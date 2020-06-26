Как появилась канистра для топлива с тремя ручки

Мало кто знает о том, что появлению современной канистре с тремя ручками автомобилисты фактически обязаны вермахту. Именно данная форма выиграла конкурс в 1937 году, объявленный немецкой армией на создание принципиально новой емкости для горючего. Более того, в 2019 году канистра нового образца празднует свое 80-летие. Узнаем же о ней побольше.



До начала 1940-х годов потери горючего в армии из-за некачественной или неподходящей тары могли достигать в отдельных случаях 40% от имеющегося объема. Например, в Германии для хранения армейского топлива использовались 200-литровые бочки из которых горючее разливалось по 20-литровым жестяным банкам. Хуже всего было еще и то, что старые емкости оказались откровенно ненадежными и часто становились причиной пожарных ситуаций. Наконец, они были крайне неудобны в транспортировке и использовании. В 1936 году командование немецкой армии объявило конкурс на создание автомобильной тары для топлива нового образца. Наиболее удачным оказался проект группы инженеров под руководством В.Грюнфогеля. Новая канистра появилась в 1937, а в серийное производство была запущена в 1939. Очень быстро удачная тара захватила не только военную, но также и гражданскую сферу.

А уже после войны немецкая 20-литровая канистра распространилась по всему миру, после чего ее стали производить также в объемах 5 и 10 литров . Почему же у канистры именно три ручки? На самом деле педантичные немцы, делая три ручки, размышляли об удобстве переноски. Так, средняя ручка нужна для того, чтобы канистры брал один человек, а две боковые для того, чтобы одну канистры могло взять одновременно два человека. Так, один переносчик может легко взять 2 канистры, однако нести 40 литров долгое время крайне тяжело. С другой стороны, уже 2 человека, могут перенести 3 канистры, потратив куда меньше сил и времени. Помимо этого, боковые ручки позволяют брать в одну руку сразу две пустые канистры, таким образом один человек сможет взять сразу четыре. Наконец, используемая форма рукоятки упрощает укладку емкостей, делая ее более надежной . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: