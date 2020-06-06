Что сделать, чтобы молния на джинсах не расходилась

Молния на джинсах может быть очень непослушной. Хуже всего, когда она начинает расстегиваться по своему собственному желанию. Традиционно «постыдное» явление имеет обычай случаться в самый неподходящий момент. Если не хочется ловить удивленные, насмешливые или даже интригующие взгляды, то лучше позаботиться заблаговременно о том, чтобы данный «механизм» нес службу на брюках так, как полагается, а не как хочется.



Петелька на пуговку, скрепка на петличку, булавка в изгиб – сколько «чудесных» способов фиксации непослушной молнии придумали в народе для того, чтобы будучи в старых джинсах с плохой молнией не попасть в конфузную ситуацию. У абсолютного большинства подобных «народных» методик есть один большой общий минус. Все они одинаково неудобны в использовании. Однако, существует и другой путь решения проблемы в режиме «прямо здесь и прямо сейчас». Если времени, возможности, желания на перешивку молнии в брюках нет, то вопрос с непослушным бегунком решается очень быстро и просто при помощи обычного лака для волос, который (наверняка) есть в каждом доме. Все что нужно сделать – расстегнуть молнию на джинсах, аккуратно обработать ее лаком и дать чудо-составу буквально несколько минут.

Как только лак подсохнет (3-5 минут), то молнией можно спокойной пользоваться. Расстегиваться сама она больше не будет, по крайней мере в ближайшие сутки. Подходит данный совет как для металлических, так и для пластиковых молний.А еще лучше отнести штаны портному , что бы он перешил горе-молнию и поставил новый бегунокЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: