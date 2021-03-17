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Художник создал точную семиметровую копию Луны

Современный английский художник Люк Джеррам (Luke Jerram) представил проект Museum of the moon, точная копия луны диаметром 7 метров.

Художник создал точную семиметровую копию Луны

Копия ночного светила выполнена по снимкам NASA в соотношении 1:500000 и распечатана на воздушном шаре, который подсвечивается изнутри. Сам проект является передвижным и будет устанавливаться в разных городах мира. На каждой площадке будет своя программа, включая рассказы о луне, ее мифологию и легенды.

Художник создал точную семиметровую копию Луны

Художник создал точную семиметровую копию Луны

Художник создал точную семиметровую копию Луны

Художник создал точную семиметровую копию Луны

Художник создал точную семиметровую копию Луны

Художник создал точную семиметровую копию Луны

Художник создал точную семиметровую копию Луны

Художник создал точную семиметровую копию Луны

Художник создал точную семиметровую копию Луны

Художник создал точную семиметровую копию Луны

Художник создал точную семиметровую копию Луны

Художник создал точную семиметровую копию Луны

Художник создал точную семиметровую копию Луны



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