Удивительные изобретения рядовых китайцев

В каждой стране есть свои великие изобретатели — Архимед в Древней Греции, Александр Попов в России, Томас Эдисон в США… Есть свои пока еще не совсем признанные изобретатели и в Китае, и сегодня мы поговорим именно о них. Конечно, их изобретения не сравнятся, скажем, с радио или телефоном, но, тем не менее, они стоят того, чтобы на них взглянуть. Хотя бы потому, что все эти механизмы были собраны китайскими умельцами в домашних условиях — на задних дворах и в гаражах.







1. Десять лет понадобилось Хе Ляну на то, чтобы модифицировать этот… чемодан, сделав из него транспортное средство. Оно достигает скорости более 19 км/ч и может преодолеть 48-64 км на одной подзарядке.







2. Тао Сянли — изобретатель-самоучка — собрал этого робота на дистанционном управлении из металлолома и электропроводов, которые он купил с рук, потратив в общей сложности 49 037 долларов. Правда, Тао столкнулся с проблемой, когда понял, что робот слишком большой, чтобы выйти из его комнаты.



3. Этот самодельный мотоцикл высотой 2,38 м стоил своему создателю Абулажону 1300 долларов. Он весит 2702 кг и может достигать скорости в 40 км/ч. 4. На создание этой подлодки у китайского крестьянина ушло пять месяцев. Подлодка успешно опустилась на глубину 9 м в озере рядом с его домом в местечке Данцзянкоу, провинция Хубэй. 5. Этот импровизированный трактор оснащен 12 вращающимися щетками, которыми их создатель подметает улицы в городе Мохэ, провинция Хэйлунцзян. 6. Лю Ваньюн создал этот импровизированный велосипед, который держится на плаву благодаря пластиковым трубам. 7. Этот фермер, он же китайский военный в отставке, потратил 6450 долларов на создание этой копии танка.

8. Лю Фулун самостоятельно построил деревянный электромобиль. Машина может разгоняться до 32 км/ч, а это достаточно высокая скорость для самодельного транспортного средства.9. Чжан Уи со своим изобретением — новой подводной лодкой для отлова морских огурцов (голотурий).10. Китайский изобретатель Ян Цзунфу радуется успешно пройденным испытаниям своего шаровидного контейнера весом в 5443 кг, который он назвал Ноев Ковчег. Сосуд был создан , чтобы защитить людей, которые находятся внутри, от огня, воды и прочих внешних воздействий.11. Это колесо создал изобретатель Ли Юнли. Он назвал его «транспортным средством номер один в мире». 12. Чжан Сюэлинь внутри своего самодельного самолета. 13. 55-летний кузнец Тянь Шэнин (справа) поправляет лопасть своего самодельного вертолета. 14. Сунь Цзифа переносит камень во время строительства своего нового дома. Китайский крестьянин Сунь, который частично потерял обе руки в результате несчастного случая на рыбалке 32 года назад, все это время не мог позволить себе покупку протезов. Он потратил два года на то, чтобы его племянники под его руководством создали ему протезы из металлолома, пластика и резины. 15. 49-летний механик Ву соединяет вместе детали своего нового робота в мастерской.16. 63-летний изобретатель Хань Юйцзы держит одно из своих творений — расческу, которая также служит музыкальным инструментом. 17. Ли Цзинчунь (наверху) — 58-летний фермер — и его самодельный самолет на крыше дома . 18. 49-летний Чжан Яли испытывает созданный им и его друзьями огромный велосипед.19. Фермер Шу Маньшэн завис над землей в своем самодельном летающем устройстве во время его тестирования во дворе дома. 20. Автомеханик Дин Шилу проводит испытания своего самодельного летательного аппарата на замерзшем водоеме. 21. Лэй Чжицянь едет… точнее, плывет на велосипеде.22. Гао Ханьцзе устанавливает лопасти на свой самодельный вертолет. 23. Рабочий полирует поверхность незаконченной миниатюрной подлодки в мастерской местного кустаря-изобретателя. 24. Китайский крестьянин Ян Юдэ толкает самодельную пушку на своих владениях на окраине Уханя. 25. Китаец Шу Маньшэн готовится к взлету на своем самодельном ультралегком летательном аппарате.26. Фермер У Юйлу едет на рикше, которого тянет его самодельный робот. 27. Тао Сянли выходит из своей самодельной субмарины после ее испытаний в озере. 28. 22-летний У Чжунюань позирует рядом со своим самодельным вертолетом. 29. Чжао Сюго в самодельной копии авто «Формулы-1». 30. Фермер Ли Юймин и его еще не законченная мини-субмарина. 31. Китайский изобретатель-самоучка по имени Юй Цзюнь и его самодельный вертолет.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: