Советы, как уберечь обувь в непогоду

Отличные решения, которые продлят жизнь вашей обуви.



Очень важно не лениться и не пренебрегать двумя очень простыми действиями!





Перед тем, как надевать обувь, побрызгайте ее защитным средством. Они защищают обувь от влаги, а в зимнее время от появления солевых разводов на поверхности обуви, а также создают длительную защиту от воздействия антигололедных реагентов, снега, грязи и воды. Купить такое средство сейчас можно в любом супермаркете.

Если обувь сильно промокла, и вы понимаете, что разводов и пятен не избежать, постарайтесь сразу протереть ее, как только придете домой. Не дожидайтесь, пока она высохнет.



Чтобы голенища сапожек не заваливались на бок, вставляйте в них либо валик для плавания, либо утеплитель для труб из пенопласта.





Обувь просохнет быстрее, если вы вставите в нее газеты (почаще заглядывайте в почтовый ящик, они там точно есть).





Удалить грязь с замшевой обуви можно с помощью кусочка черствого хлеба. Конечно, он будет немного крошиться, но пятна отойдут очень быстро. Также удобно пользоваться зубной щеткой, чтобы замша выглядела, как новая.





Протирайте обувь с вечера теплой водой, смешанной с уксусом в одинаковых пропорциях. Это также касается каблуков и обувного ранта.

Чтобы избавиться от потертостей на коже, промокните водой чистую тряпочку, затем окуните ее в пищевую соду и аккуратно протрите нужное место, пока не добьетесь нужного эффекта. После этого протрите обувь еще раз чистой влажной, а затем сухой тряпкой.Если в подошве ботинок образовались трещины, и у вас промокают ноги, попробуйте использовать набор для ремонта велосипедной камеры, чтобы заклеить дыру в подошве.Кстати, убрать сильные солевые разводы и защитить обувь от промокания поможет обычный WD-40. Нанесите его на обувь, а затем протрите чистой салфеткой.