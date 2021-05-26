Как сделать пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков с краской или лаком

Для покраски небольших изделий часто используют аэрозольные баллончика с краской. Но при длительном использовании рука сильно устает.

Мы рекомендуем использовать пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков.

Во-первых, при использовании насадки рука устает намного меньше. А во-вторых, слой краски ложится на поверхность детали более равномерно. Ну и самое главное — руки всегда будут чистыми.

Идею изготовления самодельного пистолета для аэрозольных баллончиков мы подсмотрели у автора YouTube канала JSK-koubou.

Необходимые материалы:

дерево или фанера;

лист латуни;

латунный стержень (штифт).

Пошаговый процесс изготовления самодельного пистолета-насадки

Первым делом отпиливаем две одинаковых заготовки из дерева. Желательно использовать твердую породу древесину.

Но если ничего подходящего под рукой нет — можно выпилить заготовки из фанеры, склеив их до нужной толщины.

Далее в одной из заготовок необходимо вырезать по центру паз. После этого склеиваем две заготовки вместе при помощи клея ПВА D3 (или можно использовать полиуретановый клей).

На одной из сторон получившейся детали на ленточном пиле или самодельном лобзиковом станке нужно сделать U-образный вырез.

Затем перпендикулярно прямоугольному пазу надо будет просверлить сквозное отверстие для установки штифта.

На следующем этапе на ленточной пиле обрезаем от корпуса насадки все лишнее, придав ему требуемую форму.

Отрезаем две пластины из листовой латуни.

В одной из заготовок делаем U-образный вырез. Обрабатываем ее с помощью бормашинки или вручную — надфилем по металлу.

Крепим латунную пластину к корпусу пистолета.

Из второй заготовки необходимо будет вырезать курок. Распечатываем на принтере бумажный шаблон, и затем приклеиваем его к латунной пластине.

Вырезаем деталь нужной формы с помощью ручного лобзика, после чего обрабатываем на шлифовальном станке или дремелем.

Из деревянного бруска изготавливаем рукоятку, обрабатываем ее на шлифстанке и крепим к корпусу насадки.

После этого останется только установить курок. Вставляем его в прямоугольный паз в центральной части корпуса, и фиксируем латунным штифтом.

Выступающие наружу края штифта (после высыхания эпоксидного клея) необходимо будет сошлифовать заподлицо с корпусом.

Подробно о том, как изготовить самодельный пистолет-насадку для аэрозольных баллончиков с краской или лаком, показано на видео ниже. Спасибо за внимание.