорк: Площадь Согласия — центральная площадь Парижа: Уолл-стрит, Нью-Йорк: Округ Сен-Бриё, Франция:



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