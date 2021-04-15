Как бросить курить: сравниваем 11 самых популярных методов

Большинство курильщиков по личному опыту знают, что не так-то просто сказать «я больше не курю» и выкинуть пачку сигарет в мусор. Потом наверняка будет срыв. Даже если получится долго продержаться, то в момент стресса рука сама потянется к сигарете. Как же при таком раскладе бросить курить?

Сейчас нам предлагают огромное количество методов отказа от сигарет. Глаза разбегаются – кому верить и кого слушать? А главное – непонятно, что из этого действительно работает.

Редакция сайта «ЛегкоПолезно» решила проанализировать 11 самых популярных методов отказа от курения, сравнить плюсы и минусы каждого и их стоимость. Конечно, один из самых важных показателей – это эффективность. Мы постараемся быть максимально объективными, поэтому не будем гадать или слушать знакомых, а воспользуемся данными независимых исследований. В своих выводах будем опираться на масштабное исследование британского института Кокрейн, исследование московского института им. Блохина, данные медицинского университета Вены. Вам же останется, имея эту информацию перед глазами, выбрать для себя тот метод, который больше подходит именно вам.

Сравнительная таблица по всем методам (шпаргалка)

На картинке ниже мы отобразили в наглядной форме все 11 методов, указав их эффективность, срок применения и стоимость.

Подробное описание каждого метода вы найдете ниже в статье.

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Никотинзаместительная терапия

Что собой представляет: никотиновые жвачки и пластыри, электронные сигареты, никотиновые спреи и ингаляторы. Предлагается употреблять данные продукты и одновременно снижать количество выкуриваемых сигарет.

Подводные камни: есть риск переборщить и от избытка никотина в организме получить никотиновую интоксикацию. Другой риск – так втянуться в использование, что на смену одной зависимости придет другая. А ведь бросить курить электронную сигарету будет не легче, чем обычную.

Комментарий «ЛегкоПолезно»: причина курения – зависимость от никотина. Нам кажется странным решать эту проблему… применением никотина.

Эффективность: 7 %.

Длительность применения: от 1 до 6 месяцев.

Цена: стоимость никотиновой жвачки начинается примерно от 450 руб. за упаковку из 30 шт. (на курс понадобится не менее 30 упаковок = 13 500 руб.); никотинового пластыря – от 900 руб. за упаковку из 7 шт. (понадобится 12 упаковок на курс = 10 800 руб.); многоразовых электронных сигарет – от 1 000 рублей за штуку (плюс расходы на заправку).

Иглоукалывание

Что собой представляет: специалист по акупунктуре воздействует на определённые биоактивные точки вашего тела с помощью игл. Цель – добиться свободной циркуляции энергии по организму. Приверженцы акупунктуры считают, что через воздействие на особые точки иглотерапия активирует участки мозга, которые отвечают за работу органов и управляют физиологическими процессами.

Подводные камни: очень сложно найти настоящего и действительно грамотного специалиста по китайской медицине. Если вы решили сэкономить и обратились в сомнительную клинику, есть риск получить заражение через нестерильную иглу. Из распространённых жалоб – во время процедуры возможны небольшие болевые ощущения. Из плюсов – сеансы иглотерапии хорошо расслабляют.

Комментарий «ЛегкоПолезно»: в большинстве клиник, предлагающих данный способ бросить курить, в дополнение к воздействию иглами прописывается диета, запрет на алкоголь, рекомендация избегать стрессов и прочее. А это уже не совсем похоже на чистое иглоукалывание. Не значит ли это, что клиники подстраховываются, боясь, что метод не сработает?

Эффективность: 5 %.

Длительность применения: один сеанс длится от 10 минут до 1 часа. Обычно рекомендуется провести от 3 до 10 сеансов.

Цена: стоимость за один сеанс начинается от 1 000 рублей.

Лазерная рефлексотерапия

Что собой представляет: воздействие лазером на определённые точки на ушах. Похоже на иглоукалывание, только вместо иголок используется лазер.

Подводные камни: процедура новая и совсем недавно появилась на рынке. Нет ни информативной базы отзывов обычных людей, ни результатов в отдалённой перспективе. Есть риск получить ожог, если лазер окажется в руках неопытного специалиста.

Комментарий «ЛегкоПолезно»: воздействие лазером или иголками – особой разницы нет. Значит, и результат должен быть схожим.

Эффективность: независимых исследований эффективности данного метода не проводилось.

Длительность применения: один сеанс – 90 минут.

Цена: 9 900 руб.

Гипнотерапия

Что собой представляет: воздействие на подсознание пациента с целью выработать у человека естественное отвращение к сигаретам и процессу курения.

Подводные камни: речь идёт о вмешательстве в вашу психику, и вы никогда не узнаете, что именно внушал вам гипнотерапевт на сеансе. Довольно рискованная сделка, при том, что гарантию результата вам никто не даст. Некоторые люди в принципе не поддаются гипнозу, то есть погрузиться в состояние полусна может не получиться. Повышенная же внушаемость, наоборот, увеличивает шансы на успех.

Комментарий «ЛегкоПолезно»: нередко после сеанса терапии пациенту назначаются таблетки типа «Табекс» или «Чампикс», что вызывает большие вопросы к эффективности данной процедуры.

Эффективность: 5 %.

Длительность применения: индивидуально. Количество сеансов определяет гипнолог после беседы с пациентом. Как минимум потребуется 1 сеанс.

Цена: вилка расценок очень большая у разных специалистов, но начинается от нескольких тысяч рублей за сеанс. В Москве средняя цена – в районе 5 000 руб.

Кодирование

Что собой представляет: воздействие на сознание и подсознание пациента посредством запугивания и внушения, что если человек ещё раз закурит, ему будет очень плохо, или даже он умрёт. Цель – внушить страх, который перекроет собой желание курить. В редких случаях к этому добавляют медикаментозное воздействие. Самый популярный в нашей стране метод кодирования от курения – метод Довженко.

Подводные камни: агрессивное вмешательство в психику человека – реакция нервной системы может быть непредсказуемой. Трудно проверить квалификацию человека, который будет вас кодировать, поэтому довольно высок риск попасть к мошеннику. В США и Европе кодирование от курения запрещено законом.

Комментарий «ЛегкоПолезно»: можно использовать этот метод, если вам нравится испытывать страх или проводить на себе эксперименты. Других причин прибегать к кодированию мы не видим.

Эффективность: задокументированных данных нет, но по логике должна быть плюс-минус на уровне гипноза.

Длительность применения: 1 сеанс, который длится несколько часов.

Цена: в среднем 7 000–9 000 руб. за сеанс.

Метод Аллена Карра («Лёгкий способ бросить курить»)

Что собой представляет: автор развенчивает мифы о курении и помогает справиться с типичными страхами отказа от сигарет. Метод работает с психологической зависимостью и обещает избавить вас от самого желания курить. Доступен в форматах книги, очного курса и онлайн-видеокурса.

Обращаем ваше внимание: на некоторых сайтах мы нашли таблетки от курения Аллена Карра – будьте бдительны, это обман и мошенничество, потому что применение таблеток и других лекарственных средств данный метод вообще не подразумевает.

Подводные камни: судя по отзывам пользователей, метод не срабатывает, если у вас нет собственного желания бросить курить, например, вас заставляет бросить жена или начальник.

Комментарий «ЛегкоПолезно»: книга Аллена Карра стала бестселлером во всём мире, и вы легко найдёте множество отзывов, в том числе от очень известных людей, об успешном применении данного метода. От себя можем добавить, что как минимум этот способ абсолютно безвредный.

Эффективность: от 53 % (исследования в течение трёх лет).

Длительность применения: несколько дней на чтение книги; 4 часа для прохождения видеокурса; 6–7 часов для прохождения очного курса.

Цена: от 500 руб. за книгу, от 4 990 руб. – за видеокурс. Цена на очный курс не указана в открытых источниках, но на официальном сайте Центра Аллена Карра в России обещают возврат 100% денег в случае неудачи.

Таблетки «Табекс»

Что собой представляет: препарат с действующим веществом цитизин. Выпускается в форме круглых таблеток, покрытых оболочкой. Цитизин – алкалоид, как и никотин. Вызывает изменение вкуса курения, делая его неприятным.

Подводные камни: ряд побочных эффектов. Применение препарата на фоне продолжения курения может привести к никотиновой интоксикации.

Комментарий «ЛегкоПолезно»: по сути, в данном случае никотиновая зависимость перебивается схожим веществом. Из-за возникающего конфликта между цитизином и никотином курение должно перестать казаться привлекательным физически. Однако никакой работы с психологией тут нет, то есть, даже испытывая неприятные ощущения в процессе курения, вы можете продолжать зависеть от сигарет ментально.

Эффективность: 7 %.

Длительность применения: 25 дней.

Цена: от 1 000 руб. за одну упаковку, которой хватает на весь курс лечения.

Магниты (самые популярные – Zerosmoke)

Что собой представляет: пара небольших круглых магнитов, которые нужно закрепить на ушной раковине, на левой или правой – не имеет значения. По заявлениям производителей, это ещё одна разновидность акупунктуры, наряду с иглоукалыванием. Магниты призваны воздействовать на биоактивные точки на ушах.

Подводные камни: магниты нельзя использовать людям с установленным кардиостимулятором. Закреплять магниты на ухо придётся самостоятельно.

Комментарий «ЛегкоПолезно»: основной аргумент производителей в пользу магнитов – их воздействие на определённые точки на ушах, в результате чего должна снижаться тяга к курению. Но непонятно, как человек сам может поместить магнит именно на те точки, которые нужны.

Эффективность: исследования не проводились.

Длительность применения: 2–4 часа в сутки, курс длится до 1 месяца.

Цена: около 400–500 руб. за пару.

Таблетки «Чампикс»

Что собой представляет: препарат с действующим веществом варениклин. Выпускается в виде таблеток, покрытых плёночной оболочкой, с дозировкой 500 мкг или 1 мг активного вещества. Отпускается по рецепту врача.

Подводные камни: сильные и серьёзные побочные эффекты. Приведём здесь лишь те, что относятся к разделу психики: очень часто – необычные сновидения, бессонница; нечасто – суицидальное поведение, агрессивность, паническая реакция, нарушение мышления, перепады настроения, депрессия, состояния страха, галлюцинации; редко – психозы, сомнамбулизм, отклонения в поведении. Полный список можно прочитать здесь.

Комментарий «ЛегкоПолезно»: в США данный препарат был официально запрещён к применению для пилотов и авиадиспетчеров. В прессе поднялась настоящая шумиха после того, как просочились данные о самоубийствах людей, принимавших «Чампикс».

Эффективность: 20 % (при условии параллельной работы с психотерапевтом).

Длительность применения: от 12 до 24 недель.

Цена: от 1 200 руб. за упаковку из 25 таблеток разной дозировки (для первых 2 недель лечения), далее от 3 200 руб. за упаковку из 112 таблеток по 1 мг (на 8 недель).

Волевой метод (сила воли)

Что собой представляет: вы даёте себе твёрдое обещание больше не курить.

Подводные камни: испытывая свою силу воли, вы не решаете суть проблемы. То есть курить вам по-прежнему хочется, но нельзя, и вы себе это запрещаете. От этого сильно повышается уровень стресса, и очень высока вероятность срыва.

Комментарий «ЛегкоПолезно»: способ, который поначалу кажется самым простым, на деле оказывается одним из самых сложных. Конечно, для кого-то это сработает – но много ли вы знаете людей, которые бросили курить усилием воли и не скучают по сигаретам?

Эффективность: 3 %.

Длительность применения: для кого-то это «раз и не курю», другим же всю жизнь придётся «держаться», чтобы не вернуться к сигаретам. Если говорить исключительно о физических аспектах, то никотин полностью выведется из организма всего за 3 дня.

Цена: бесплатно.

Травы и народные методы

Что собой представляет: рецепты различных отваров, которые нужно пить для того, чтобы тяга к курению прошла. Или уже готовый продукт по типу «монастырского чая» – такой сбор останется просто заварить водой, следуя инструкции.

Подводные камни: нет никаких научных доказательств в пользу этого метода.

Комментарий «ЛегкоПолезно»: никто не отменял эффект плацебо. Поэтому, если вы верите в целительную силу овса или подорожника против курения, это может вам помочь.

Эффективность: от 0 до 5 %.

Длительность применения: от нескольких дней до нескольких месяцев.

Цена: зависит от вида травок, можно уложиться даже в 100 рублей. На монастырский чай от курения цены колеблются и доходят до 900 рублей за упаковку.

Надеемся, что наша информация поможет вам избежать ошибок при отказе от курения, выбрать подходящий метод и распрощаться с сигаретами навсегда. Это будет настоящий подарок для вас и ваших близких. Не откладывайте в долгий ящик – бросайте курить сейчас!