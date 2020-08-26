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Удивительные изобретения рядовых китайцев

В каждой стране есть свои великие изобретатели — Архимед в Древней Греции, Александр Попов в России, Томас Эдисон в США… Есть свои пока еще не совсем признанные изобретатели и в Китае, и сегодня мы поговорим именно о них. Конечно, их изобретения не сравнятся, скажем, с радио или телефоном, но, тем не менее, они стоят того, чтобы на них взглянуть. Хотя бы потому, что все эти механизмы были собраны китайскими умельцами в домашних условиях — на задних дворах и в гаражах. Удивительные изобретения рядовых китайцев

Удивительные изобретения рядовых китайцев

1. Десять лет понадобилось Хе Ляну на то, чтобы модифицировать этот… чемодан, сделав из него транспортное средство. Оно достигает скорости более 19 км/ч и может преодолеть 48-64 км на одной подзарядке.

Удивительные изобретения рядовых китайцев

2. Тао Сянли — изобретатель-самоучка — собрал этого робота на дистанционном управлении из металлолома и электропроводов, которые он купил с рук, потратив в общей сложности 49 037 долларов. Правда, Тао столкнулся с проблемой, когда понял, что робот слишком большой, чтобы выйти из его комнаты.

Удивительные изобретения рядовых китайцев 3. Этот самодельный мотоцикл высотой 2,38 м стоил своему создателю Абулажону 1300 долларов. Он весит 2702 кг и может достигать скорости в 40 км/ч. Удивительные изобретения рядовых китайцев 4. На создание этой подлодки у китайского крестьянина ушло пять месяцев. Подлодка успешно опустилась на глубину 9 м в озере рядом с его домом в местечке Данцзянкоу, провинция Хубэй. Удивительные изобретения рядовых китайцев 5. Этот импровизированный трактор оснащен 12 вращающимися щетками, которыми их создатель подметает улицы в городе Мохэ, провинция Хэйлунцзян. Удивительные изобретения рядовых китайцев 6. Лю Ваньюн создал этот импровизированный велосипед, который держится на плаву благодаря пластиковым трубам. Удивительные изобретения рядовых китайцев 7. Этот фермер, он же китайский военный в отставке, потратил 6450 долларов на создание этой копии танка.

Удивительные изобретения рядовых китайцев 8. Лю Фулун самостоятельно построил деревянный электромобиль. Машина может разгоняться до 32 км/ч, а это достаточно высокая скорость для самодельного транспортного средства. Удивительные изобретения рядовых китайцев 9. Чжан Уи со своим изобретением — новой подводной лодкой для отлова морских огурцов (голотурий). Удивительные изобретения рядовых китайцев 10. Китайский изобретатель Ян Цзунфу радуется успешно пройденным испытаниям своего шаровидного контейнера весом в 5443 кг, который он назвал Ноев Ковчег. Сосуд был создан, чтобы защитить людей, которые находятся внутри, от огня, воды и прочих внешних воздействий. Удивительные изобретения рядовых китайцев 11. Это колесо создал изобретатель Ли Юнли. Он назвал его «транспортным средством номер один в мире». Удивительные изобретения рядовых китайцев 12. Чжан Сюэлинь внутри своего самодельного самолета. Удивительные изобретения рядовых китайцев 13. 55-летний кузнец Тянь Шэнин (справа) поправляет лопасть своего самодельного вертолета. Удивительные изобретения рядовых китайцев 14. Сунь Цзифа переносит камень во время строительства своего нового дома. Китайский крестьянин Сунь, который частично потерял обе руки в результате несчастного случая на рыбалке 32 года назад, все это время не мог позволить себе покупку протезов. Он потратил два года на то, чтобы его племянники под его руководством создали ему протезы из металлолома, пластика и резины. Удивительные изобретения рядовых китайцев 15. 49-летний механик Ву соединяет вместе детали своего нового робота в мастерской. Удивительные изобретения рядовых китайцев 16. 63-летний изобретатель Хань Юйцзы держит одно из своих творений — расческу, которая также служит музыкальным инструментом. Удивительные изобретения рядовых китайцев 17. Ли Цзинчунь (наверху) — 58-летний фермер — и его самодельный самолет на крыше дома. Удивительные изобретения рядовых китайцев 18. 49-летний Чжан Яли испытывает созданный им и его друзьями огромный велосипед. Удивительные изобретения рядовых китайцев 19. Фермер Шу Маньшэн завис над землей в своем самодельном летающем устройстве во время его тестирования во дворе дома. Удивительные изобретения рядовых китайцев 20. Автомеханик Дин Шилу проводит испытания своего самодельного летательного аппарата на замерзшем водоеме. Удивительные изобретения рядовых китайцев 21. Лэй Чжицянь едет… точнее, плывет на велосипеде. Удивительные изобретения рядовых китайцев 22. Гао Ханьцзе устанавливает лопасти на свой самодельный вертолет. Удивительные изобретения рядовых китайцев 23. Рабочий полирует поверхность незаконченной миниатюрной подлодки в мастерской местного кустаря-изобретателя. Удивительные изобретения рядовых китайцев 24. Китайский крестьянин Ян Юдэ толкает самодельную пушку на своих владениях на окраине Уханя. Удивительные изобретения рядовых китайцев 25. Китаец Шу Маньшэн готовится к взлету на своем самодельном ультралегком летательном аппарате. Удивительные изобретения рядовых китайцев 26. Фермер У Юйлу едет на рикше, которого тянет его самодельный робот. Удивительные изобретения рядовых китайцев 27. Тао Сянли выходит из своей самодельной субмарины после ее испытаний в озере. Удивительные изобретения рядовых китайцев 28. 22-летний У Чжунюань позирует рядом со своим самодельным вертолетом. Удивительные изобретения рядовых китайцев 29. Чжао Сюго в самодельной копии авто «Формулы-1». Удивительные изобретения рядовых китайцев 30. Фермер Ли Юймин и его еще не законченная мини-субмарина. Удивительные изобретения рядовых китайцев 31. Китайский изобретатель-самоучка по имени Юй Цзюнь и его самодельный вертолет.

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