Чем отличились 6 популярных артистов,которых зрители не хотят видеть на новогодних «Голубых огоньках

Суматоха вокруг «Голубых огоньков» и других аналогичных программ не утихает уже который год. Несколько лет назад даже была составлена петиция с просьбой изменить формат праздничных передач, после чего сформировался список тех, кого сами зрители хотят лицезреть на экранах своих телевизоров в главную ночь в году. В нынешнем же декабре, наоборот, появился своеобразный антирейтинг, в котором оказались, казалось бы, весьма популярные артисты, но при этом аудитория не захотела именно с ними встречать Новый год.
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе
Еще совсем недавно попадание Меладзе в число тех, кого зрители не хотят видеть в
праздничных передачах, казалось немыслимым. Но одно неосторожное высказывание – и вот уже любимец публики возглавляет антирейтинг артистов отечественного шоу-бизнеса, которых не хотят видеть на экранах в новогоднюю ночь.
А началось все с того, что Валерий, пожаловавшись на бедственное положение в связи с пандемией, призвал коллег бойкотировать «Голубые огоньки». Таким образом певец, по его словам, хотел обратить внимание на проблемы, которые сейчас испытывает развлекательная индустрия. Меладзе считает, что раз им запретили
выступать на корпоративах, где хоть как-то можно заработать деньги, то и на телевизионные передачи должно распространяться табу. А не будет концертов – не будет и праздничного настроения.
Певец так разошелся, что выразил свое возмущение по поводу того, что никому не запрещают ездить в метро, хотя там риск подцепить опасный вирус гораздо выше. А артистам нужно платить деньги танцорам, музыкантам, помощникам, гримерам, костюмерам и другому обслуживающему персоналу.
Но обычный народ мнение «пострадавшего» артиста не поддержал и вывел его в лидеры рейтинга тех, кого не хотят видеть на «Голубых огоньках». Однако Меладзе поспешил забрать свои слова обратно, оправдавшись, что они были лишь гипотетическими. К тому же певец уверен, что если бы аудитории задали вопрос о том, чьи выступления она хочет смотреть по телевизору, ответ был бы таким же.
Ольга Бузова
Ольга Бузова
Остается только удивляться тому, как Ольга Бузова, являясь одной из самых популярных девушек страны, умудряется иметь почти такое же количество антифанатов. Ведь с недавних пор она не просто бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», но и телеведущая, актриса, певица, бизнесмен, ресторатор и даже фигурист. Но многие хейтеры уверены, что у Оли нет никаких талантов, а популярностью она обязана лишь правильной раскрутке.
Однако коллеги по шоу-бизнесу все это время достаточно лояльно относились к новоявленной звезде, лишь иногда позволяя себе критику в ее адрес, пока в дело не вмешалась Алла Пугачева.
Конкретных имен Примадонна не называла, но сказала, что на нашей эстраде есть певицы, которые способны лишь открывать рот под фонограмму. Бузова же приняла эти слова на свой счет и ответила, что дорогу в шоу-бизнес Кристина Орбакайте смогла получить лишь благодаря покровительству влиятельной матери и поставила под сомнение вкус Максима Галкина, который женился на женщине, которая вдвое старше него. Дальше-больше, и конфликт разгорелся такого масштаба, что Пугачева, являясь не последним человеком в шоу-бизнесе, запретила коллегам звать Бузову на “Голубые огоньки”.
Однако менеджер Ольги уверяет, что никакого конфликта не было, и историю о ссоре придумала пресса. Тем не менее, согласно опросам, именно поющую телеведущую многие зрители не хотят видеть и слушать в самую главную ночь в году. К слову, и в прошлом году, когда аудитория сама выбирала, кто будет веселить ее в
праздник, в народном рейтинге самой популярной девушки страны не оказалось, поэтому ее выступление просто вырезали из эфира.
Моргенштерн
Моргенштерн
Кажется, имя Моргенштерна или Алишера Валеева (настоящее имя музыканта) давно уже стало синонимом не только успеха, но и скандала. Ведь одному из самых популярных современных исполнителей все равно, что о нем думают поклонники и даже близкие люди. Рэпер из Уфы пропагандирует ценности, судя по которым, может показаться, что миром правят деньги, но для того, чтобы получить их, ничего не нужноделать. Однако стоит признать, что творчество Моргенштерна весьма популярно, и поэтому странно видеть его в антирейтинге нежеланных артистов. Тем более молодой человек уже успешно собирает многотысячные залы, а клипы на его песни могут похвастаться миллионными просмотрами.
Но ничего удивительного в этом нет, ведь поклонником Алишера в основном является молодежь, тогда как аудитория “Голубых огоньков” в большей части состоит из людей, которым за 40. Поэтому странно было бы видеть хулигана Моргенштерна на мероприятиях такой направленности. К тому же он и сам, как видно, не
стремится покорить публику всех возрастов, как, впрочем, не желает и появляться в развлекательных передачах на различных телевизионных каналах.
Николай Басков и Филипп Киркоров
Николай Басков и Филипп Киркоров
Два веселых друга в последнее время делают все, чтобы не остаться без внимания, хотя несколько лет назад Басков с Киркоровым не скрывали неприязни друг к другу и выясняли, кто из них главный на отечественной эстраде. Потом негатив резко сменился позитивом, и артисты вдруг резко стали лучшими друзьями и даже спели вместе дуэтом. Правда, совместная песня “Ибица” вышла настолько скандальной, что возмущению зрителей не было предела.
Но и после этого развеселые певцы не остановились, решив, что хайп - лучший двигатель торговли: оба исполнителя начали покорять соцсети, записав дуэты с популярными тик-токерами, продолжили выпускать провокационные видеоролики, скандалили с коллегами по шоу-бизнесу… Кажется, именно из-за того, что голоса Филиппа и Николая звучат буквально из каждого утюга, а их персоны мелькают на всех телевизионных каналах, зрители несколько пресытились. Да и кому захочется из года в год смотреть на одни и те же лица.
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Удивительно, но Примадонна, ратующая за то, чтобы Ольга Бузова не выступала на “Голубых огоньках”, сама оказалась в списке нежелательных гостей на новогодних экранах. И это при том, что Пугачева, несмотря на свой почтенный возраст, до сих пор является одним из самых влиятельных людей в российском шоу-бизнесе. Но при этом становится понятно, что позиции Аллы Борисовны из года в год становятся все более шаткими.
К тому же певица то и дело оказывается в центре скандалов, что тоже не может не отразиться на ее репутации. Нельзя и не отметить то, что Пугачева много лет подряд мелькает на всех телеканалах, где идут праздничные концерты - вот это завидное постоянство. Но, увы, зрителям фигура легенды эстрады уже немного приелась.
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