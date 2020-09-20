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Мир после конца света

Как будет выглядеть наш мир, если наступит конец света? Европейские художники Люси и Симон представили свое видение мира после апокалипсиса. Их необычная работа «Молчаливый мир» содержит фотографии самых известных городов, от Нью-Йорка до Пекина, на которых удалены все люди, кроме одного-двух человек. Иллюзия опустошения и мир после конца света.

Мир после конца света

Лувр, Париж: Мир после конца света Медисон-сквер-гарден, Нью-Йорк: Мир после конца света Мост Куинсбор, Нью-Йорк: Мир после конца света Ж/д вокзал в Пекине: Мир после конца света Парк в Пекине: Мир после конца света Коламбус-сёркл (Площадь Колумба) — одна из самых известных площадей Манхэттена: Мир после конца света Некогда самый большой в мире киноконцертный зал Radio City Music Hall, Нью-Йорк: Мир после конца света Церковь в Париже: Мир после конца света Площадь Тяньаньмэнь, Пекин: Мир после конца света Париж: Мир после конца света Манхеттен: Мир после конца света Париж: Мир после конца светаПекин: Мир после конца света Пекин: Мир после конца света Пекин: Мир после конца света Таймс-Сквер — площадь в центральной части Манхэттена: Мир после конца света Китайский всемирный торговый центр, Пекин: Мир после конца света Манхеттен: Мир после конца света Нью-Йорк: Мир после конца света Площадь Согласия — центральная площадь Парижа: Мир после конца света Уолл-стрит, Нью-Йорк: Мир после конца света Округ Сен-Бриё, Франция: Мир после конца света

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