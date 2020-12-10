Ёлочные гирлянды своими руками

Идеи самых простых, но эффектных новогодних гирлянд, которые можно делать всей семьей.
Гирлянда из пасты «Farfalle»
Для нее понадобится клей, прочная нитка, блестки и паста (макароны в форме звездочек). Нанесите на каждую деталь клей ПВА с помощью кисточки, затем, взяв другую кисть, нанесите серебряные или золотые блестки, можно чередовать. Дождитесь, пока все высохнет и аккуратно через равные промежутки привязывайте пасту к веревке, как показано на фото.
Гирлянда из сосновых шишек
Для того, чтобы она смотрелась эффектнее и сочеталась с вашим интерьером, шишки также можно покрасить, используя акриловую краску. Налейте немного краски в одноразовую тарелку и обмакните шишку со всех сторон (или используйте кисть). После того, как краска подсохнет, шишки можно привязать на яркую шерстяную нить контрастного оттенка, например, красную.
Кисточки из пряжи
Если вы вяжете, и у вас остались не использованными клубки пряжи, сделайте из них «шерстяную» гирлянду. Чем пышнее и крупнее будут кисточки, тем эффектнее будет смотреться готовая вещь.
Помпоны из шерсти
Еще один вариант: сделать вместо кисточек шерстяные помпоны или сочетать оба варианта. Небольшие помпоны удобно делать с помощью вилки, намотав на нее шерсть.
Гирлянда из трикотажа
Для нее можно использовать любые старые футболки, рубашки или платья. Подойдут и остатки тесьмы. Главное, чтобы ткани сочетались по цвету. Разрежьте ткань на полоски одинаковой длины и ширины и просто привязывайте ее на грубую нитку.
Очаровательную гирлянду можно сделать и из сухих цветов и привязать к ней дополнительные декоративные детали: бумажных птиц, звезды или елочки.
Ледяная гирлянда
Для зимнего сада или уличного двора можно использовать ледяные гирлянды. Для этого возьмите формочки для льда, налейте в них воду, добавьте в каждую формочку несколько капель краски и размешайте краску в воде. Затем отрежьте длинную веревку и заглубите ее в каждой формочке. Поставьте формы в морозилку и подождите, пока гирлянда не замерзнет.
Цепочная гирлянда
Это самый простой вариант, который мы все умеем делать из полос бумаги еще с детского сада. Если же взять двухстороннюю бумагу с металликом, она будет смотреться интереснее.
Гирлянда из конфет
Купите мешок леденцов в целлофановых обертках и с помощью степплера приколите конфеты друг к другу, пока не получится длинная цепочка.
Елки из бумаги
Для начала подготовьте бумажный трафарет, по которому нужно будет нарезать заготовки в форме елочек. Для этого можно использовать картон и старые открытки. Готовые картонные елочки приклейте через на равном расстоянии с помощью клея или закрепите нитками.
Снежок из ваты
Сформируйте из косметических ватных шариков комочки разного размера и закрепите их на леске, вдев через иголку. Чтобы шарики не смещались, понадобится клеевой пистолет.
Имбирное печенье
Если вы готовите печенье в формочках, не забудьте сделать несколько отверстий прежде, чем ставить печенье в духовку. Делать из имбирного теста игрушки и гирлянды на елку — одно удовольствие.
Вертикальные конусы
Вырежите конусы из цветной бумаги, лучше, если она будет плотной и яркой, склейте и нанизывайте на нитку. Чтобы конус оставался на месте, его можно заклеить капелькой клея из термопистолета или закрепить небольшой бусиной.
Пуговицы
А такой мини-гирляндой можно украсить комнатные растения в доме.
Зигзаги
Возьмите цветную бумагу, сложите листы пополам, разметьте их с обеих сторон и разрежьте по намеченным отрезкам, не доходя до противоположного края (2−3 см). У вас должна получиться длинная бумажная гармошка.
Декоративный скотч
Сейчас в магазинчиках для рукоделия продается цветной скотч с очень симпатичными узорами. Из него тоже можно сделать гирлянду, просто закрепив его на веревке и обрезав в виде флажков.
Бусы из ягод и фруктов
Ягоды и сушеные фрукты тоже можно собрать, как бусы, вдев нитку в иголку. Фрукты нужно заранее нарезать на ровные красивые дольки и подсушить в духовой печи.
Для украшения можно использовать даже обычный попкорн! Он похож на хлопья снега, ведь правда?
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