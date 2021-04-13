Природное чудо, которое появилось в результате стихийного бедствия: Озеро Аттабад

На Земле есть очень много невероятно красивых мест. Есть среди них такие, которые просто завораживают своей красотой, напоминая потерянный рай земной. Одним из таких чудес природы является озеро Аттабад. Глядя на потрясающие ярко-голубые цвета этого прекрасного озера, никогда не придёт в голову, что возникнуть эта божественная красота могла вследствие ужасной катастрофы.
Чистейшее озеро с небесно-голубыми водами венчают вершины горного хребта Каракорум в северном Пакистане. Кто бы мог подумать, что на месте этого озера совершенно недавно была деревня. Деревня Аттабад находилась там — в долине Хунза, в регионе Гилгит Балтистан, примерно в 760 километрах от Исламбада. Люди там жили весьма изолированно. Пока 4 января 2010 года не произошла настоящая трагедия, которая похоронила деревню Аттабад и унесла 20 человеческих жизней.
Оползень, возникший в результате землетрясения, разрушил шоссе.
Массивный оползень уничтожил долину, перекрыл реку Хунза и образовал озеро глубиной 100 метров. До лета того же года было разрушено ещё несколько сотен домов окружающих деревень. Дома затопило из-за того, что озеро разливалось. Местные власти провели раскопки водосброса, чтобы направить поток озера вдоль естественной плотины.
Люди собираются на образованной набережной, чтобы встретить лодки.
История людей, живущих вверх по течению от Аттабада, мало чем отличается. После оползня в январе они наблюдали, как воды реки неуклонно поднимаются. Вода стекала в их деревни и дома, заставляя их бежать от стихии и переходить на более возвышенные земли.
Эти люди стали свидетелями того, как большая часть автомагистрали Каракорум погрузилась в водную пучину. Эта магистраль соединяет Пакистан с Китаем и является единственным средством сообщения для этих людей. Вода полностью отрезала их от внешнего мира.
Воды реки простираются на два десятка километров вдаль.
С тех пор в этом регионе основным средством передвижения стали баржи и лодки. Из-за оползня сформировалась набережная. Теперь именно она служит пристанью для водного транспорта. Он причаливает сюда, чтобы разгрузить пассажиров из верхних горных деревень и товары из Китая. Каждый день десятки людей практически висят у причала, ожидая когда приплывут лодки. Позади них разлились воды озера Аттабад.
Нереальная красота этих лазоревых вод просто завораживает.
Водные потоки озера простираются оттуда более чем на 18 километров вдаль. Его глубины поглотили две деревни и частично затопили третью. То, что это, без сомнения, трагедия этой местности, не отменяет того, что возникший в результате пейзаж, гипнотизирует красотой. Если смотреть с катера, зрелище настолько потрясающее, что дух захватывает.
«Вы видите эти дома чуть выше ватерлинии?”- говорит полковник Гулам Али, пассажир на лодке, указывая на несколько разбросанных сооружений на склоне холма.«Это то, что осталось от деревни Айенабад. Большая часть её сейчас находится под водой. Когда не было озера, люди, которые ехали по шоссе внизу, часто задавались вопросом, зачем нужно строить дома так высоко в горах. Теперь это приобрело смысл».
Теперь озеро Аттабад популярная туристическая достопримечательность.
Деревня полковника Али, Шишкет, находится на небольшом расстоянии вверх по течению от Айенабада. Шишкет тоже ушел под воду, за исключением нескольких домов.
«Раньше Шишкет казался всем звездой на небе, но теперь он на уровне глаз», - говорит полковник.
Оползень вызвало мощное землетрясение. Он обрушился на горы и заполонил долину. Камни со скал и грязевые потоки с вершин наполнили собой водосборную зону реки Хунза. Река быстро вышла из берегов и создала новое озеро. В результате более шести тысяч человек лишились не только крова, а всего имущества. Более 20 километров шоссе, связывающего жителей региона с остальным миром было разрушено.
Озеро Аттабад в окружении горных вершин выглядит как сказочный пейзаж.
В течение следующих пяти месяцев, последовавших за катастрофой, озеро Аттабад разлилось до 21 километра в длину. Вода стремится вниз по узкой долине, словно гигантская голубая змея. Она дополняет собой захватывающую красоту долин Гилгита и Хунзы, которые усеяны десятками великолепно красивых бирюзовых горных озёр.
Теперь озеро Аттабад стало крупнейшей туристической достопримечательностью. Вокруг него построили прекрасные отели и пансионы. Для туристов проводят различные развлекательные мероприятия. На озере катаются на лодках, водных мотоциклах, рыбачат. Живописная местность привлекательна и популярна для приезжих.
Деревянные лодки - единственный способ для связи с внешним миром.
Местное население воспринимает, конечно же, это всё не так радужно. Учитывая как они пострадали от оползня, это совершенно понятно. Ведь стихийное бедствие полностью разрушило жизнь четырёх деревень — Айенабада, Шишката, Гульмита и Гулькина. Кроме этого, разбушевавшаяся стихия уничтожила прекрасные фруктовые сады со столетними яблонями. В воде утонули буддийские реликвии, мечети и храмы. Прекрасные деревянные дома с резными колоннами тоже полностью ушли под воду.
К сожалению толщи воды похоронили под собой несколько деревень.
Армия эвакуировала местное население в соседнюю долину, люди лишились всего, что было их бытом. То, что удовольствие для туристов, огромная проблема для местных жителей. Приятный вояж на деревянной лодке хорошо совершить, когда это увеселительная поездка, а не когда это вынужденная необходимость. Сейчас, когда шоссе Каракорум пустили вдоль берега озера, жизнь простых людей в регионе вернулась в нормальное русло. О пережитой трагедии напоминают только воспоминания и чудесное озеро Аттабад, лазурные воды которого дарят надежду на всё самое лучшее.
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