Как правильно ухаживать за тефлоновой сквородой

Тефлоновая сковорода нужна на каждой кухне. Посуда с антипригарным покрытием позволяет питаться без чрезмерного количества масла, и это не единственный ее плюс. Она не боится ржавчины и агрессивных кислот, которые порой есть в продуктах.

Ее даже можно оставлять в холодильнике! А чего же боится твоя любимая сковорода? Сегодня мы выясним, как ухаживать за антипригарной посудой так, чтобы она служила тебе годами.



ТЕФЛОНОВАЯ СКОВОРОДА

Очистка тефлоновой сковороды

Уход за сковородой можно разделить на два важных пункта: готовка в ней и ее очистка. Перед тем, как готовить в антипригарной посуде впервые, нужно снять с нее упаковку и удалить все наклейки или стикеры от изготовителя. Затем следует вымыть сковороду в теплой воде. Некоторые производители советуют протереть поверхность небольшим количеством растительного масла перед первым использованием.Первое правило, которое нужно запомнить, заключается в том, что прокаливать такую посуду, то есть прогревать ее без продуктов или жидкости внутри, не нужно никогда. Тефлон боится чрезмерного перегревания и портится из-за него. Старайся не использовать максимальный огонь при готовке.Нельзя использовать железные лопатки, вилки и ножи. Да-да, знаем мы лентяев, которые любят резать отбивные прямо на сковороде!Этого делать не стоит, если не хочешь раскошеливаться на новую утварь каждый год.Одна из самых распространенных ошибок, которую совершают практически все хозяйки, заключается в том, чтобы сразу мыть утварь после приготовления блюда. Или, что еще хуже, остужать горячую сковороду под холодной водой. Подобное обращение приводит к деформации дна и ухудшению качества пищи, которая готовится в посуде.Тефлон, как и другие антипригарные покрытия, уж очень не любят резкие перепады температур. Порой бывает так, что бережливые хозяйки соблюдают абсолютно все правила по уходу за антипригарной посудой, кроме этого единственного. И именно это их подводит. Дно сковороды портится, и блюда получаются частично пережаренными, а частично недожаренными.Обязательно дождись, чтобы сковорода остыла, и лишь после этого приступай к ее очистке. Не используй абразивных моющих средств вроде соды или порошка. Губку тоже следует брать лишь мягкую. Многие производители делают одну губку в упаковке специально для антипригарной утвари. Обычно она отличается по цвету.Стоит приучать себя к бережливому отношению ко всему, будь это посуда или продукты. Только действительно бережливый человек сможет оценить труд другого.