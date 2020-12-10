Ёлочные гирлянды своими руками

Идеи самых простых, но эффектных новогодних гирлянд, которые можно делать всей семьей.





Гирлянда из пасты «Farfalle»

Гирлянда из сосновых шишек

Кисточки из пряжи

Помпоны из шерсти

Гирлянда из трикотажа

Ледяная гирлянда

Цепочная гирлянда

Гирлянда из конфет

Елки из бумаги

Снежок из ваты

Имбирное печенье

Вертикальные конусы

Пуговицы

Зигзаги

Декоративный скотч

Бусы из ягод и фруктов

Для нее понадобится клей, прочная нитка, блестки и паста (макароны в форме звездочек). Нанесите на каждую деталь клей ПВА с помощью кисточки, затем, взяв другую кисть, нанесите серебряные или золотые блестки, можно чередовать. Дождитесь, пока все высохнет и аккуратно через равные промежутки привязывайте пасту к веревке, как показано на фото.Для того, чтобы она смотрелась эффектнее и сочеталась с вашим интерьером, шишки также можно покрасить, используя акриловую краску. Налейте немного краски в одноразовую тарелку и обмакните шишку со всех сторон (или используйте кисть). После того, как краска подсохнет, шишки можно привязать на яркую шерстяную нить контрастного оттенка, например, красную.Если вы вяжете, и у вас остались не использованными клубки пряжи, сделайте из них «шерстяную» гирлянду. Чем пышнее и крупнее будут кисточки, тем эффектнее будет смотреться готовая вещь.Еще один вариант: сделать вместо кисточек шерстяные помпоны или сочетать оба варианта. Небольшие помпоны удобно делать с помощью вилки, намотав на нее шерсть.Для нее можно использовать любые старые футболки, рубашки или платья. Подойдут и остатки тесьмы. Главное, чтобы ткани сочетались по цвету. Разрежьте ткань на полоски одинаковой длины и ширины и просто привязывайте ее на грубую нитку.Очаровательную гирлянду можно сделать и из сухих цветов и привязать к ней дополнительные декоративные детали: бумажных птиц, звезды или елочки.Для зимнего сада или уличного двора можно использовать ледяные гирлянды. Для этого возьмите формочки для льда, налейте в них воду, добавьте в каждую формочку несколько капель краски и размешайте краску в воде. Затем отрежьте длинную веревку и заглубите ее в каждой формочке. Поставьте формы в морозилку и подождите, пока гирлянда не замерзнет.Это самый простой вариант, который мы все умеем делать из полос бумаги еще с детского сада. Если же взять двухстороннюю бумагу с металликом, она будет смотреться интереснее.Купите мешок леденцов в целлофановых обертках и с помощью степплера приколите конфеты друг к другу, пока не получится длинная цепочка.Для начала подготовьте бумажный трафарет, по которому нужно будет нарезать заготовки в форме елочек. Для этого можно использовать картон и старые открытки. Готовые картонные елочки приклейте через на равном расстоянии с помощью клея или закрепите нитками.Сформируйте из косметических ватных шариков комочки разного размера и закрепите их на леске, вдев через иголку. Чтобы шарики не смещались, понадобится клеевой пистолет.Если вы готовите печенье в формочках, не забудьте сделать несколько отверстий прежде, чем ставить печенье в духовку. Делать из имбирного теста игрушки и гирлянды на елку — одно удовольствие.Вырежите конусы из цветной бумаги, лучше, если она будет плотной и яркой, склейте и нанизывайте на нитку. Чтобы конус оставался на месте, его можно заклеить капелькой клея из термопистолета или закрепить небольшой бусиной.А такой мини-гирляндой можно украсить комнатные растения в доме.Возьмите цветную бумагу, сложите листы пополам, разметьте их с обеих сторон и разрежьте по намеченным отрезкам, не доходя до противоположного края (2−3 см). У вас должна получиться длинная бумажная гармошка.Сейчас в магазинчиках для рукоделия продается цветной скотч с очень симпатичными узорами. Из него тоже можно сделать гирлянду, просто закрепив его на веревке и обрезав в виде флажков.Ягоды и сушеные фрукты тоже можно собрать, как бусы, вдев нитку в иголку. Фрукты нужно заранее нарезать на ровные красивые дольки и подсушить в духовой печи.Для украшения можно использовать даже обычный попкорн! Он похож на хлопья снега, ведь правда?