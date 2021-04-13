Природное чудо, которое появилось в результате стихийного бедствия: Озеро Аттабад

Оползень, возникший в результате землетрясения, разрушил шоссе.

Люди собираются на образованной набережной, чтобы встретить лодки.

Воды реки простираются на два десятка километров вдаль.

Нереальная красота этих лазоревых вод просто завораживает.

Теперь озеро Аттабад популярная туристическая достопримечательность.

Озеро Аттабад в окружении горных вершин выглядит как сказочный пейзаж.

Деревянные лодки - единственный способ для связи с внешним миром.

К сожалению толщи воды похоронили под собой несколько деревень.