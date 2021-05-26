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Как сделать пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков с краской или лаком

Как сделать пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков с краской или лаком

Как сделать пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков с краской или лаком

Для покраски небольших изделий часто используют аэрозольные баллончика с краской. Но при длительном использовании рука сильно устает. 

Мы рекомендуем использовать пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков. 

Во-первых, при использовании насадки рука устает намного меньше. А во-вторых, слой краски ложится на поверхность детали более равномерно. Ну и самое главное — руки всегда будут чистыми. 

Как сделать пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков с краской или лаком

Идею изготовления самодельного пистолета для аэрозольных баллончиков мы подсмотрели у автора YouTube канала JSK-koubou.

Необходимые материалы:

  • дерево или фанера;
  • лист латуни;
  • латунный стержень (штифт). 

Пошаговый процесс изготовления самодельного пистолета-насадки

Первым делом отпиливаем две одинаковых заготовки из дерева. Желательно использовать твердую породу древесину. 

Как сделать пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков с краской или лаком

Но если ничего подходящего под рукой нет — можно выпилить заготовки из фанеры, склеив их до нужной толщины. 

Далее в одной из заготовок необходимо вырезать по центру паз. После этого склеиваем две заготовки вместе при помощи клея ПВА D3 (или можно использовать полиуретановый клей).

Как сделать пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков с краской или лаком

Как сделать пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков с краской или лаком

Как сделать пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков с краской или лаком

На одной из сторон получившейся детали на ленточном пиле или самодельном лобзиковом станке нужно сделать U-образный вырез.

Затем перпендикулярно прямоугольному пазу надо будет просверлить сквозное отверстие для установки штифта.

Как сделать пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков с краской или лаком

На следующем этапе на ленточной пиле обрезаем от корпуса насадки все лишнее, придав ему требуемую форму. 

Как сделать пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков с краской или лаком

Отрезаем две пластины из листовой латуни.

В одной из заготовок делаем U-образный вырез. Обрабатываем ее с помощью бормашинки или вручную — надфилем по металлу. 

Как сделать пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков с краской или лаком

Крепим латунную пластину к корпусу пистолета.

Как сделать пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков с краской или лаком

Из второй заготовки необходимо будет вырезать курок. Распечатываем на принтере бумажный шаблон, и затем приклеиваем его к латунной пластине.

Как сделать пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков с краской или лаком

Вырезаем деталь нужной формы с помощью ручного лобзика, после чего обрабатываем на шлифовальном станке или дремелем.

Как сделать пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков с краской или лаком

Из деревянного бруска изготавливаем рукоятку, обрабатываем ее на шлифстанке и крепим к корпусу насадки. 

Как сделать пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков с краской или лаком

После этого останется только установить курок. Вставляем его в прямоугольный паз в центральной части корпуса, и фиксируем латунным штифтом. 

Выступающие наружу края штифта (после высыхания эпоксидного клея) необходимо будет сошлифовать заподлицо с корпусом. 

Подробно о том, как изготовить самодельный пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков с краской или лаком, показано на видео ниже. Спасибо за внимание.



Источник: https://sdelairukami.ru/kak-sdelat-pistolet-nasadku-dlya-aer...

 

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