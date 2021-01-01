Как бойцы узнают, сколько осталось патронов в магазине, если сверху видно только два

В большинстве магазинов к автоматам и пистолетам-пулеметам содержится 30 патронов. Далеко не всегда магазин опустошается во время стрельбы полностью с первого раза. При этом у многих наверняка возникает в голове вопрос: как бойцы ведут отсчёт боеприпасов в подобных ситуациях. Ведь остаться с парой патронов в магазине перед ответственным моментом – явно не самая лучшая идея.
Сверху можно увидеть пять последних патронов. /Фото: all4shooters.com.
Контроль уровня боеприпасов в элементе боепитания – один из важнейших навыков, коим должен овладевать каждый стрелок. Начать стоит с того, что на самом деле если посмотреть в магазин сверху, то видно будет вовсе не два последних патрона, а целых пять! Однако, визуальный осмотр не самый эффективный и не самый популярный метод оценки количества оставшихся патронов.http://funhere.ru/?p=15944
Сегодня в моду все больше входят прозрачные магазины. /Фото: angryman.ru.
Исключение составляют лишь случаи с магазинами из прозрачного пластика. Такие набирают в наше время все большую популярность. Правда у них есть одна большая проблема – они менее прочные, нежели классические армированные емкости. Также в каждом магазине примерно на середине объема есть маленькое отверстие с тыльной стороны, которое позволяет посмотреть перевалил ли расход боеприпасов за отметку 50%.
В каждом магазине есть отверстие контроля боеприпасов. /Фото: forum.guns.ru.
Самым верным способом контроля боеприпасов был и остается банальный подсчет. Умение считать приходит с опытом. В большинстве ситуаций стрелки «отстегивают» по 3-4 патрона. Таким образом магазина хватает на 7-10 очередей, после чего его не задумываясь меняют. Очень часто в острой боевой обстановке магазины меняются после 5-6 очередей. Их отправляют полузаряженными в разгрузку для дальнейшего пополнения во время первого же выдавшегося затишья. Наиболее опытные стрелки также умеют более-менее точно определить количество оставшихся патронов по весу элемента боепитания.
Каждый третий патрон - трассирующий. /Фото: yandex.fr.
Наконец, в большинстве случаев магазины заряжаются по принципу «каждый третий – трассер». Выстрел трассирующим боеприпасом всегда хорошо виден. А потому магазины любят снаряжать закладывая каждый 3 или 5 слот трассирующим патроном. Таким образом во время стрельбы боец может легко отслеживать положение дел с боеприпасами.
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