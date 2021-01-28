12 знаменитостей, которые были изгоями в школе: Анджелина Джоли, Том Круз, Вера Брежнева и др

Не все звезды могут назвать школьные годы чудесными. Сложно представить, но многие из них в детстве считались аутсайдерами, и их откровенно не любили сверстники (это мягко говоря). Но перед вами несколько примеров того, что популярность и признание в школе еще ничего не значат. Ведь эти знаменитости смогли доказать, что из гадких утят вырастают лебеди.
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Яркая блондинка уже несколько лет возглавляет списки самых горячих красоток страны. Но в детстве Вера с тогда еще фамилией Галушка и мечтать не могла о том, что будет сводить с ума мужчин. Ведь росла девочка в очень бедной семье, носила очки, короткую стрижку и старую одежду. Воспитанием двух дочерей занималась одна мать, а Брежнева была вынуждена после школы работать посудомойкой, чтобы хоть как-то помочь родительнице.
Вера дор сих пор не может сдержать слез, когда вспоминает детские и подростковые года. Ровесники откровенно смеялись над ней из-за лохмотьев, неидеальной внешности и комплексов. Сама же девушка, понимая, что мама и так все силы отдает на то, что прокормить ее с сестрой, не рассказывала о проблемах. Но из-за того, что в семье не было денег, Брежнева даже не смогла попасть на выпускной. Кто знает, если бы не кастинг в группу «ВИА Гра», как бы сложилась судьба блондинки.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
В принципе, понятно, почему девочку, которая всегда предпочитала черную одежду, делала «траурный» макияж, рисовала гробы, кресты и прочие мрачные картины сторонились и одноклассники, и учителя. К слову, и сама Джоли не стремилась наладить контакт с окружающими, грубила и откровенно посылала их. В итоге педагоги решили, что девочка абсолютно асоциальна, перевели ее в коррекционный класс и заставили заниматься с психотерапевтом. Было время, когда девушка всерьез подумывала о самоубийстве.
Но не только поведение стало причиной того, что Анджелина была изгоем. Над ней смеялись из-за чрезмерной худобы и слишком больших губ. Также сверстникам не нравились длинные ноги и широкие плечи девушки. Интересно, кто-нибудь из них мог подумать, что через десяток лет девушки во всего мира пойдут к пластическим хирургам с просьбой сделать «губы как у Джоли»?
Ани Лорак
Ани Лорак
Каролина (настоящее имя певицы) – еще один показательный пример того, как гадкий утенок вырос и утер всем нос. Дело в том, что родители будущей звезды расстались еще до ее рождения, поэтому мать, вынужденная одна растить детей, отдала дочку в интернат. Там Ани проучилась 6 классов, а потом вернулась домой.
Но именно в обычной школе начались трудности. По воспоминаниям Лорак, в интернате детей не делили на богатых и бедных: все были одинаковы в своей нищете. А в школе с девушкой учились дети из обеспеченных семей, которые за глаза называли будущую певицу «замарашкой» и спрашивали, смотрела ли она на себя в зеркало. Ани вспоминает, что от издевательств ей становилось больно не только морально, но и физически. Частенько она убегала в туалет, чтобы просто проплакаться.
Том Круз
Том Круз
Вы тоже удивлены, увидев в списке изгоев красавчика Тома Круза? А ведь были времена, когда будущий кумир миллионов зрителей вынужден был терпеть нападки со стороны сверстников.
Дело в том, что актер не задерживался надолго ни в одной из школ, сменив их 15 раз. Окружающие считали мальчика отсталым, смеялись над его небольшим ростом. Поэтому он не понаслышке знает, как нелегко новеньким найти общий язык с одноклассниками. Том вспоминает, что его часто били, а он защищался как мог, но вскоре сам начал нападать первым. К тому же Круз страдал дислексией, которая проявлялась тем, что актер до сих пор не может толком читать.
Ирина Шейкhttp://vs-t.ru/12-znamenitostej-kotorye-byli-izgoyami-v-shkole-andzhelina-dzholi-tom-kruz-vera-brezhneva-i-dr
Ирина Шейк
Российская модель теперь кружит головы самым красивым и богатым мужчинам в мире, а поработать с ней мечтают многие именитые бренды. Однако так было не всегда. Ирина рано потеряла отца, который умер от рака легких, поэтому ее матери пришлось в одиночку поднимать на ноги двух дочерей.
В школе Шейк тоже пришлось нелегко. Она была левшой, поэтому педагоги пытались научить ее писать так, «как надо», не обращая внимания на то, что по другим предметам девочка отстает. К тому же мальчики откровенно издевались над ней из-за внешности, называя «палкой» из-за высокого роста и худобы и «чунгой-чангой» из-за смуглой кожи. Но Ирина окончила школу на одни «пятерки», а после начала покорять модельный мир.
Леди Гага
Леди Гага
Однажды певица призналась, что школьные годы считает самыми ужасным в своей жизни. Дело в том, что Леди Гага была странной всегда, и если сейчас это является ее фишкой, то в детстве доставляло немало проблем. Сверстникам не нравился большой нос актрисы, они не понимали, зачем она так ярко красится и считали ее толстой. Все это привело к тому, что девушка, желая похудеть, в 15 лет довела до себя до анорексии и булимии. Не в силах больше терпеть издевательства, Стефани (настоящее имя певицы) уговорила отца перевести ее в частную школу.
Но и в университете Леди Гага не смогла найти общий язык с сокурсниками: они не только считали ее странной, но и даже в одной из соцсетей создали группу, в которой обсуждали девушку и утверждали, что ей никогда не стать знаменитой. Но, как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним.
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова
Пышные формы в свое время стали визитной карточкой Анфисы Чеховой. Но, кто бы мог подумать, что именно из-за них ведущей в детстве приходилось терпеть издевательства со стороны одноклассников.
Дело в том, что будущая звезда в 16 лет весила 72 кг, из-за чего сверстники прозвали ее «мадам Грицацуевой». Чехова признается, что она так ненавидела свое тело, что это вылилось в затяжную депрессию. Ей понадобилось немало лет для того, чтобы научиться принимать себя такой, какая она есть.
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Нельзя сказать, что одноклассники откровенно издевались над Свифт (в туалете ее не запирали, нет), но и брать в свою компанию не стремились. Певица вспоминает, что она не считалась «крутой» и ровесники, организовывая очередную вечеринку, открыто говорили, что «идут все, кроме Тейлор». Звезда признается, что начала писать песни только из-за гнетущего одиночества.
Джордж Клуни
Дджордж Клуни
В детстве с будущим актером произошла беда: ему парализовало половину лица, из-за чего левый глаз практически перестал открываться. Вероятно, эта болезнь передалась мальчику от отца. Но для одноклассников это стало лишь очередным поводом для насмешек. Клуни дали прозвище «Франкенштейн» и не упускали повода поиздеваться над ним.
Но, к счастью, недуг отступил через год. Однако Джордж принял решение перевестись в другую школу, где его тепло приняли. Будущий актер начал заниматься спортом и окончательно избавился от комплексов по поводу внешности.
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
В школьные годы несладко пришлось и одной из самых красивых и успешных актрис Голливуда. Дело в том, что Шарлиз считалась далеко не красавицей: носила очки с толстыми линзами, была угловатой и нескладной. Естественно, мальчики не обращали на нее внимания, а сама она добивалась дружбы с самой популярной девочкой в школе, чтобы хоть как-то завоевать авторитет.
Видя, как несладко приходится Терон, мать перевела ее в балетную школу. Но и здесь легче не стало. Дело в том, что отец будущей мировой знаменитости безбожно пил и в состоянии алкогольного опьянения становился агрессивным. Однажды, защищаясь от нападок супруга, мать Шарлиз застрелила его. И хотя суд признал, что это было самообороной, к Терон прилипло прозвище «дочь уголовницы». Причем присоединились к булингу даже учителя. Но и на этот раз на помощь пришла родительница, забрав девочку из учебного заведения.
Виктория Бэкхем
Виктория Бэкхем
Певица и дизайнер родилась в богатой семье: даже в школу ее привозил личный водитель. Но даже это не оградило ее от статуса «самой непопулярной девочки в классе». Ребята называли ее «липкой Вики» и «лицом в прыщах», толкали, скидывали с парты учебники… Девушка не раз становилась «живой мишенью»: сверстники кидали в нее комьями грязи. Виктория не могла им дать отпор, что еще больше раздражало окружающих. Зато теперь она считается одной из самых успешных женщин современности.
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Голливудской актрисе пришлось очень несладко в школе. Но ладно бы одноклассники просто словесно издевались над ней, однажды они перешли грань. Школьные хулиганы поймали девушку в туалете, ударили головой о дверь и начали избивать так, что после Вайноне пришлось наложить швы в больнице.
Однако спустя годы у Райдер выдался шанс отомстить одной из обидчиц. В кафе уже к тому времени известной актрисе за автографом подошла девушка, в которой она узнала одну из обидчиц с туалета. Тогда звезда припомнила поклоннице тот случай и послала ее при всех, не выбирая выражений.
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