Зачем женщины СССР клали колготки в морозилку
Есть кое-что хорошее в ситуации, когда ты не можешь просто пойти и купить. Так жизнь учит быть тебя внимательным к вещам. К сожалению, многие современные люди (особенно молодежь) склонны абсолютно наплевательски относиться к своим собственным пожиткам. А ведь зря, потому как при качественно другом подходе, многие вещи прослужили бы верой и правдой в два, а то и три раза дольше. Взять хотя бы колготки.
Берем колготки. |Фото: youla.ru. Какая прекрасная дама не хочет, чтобы ее колготки служили как можно более продолжительный срок? Благо, существует один проверенный и все еще актуальный способ продления срока эксплуатации данного изделия. Им активно пользовались женщины Советского Союза. Для реализации хитрости на практике понадобится всего ничего – вода, морозильная камера, целлофановый пакет, да сами колготки. Хитрое действо времен дефицита в первую очередь следует применять к только что купленным предметам гардероба.
Замачиваем в воде и отжимаем. |Фото: uborka-v-dome.ru. Итак, первым делом распаковываем изделие. После этого берем наши колготки и хорошенько смачиваем их в воде. Тщательно отжимаем, после чего берем целлофановый пакет и загружаем их в него. Пакет закрываем и отправляем в морозильную камеру стоящего на кухне холодильника. После того, как дверца морозилки закроется, нужно выждать срок протяженностью в 3 часа. Следует учитывать, что на этом реализация «чудо способа» еще не заканчивается.
Кладем в пакет. |Фото: besplatka.ua. Когда три часа выйдет, необходимо достать пакет с колготками обратно. За время нахождения в морозилке изделие превратится в «дубовую состояние». Теперь нужно дать ему отойти и вернуться к прежнему состоянию. Для этого следует подождать еще примерно час. Важно, чтобы процесс разморозки был постепенным и «естественным». Ни в коем случае нельзя помогать колготкам при помощи каких-либо «инструментов» вроде фена или утюга.
Отправляем в морозилку. |Фото: m.123ru.net. Для чего же все это было нужно? Для того, чтобы продлить срок службы колготок. Подобная хитрость делает их прочнее, особенно на носках. Максимально возможный срок использования предмета женского гардероба растет в 1.5-2.5 раза. «Фишка» метода заключается в том, что перепад температур положительным образом влияет на молекулярные связи между волокнами нейлона.
Размораживаем и носим. ¦Фото: darudar.org.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
( Читать дальше... )
Продолжение этого поста -> ЗДЕСЬ
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии